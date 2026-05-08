মন্ত্ৰিত্ব নহয়, ৰহা সমষ্টিৰ বিকাশেই একমাত্ৰ লক্ষ্য় শশীকান্ত দাসৰ

ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰলৈ জয়লাভ কৰাৰ পিচত দলীয় সমৰ্থকসকলে নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক শশীকান্ত দাসক আদৰণি জনাবলৈ তেওঁৰ বাসগৃহত ভিৰ কৰিছেহি ৰাইজে ।

নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক শশীকান্ত দাসক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 8, 2026 at 8:12 AM IST

বঢ়মপুৰ: মন্ত্ৰী হ'ব নিবিচাৰে নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক শশীকান্ত দাস । অহা পাঁচ বছৰত ৰহা সমষ্টিটো বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিশেৰে আগুৱাই নিয়াটোহে নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰধান লক্ষ্য । সমৰ্থকসকলে তেওঁৰ বাসগৃহত উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ পিচত এইদৰে নিজৰ পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে শশীকান্ত দাসে ।

ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ ২০,৫৯৪ টা ভোটৰ ব্য়ৱধানত জয়লাভ কৰাৰ পিচত দলীয় সমৰ্থকসকলে নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীক আদৰণি জনাবলৈ তেওঁৰ বাসগৃহত ভিৰ কৰিছেহি । ৰাইজৰ এনে মৰম আৰু আশাৰ্বাদ লাভ কৰি সমষ্টিটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি শশীকান্ত দাসে কয়, "অত্য়ন্ত সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ । অসমৰ সৰ্বকালৰ দূৰদৰ্শী মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমতে যি ঐতিহাসিক জয়ৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰহা সমষ্টিটো সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজে বিজেপিক বিজয়ী কৰালে । মই সমষ্টিবাসীক আজি এই বিজয়ৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ।"

এই জয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জয় বুলি উল্লেখ কৰি শশীকান্ত দাসে পুনৰ কয়, "এই জয় ৰাইজৰ জয় । আগন্তুক সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি নিজৰ জাতিটো, নিজৰ মানুহখিনিৰ বাবে শ্ৰদ্ধা-ভক্তি সহকাৰে কাম কৰি যাম ।"

মন্ত্ৰিত্বৰ বাবে চিন্তা নকৰে শশীকান্ত দাসে :

আগন্তুক পাঁচ বছৰত ৰহা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে কেনেধৰণৰ কৰ্মসূচী হাতত ল'ব বুলি কৰা কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শশী কান্ত দাসে কয়, "আপোনালোকে দেখিব এই পাঁচ বছৰত ৰহাই নতুন বিকাশৰ দিশত আগবাঢ়িব যাব ।" মন্ত্ৰিত্বৰ বাবে চিন্তা কৰিব নেকি বুলি কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শশীকান্ত দাসে কয়, "তেনে কোনো চিন্তা নাই । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি ৰহা সমষ্টিৰ যাতে সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ দিশত আগুৱাই নিব পাৰো তাৰ বাবে কাম কৰিম ।"

এই বিজয়ৰ বাবে তেওঁ কাক কৃতিত্ব দিব বুলি কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শশীকান্ত দাসে কয়,"ৰাইজৰ আশিস । আমাৰ ৰহা সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ । এই যুঁজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুঁজ;ৰহা সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ যুঁজ ।"

কোনে কিমান ভোট পালে ?

উল্লেখ্য় যে ১৯৯৬ চনৰ পিছত ৰহাৰ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক পৰম্পৰা ভংগ কৰি একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সমষ্টিৰ বিধায়কৰ আসন অলংকৃত কৰিছে শশীকান্ত দাসে । ১৯৯৬ চনত গহীন দাসে দুবাৰকৈ বিধায়ক পদত জয়ী হোৱাৰ পিছত কোনো এজন বিধায়কে এবাৰতকৈ বেছি বিজয়ী হোৱা নাই । এইবেলি বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসে ১,১১,৩৬০ টা ভোট লাভ কৰে । আনহাতে কংগ্ৰেছ দলৰ উৎপল বণিয়াই ৯০,৭৬৬ টা, এআইইউডিএফৰ মুকুট দাসে ২,৫৯৫ টা আৰু আপৰ বৰুণ বিকাশ দাসে ১,৭২৯ টা ভোট লাভ কৰে । লগতে নোটাত পৰে ১৯৫৮ টা ভোট ।

