এটা অভিযোগৰ পৰা মুক্ত হ'ল অগপ: ষাঠি শতাংশ নতুন মুখেৰে এইবাৰ বিধানসভা গৰকিব অগপই

10 গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত 6 গৰাকীয়েই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভাৰ মজিয়া গচকিব ৷

Published : May 8, 2026 at 2:57 PM IST

হায়দৰাবাদ: সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে অসম গণ পৰিষদ দলক অন্ততঃ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগৰ পৰা মুক্ত কৰিলে ৷ অভিযোগটো আছিল যে অগপই নতুন তেজক অগ্ৰাধিকাৰ নিদিয়ে আৰু দলটো জন্মলগ্নৰে পৰা যিসকল নেতা জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককেই প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত, সেয়া লাগিলে লোকসভাই হওক বা বিধানসভাই হওক সকলোতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হয় ৷

কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে সেই আভিযোগৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও অগপক ৰেহাই দিলে ৷ এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপই মুঠ 26 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক ৰণত নমাইছিল আৰু ইয়াৰে 10 গৰাকী বিজয়ী হয় ৷ সেই 10 গৰাকীৰ ভিতৰত 6 গৰাকীয়েই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভাৰ মজিয়া গচকিব ৷

তেওঁলোক হৈছে বৰপেটাৰ পৰা জয়ী হৈ অহা দীপক কুমাৰ দাস, হাজো-শুৱালকুছিৰ পৰা জয়ী হোৱা প্ৰকাশ দাস, টীয়কৰ পৰা জয়ী হোৱা বিকাশ শইকীয়া, বিলাসীপাৰাৰ পৰা জয়ী হৈ অহা জীৱেশ ৰয়, ডিমৰীয়াৰ পৰা জয়ী হোৱা ডঃ তপন দাস আৰু বজালীৰ পৰা জিকি অহা ধৰ্মেশ্বৰ ৰয় ৷

ইয়াৰ বিপৰীতে বাকী থকা 4 খন আসনত জয়ী হৈছে ক্ৰমে অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আৰু দীপ্তিময়ী চৌধুৰী ৷ এই চাৰিওগৰাকীয়েই বিধায়ক হোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰে পৰিপুষ্ট ৷ অৰ্থাৎ এইবাৰ অগপ বিধায়কৰ ষাঠি শতাংশই হৈছে নতুন মুখ ৷

এই প্ৰসংগত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই শুকুৰবাৰে ই টিভি ভাৰতক ক'লে- "অসম গণ পৰিষদে আগৰে পৰাই নতুন প্ৰজন্মক অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে ৷ বহুতে সময়ে সময়ে দলটোক এইক্ষেত্ৰত অভিযোগ কৰে যদিও সেয়া সঁচা নহয় ৷ তেনেধৰণৰ অভিযোগসমূহৰ যে কোনো ভিত্তি নাই সেই কথা এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলেই প্ৰমাণ কৰিলে ৷ "

