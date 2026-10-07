ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু দিল্লী আৰক্ষীৰ
ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত 'ইণ্ডিয়া' ব্লকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক ভোট চুৰিৰ অভিযোগত শীঘ্ৰে অপসাৰণৰ দাবী জনাইছিল ।
By ANI
Published : October 7, 2026 at 10:40 AM IST
নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে চলা প্ৰতিবাদৰ সময়ত মঙলবাৰে আকাশবাণী ভৱন কমপ্লেক্সত অনুমতি অবিহনে প্ৰৱেশ কৰা বুলি উঠা অভিযোগত দিল্লী আৰক্ষীয়ে 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাকে ধৰি অন্যান্য সাংসদসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷
দিল্লী আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি সংসদ ভৱনৰ পৰা নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ 'ইণ্ডিয়া' ব্লকে সমদল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, প্ৰস্তাৱিত পদযাত্ৰাৰ বাবে কোনো চৰকাৰী অনুমতি বিচৰা বা প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল ৷
News Alert! FIR registered against Cong's Rahul & Priyanka Gandhi for entering Akashvani Bhawan without permission during oppn protest: Delhi Police. https://t.co/3Ai2jpYbCp— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিয়াত কেইবাজনো বিৰোধী নেতা আৰু সাংসদে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছত ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাৰ লগতে আন আন নেতাসকল আকাশবাণী ভৱনৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি তাতেই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখে ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলক চৌহদটো খালী কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াৰ সৈতে সাংসদৰ এটা প্ৰতিনিধি দলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়ালৈকে তেওঁলোক ওলাই নাযায় বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে যে অৱশেষত আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হ’ল ৷ ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাকে ধৰি আন আন প্ৰতিবাদকাৰীক চৌহদৰ পৰা আঁতৰাই আটক কৰি ৰখা হয় ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দিনজোৰা এই প্ৰতিবাদত ১০ জন সাংসদকে ধৰি প্ৰায় ২৬০ জন লোকক আটক কৰা হয় ৷ পিছত আটকাধীন নেতাসকলক কিংছৱে কেম্পৰ নিউ পুলিচ লাইনলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু মুকলি কৰি দিয়া হয় ৷
ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণত গাফিলতি আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত বিৰোধী দলৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ৷