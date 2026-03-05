ভোটাৰে কি কয় : নৱ দলেৰ পক্ষত আছেনে ঢকুৱাখনাৰ ভোটাৰ ?

ভোটাৰে কি কয় : নৱ দলেৰ পক্ষত আছেনে ঢকুৱাখনাৰ ভোটাৰ ?
বিজেপিৰ দখলত থকা ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ ৰাইজে পুনৰ নৱ দলেক বিচাৰেনে ?
Published : March 5, 2026 at 7:17 PM IST
লখিমপুৰ : ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনী ৰণদুন্দুভি বাজিছে । ৰাজনৈতিক দলসমূহে টঙালি বান্ধিছে । বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে এঘড়ী যুঁজি সমষ্টি দখলৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । সমানে ভোটাৰসকল সাজু হৈছে । যোৱা সময়খিনিত সমষ্টিৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিজনে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিলে বা কি কৰিবলৈ থাকি গ'ল ভোটাৰসকলে তাৰ লেখ লৈছে । বিগত সময়ৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নী ৰেহৰূপ চাই সমাগত নিৰ্বাচনত সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাক ভোট দিব ? বৰ্তমান সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে এই হিচাপ নিকাচত ভোটাৰসকল ব্যস্ত হৈছে । প্ৰায় প্ৰতিটো সমষ্টিতে এতিয়া এনে দৃশ্যপট ।
লখিমপুৰৰ ৭৭ নং ঢকুৱাখনা বিধানসভা সমষ্টিও তাৰ ব্যতিক্রম হোৱা নাই । সমষ্টিবাসীয়ে বিগত সময়ৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান লৈ পুনৰ জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে । লখিমপুৰৰ ৭৭ নং ঢকুৱাখনা বিধানসভা সমষ্টিটো অনুসূচীত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত । সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১ লাখ ৬২ হাজাৰ ৭০৩ গৰাকী । ইয়াৰে ৮১,৮৪০ জন পুৰুষ আৰু ৮০, ৮৬৩ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ ।
কি কয় একাংশ ভোটাৰে ?
সমষ্টিটোৰ একাংশ ভোটাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ভৰত নৰহৰ প্ৰতি খং মাৰ যোৱাই নাই । কিয়নো ১৯৮৫ চনৰ পৰা একেৰাহে ২৫ বছৰ কংগ্রেছৰ ভৰত নৰহে সমষ্টিটো দখল কৰি আছিল । তেওঁ কেৱল বিধায়কেই নাছিল । কংগ্রেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত তেওঁ এগৰাকী শক্তিশালী কেবিনেট মন্ত্রীও আছিল । পিছে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নত তেওঁ বেয়াকৈ ব্যৰ্থতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে । সমষ্টিবাসীয়ে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰা এটা দশক উকলি গ'ল । পিছে এতিয়াও তেওঁৰ প্ৰতি সমষ্টিটোৰ একাংশ ভোটাৰৰ খং মাৰ যোৱাই নাই । একাংশ ভোটাৰে কথাই প্ৰতি নৰহৰ ভূমিকাক এতিয়াও গৰিহণা দিয়ে । বিপৰীতে ২০১১ চনৰ পাছৰ পৰা বিধায়ক নৱ দলেৰ নেতৃত্বত সমষ্টিটোৰ উন্নয়নী কাম কাজৰ শলাগ জনায় ।
একাংশ ভোটাৰে কয়, "২০১১ চনৰ আগলৈকে ভৰত নৰহৰ কাৰ্যকালত ঢকুৱাখনা বিধানসভা সমষ্টিটো ভাগি-ছিগি উৱলি গৈছিল । উন্নয়নৰ নামত তেওঁ একোৱেই নকৰিলে । ২০১১ চনৰ পাছৰ পৰা নৱ দলেৰ নেতৃত্বত সমষ্টিটোৰ উন্নয়নী কাম কাজ আৰম্ভ হয় । ভাগি-ছিগি উৱলি যোৱা সমষ্টিটো তেওঁ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি জাকত জিলিকা কৰিছে । আগতে গোগামুখৰ পৰা ঢকুৱাখনালৈ বিধ্বস্ত পথ আছিল । এই পথচোৱাৰে যাবলৈ ৩ ঘণ্টাৰো অধিক সময় লাগিছিল । কিন্তু এতিয়া উন্নয়নৰ ফলত ৪৫ মিনিটত পাবগৈ পাৰি ।"
এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "১৯৮৫ চনৰ পৰা ভৰত নৰহে একাদিক্ৰমে ২৫ বছৰ সমষ্টিটো দখল কৰি আছিল । তেতিয়া উন্নয়ন আছিল ধোৱাচাঙত । ঢকুৱাখনাৰ এটা কলংকিত অধ্যায় পাৰ হৈ গ'ল । বৰ্তমান নৱ দলেৰ নেতৃত্বত সমষ্টিটোৰ বহু উন্নয়ন হৈছে । কম দিনত তেওঁ বহু উন্নয়নী কাম কৰিলে । সমাগত নিৰ্বাচনত তেওঁ টিকট পালে বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব ।"
আন এজন ভোটাৰে কয়, "২৫ বছৰে ভৰত নৰহে আনহে নেলাগে এটা পথৰ দলং দুখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । কিন্তু নৱ দলে বিধায়ক হোৱাৰ পিছত তেওঁ সেয়া সম্পুর্ণ কৰিলে । সমষ্টিটোত টীম নৱ দলেই ৯০ শতাংশ কাম সম্পূর্ণ কৰিলে । সমাগত নিৰ্বাচনত তেওঁ ৫০ হাজাৰৰো অধিক ভোটত বিজয়ী হ'ব ।"
এগৰাকী মহিলা ভোটাৰে কয়, "ভৰত নৰহৰ কাৰ্যকালত ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ পৰিচয় আছিল কেৱল এটা বান বিধ্বস্ত ঠাই হিচাপে । পিছে নৱ দলেৰ কাৰ্যকালত সেই অপযশ দূৰ হ'ল । বান বিধ্বস্ত পৰিৱেশ দূৰ হৈ ঢকুৱাখনাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেল অনুষ্ঠিত হৈছে । ঢকুৱাখনাত চমকপ্ৰদ উন্নয়ন হৈছে । মই নৱ দলেক বিধায়ক হিচাপে এশৰ ভিতৰত এশ নম্বৰ দিম ।"
আন এজন ভোটাৰে চৰম ক্ষোভ প্রকাশ কৰি কয়, "২৫ বছৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হৈ থকা ভৰত নৰহে একো কামেই নকৰিলে । ক'তো তেওঁ কাম কৰা কোনো আঁচনিৰ ফলক এখনো নাই । নিৰ্বাচনৰ আগ মুহূৰ্তত তেওঁ আহি কেৱল সূতা কম্বল অলপ বিলাই ভোট লয় । নিৰ্বাচনৰ পাছৰ ৫ বছৰত তেওঁক ৰাইজে দেখা নাপায় । ২০১১ চনৰ পাছৰ পৰাহে নৱ দলেৰ নেতৃত্বত সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন হৈছে ।"
এগৰাকী বৰ্ষীয়ান ভোটাৰে কয়, "২০১১ চনৰ আগত ঢকুৱাখনাবাসীয়ে এজন ভাল নেতাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি আছিল । ২০১১ চনৰ পাছত সমষ্টিবাসীয়ে নৱ দলেৰ দৰে এজন ভাল নেতা পালে । শিক্ষা-দীক্ষা, ৰাস্তা-ঘাট আদি সকলো দিশতে নৱ দলেৰ কাৰ্য্কালত উন্নয়ন হৈছে । নতুন ৰূপত তেওঁ সমষ্টিটো সজাই তুলিলে । বানমুক্ত হ'ল ঢকুৱাখনা । তিলমানো নাই বান সমস্যা । আমি বুকুত হাত দি ক'ব পাৰোঁ । নৱ দলেৰ কাৰ্যকালত ঢকুৱাখনা বানমুক্ত হ'ল । সমষ্টিটোত তেওঁ ৮০ শতাংশ উন্নয়নী কাম সম্পন্ন কৰিছে । বাকী থকাখিনি আগন্তুক সময়ত তেওঁ সম্পূর্ণ কৰিব । নৱ দলেৰ দৰে নেতাকহে ঢকুৱাখনাত প্ৰয়োজন ।" এইদৰে কয় ঢকুৱাখনাৰ একাংশ ভোটাৰে ।
উল্লেখ্য যে কংগ্রেছৰ ভৰত নৰহৰ কাৰ্যকালৰ তুলনাত ঢকুৱাখনা সমষ্টিত এতিয়া উন্নয়ন ৰেখাডাল আকাশলংঘী । ৰাইজ সন্তুষ্ট । নৱ দলেৰ কাৰ্যকালৰ উন্নয়নী কাম কাজে ৰাইজক সন্তুষ্টি দিছে । তথাপি ৰাইজে পাহৰিব পৰা নাই ভৰত নৰহৰ ভূমিকাক । ২৫ বছৰ ধৰি সমষ্টিটোৰ ৰাইজক তেওঁ প্ৰতাৰণা কৰা বুলি ক্ষোভ কৰিছে একাংশ ভোটাৰে । সেয়ে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নী প্ৰসংগত ভোটাৰ ৰাইজে নৱ দলেৰ ভূমিকাক শলাগ জনোৱাৰ বিপৰীতে ভৰত নৰহক কথাই কথাই ধিক্কাৰ দিয়ে । ভৰত নৰহৰ দীর্ঘদিনীয়া নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ বাবেই সমষ্টিটোত এক কংগ্রেছ বিৰোধী ঢৌ আজিও সজীৱ থকা বুলি একাংশ ভোটাৰে উমান কৰিছে । অৱশ্যে বিৰোধী শিবিৰে এই কথা মানি নলয় । তেওঁলোকে দাবী কৰে যে নৱ দলেৰ কাৰ্যকালত সমষ্টিটোৰ ৰাইজে বিচৰা ধৰণে উন্নয়ন হোৱা নাই । এতিয়াও বহু স্থানত উন্নয়নমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ হোৱা নাই । বান সমস্যা এতিয়াও ১০০ শতাংশ সমাধান হোৱা নাই । অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে হে ক'ব । ৰাইজ কাৰ পক্ষত থাকে !
লগতে পঢ়ক :
ভোটাৰে কি কয় : প্ৰশান্ত ফুকনক লৈ সন্তুষ্টনে ডিব্ৰুগড়ৰ ভোটাৰ ?