ETV Bharat / politics

পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক কোনোপধ্য়েই মানি নলয় : উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত তেজপুৰ সমষ্টি লাগে বিজেপিক

পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে উন্নয়নলৈ পিঠি দিয়াৰ অভিযোগ । বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ দাবীত বিক্ষোভ ।

Demand for a BJP candidate in Tezpur Assembly constituency
তেজপুৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অগপৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 2:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: মিত্ৰজোঁটৰ দল হ'লেও বিজেপি কৰ্মীয়ে এইবাৰ ক্ষোভ উজাৰিলে অগপ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিজেপিয়ে আঞ্চলিক দলটোক সন্মান সহকাৰে কেইবাটাও সমষ্টি এৰি দিব বুলি ক'লেও তেজপুৰ সমষ্টিটো সহজে দিব খোজা নাই অগপক । তাৰেই বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল তেজপুৰত । নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ দাবীত বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ জনালে ক্ষুব্ধ কৰ্মীসকলে ।

উন্নয়নলৈ পিঠি পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ :

তেজপুৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অগপৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত পাঁচ বছৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত সম-উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰি থকাৰ সময়তেই তেজপুৰত খোদ বিজেপি কৰ্মীয়েই ক'লে অগপৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই সমষ্টিটোৰ বিশেষ উন্নতি সাধন কৰিব পৰা নাই । সেয়েহে তেওঁলোকে দাবী জনালে তেজপুৰত এগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক টিকট দিব লাগে । ক্ষুব্ধ বিজেপি কৰ্মীয়ে এইবাৰ অগপক কোনোপধ্য়ে সমষ্টিটো এৰি নিদিয়ে বুলি হুংকাৰ দিছে ।

Tezpur BJP office
তেজপুৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ দাবীত প্ৰতিবাদ :

এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত শাসকীয় দলৰ কৰ্মীৰ । শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি-অগপ মিত্ৰজোঁটৰ মাজত তেজপুৰক লৈ চলি থকা সংঘাতে যেন জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সন্মুখত কোনো জ্যেষ্ঠ নেতা নাথাকিলেও তেনে নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে যে এয়া হৈছে সেয়া নিশ্চিত । মিত্ৰজোঁটৰ বৰ্তমানৰ অগপ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেজপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ যো-জা চলি থকাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে তেজপুৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পালন কৰে ।

Demand for a BJP candidate in Tezpur Assembly constituency
তেজপুৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অগপৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ (ETV Bharat Assam)

বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ হতাশাৰ কাৰণ :

উল্লেখ্য় যে, তেজপুৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ নিজস্ব প্ৰতিনিধিৰ অভাৱ আৰু উন্নয়নৰ মন্থৰ গতিক লৈ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে, বহু বছৰ ধৰি বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি অহাৰ পাছতো সমষ্টিটোত এতিয়ালৈকে বিজেপিৰ নিজস্ব প্ৰাৰ্থী দিয়া হোৱা নাই । কৰ্মকৰ্তাসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, প্ৰতিবছৰে বিজেপি নেতৃত্বই তেজপুৰ সমষ্টি বিজেপিক দিয়া হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে যদিও বাস্তৱত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হোৱা নাই । ইয়াৰ ফলত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বহু কাৰ্যকৰ্তা হতাশ হৈ পৰিছে ।

Demand for a BJP candidate in Tezpur Assembly constituency
তেজপুৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অগপৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ (ETV Bharat Assam)

সমস্যাৰ আজিও হোৱা নাই সমাধান :

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই কয়," তেজপুৰত বিজেপিৰ অসংখ্য কাৰ্যকৰ্তা আছে আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ত দলটোৰ ভেটি যথেষ্ট শক্তিশালী; কিন্তু নিজৰ এজন প্ৰতিনিধি নথকা বাবে বহু সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে । সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন এলেকাত নলাৰ সমস্যা, দুৰ্গন্ধ, পথৰ কাষত আৱৰ্জনা জমা হোৱা আৰু পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ দৰে সমস্যাৰ আজিও সমাধান হোৱা নাই ।"

কৰ্মকৰ্তাসকলে উল্লেখ কৰে যে ২০১৬ চনত মিত্ৰজোঁটৰ বাবে তেজপুৰ সমষ্টি অগপ দলক এৰি দিয়া হৈছিল আৰু তেতিয়া বৃন্দাবন গোস্বামী বিধায়ক হৈছিল । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে বিজেপিৰ পৰা জিতেন বৰঠাকুৰক প্ৰাৰ্থী কৰাৰ আলোচনা হৈছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত সেইটো বাস্তৱায়িত হোৱা নাছিল । তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বহু বুথ সভাপতি আৰু মণ্ডল নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ এজন নতুন প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

তেজপুৰত কিয় বিজেপি প্ৰাৰ্থী লাগে ?

ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়, "তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সহায় অবিহনে তেজপুৰত অন্য কোনো দলৰ জয় সহজ নহয় । সেইবাবে সমষ্টিটোৰ সৰ্বাঙ্গীন উন্নয়নৰ বাবে আৰু দলৰ সংগঠন অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ এইবাৰ বিজেপিৰ নিজৰ এজন প্ৰাৰ্থী দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় । যদি এইবাৰ তেজপুৰ সমষ্টি বিজেপিক দিয়া হয় আৰু এজন নতুন প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰা হয়,তেন্তে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন দেখা যাব ।"

লগতে পঢ়ক:ভোটাৰে কি কয় ? বিগত পাঁচ বছৰত তেজপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ৰূপৰেখা

ভোটাৰে কি কয় : তেজপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নক লৈ কি কয় বালিপুখুৰী পঞ্চায়তৰ ভোটাৰে ?

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
শোণিতপুৰ
পৃথ্বীৰাজ ৰাভা
তেজপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ দাবী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.