ETV Bharat / politics

ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু দিল্লী আৰক্ষীৰ

ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত 'ইণ্ডিয়া' ব্লকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক ভোট চুৰিৰ অভিযোগত শীঘ্ৰে অপসাৰণৰ দাবী জনাইছিল ।

EC ON INDIA BLOC PROTEST
ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু দিল্লী আৰক্ষীৰ (PTI)
author img

By ANI

Published : October 7, 2026 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে চলা প্ৰতিবাদৰ সময়ত মঙলবাৰে আকাশবাণী ভৱন কমপ্লেক্সত অনুমতি অবিহনে প্ৰৱেশ কৰা বুলি উঠা অভিযোগত দিল্লী আৰক্ষীয়ে 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাকে ধৰি অন্যান্য সাংসদসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷

দিল্লী আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি সংসদ ভৱনৰ পৰা নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ 'ইণ্ডিয়া' ব্লকে সমদল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, প্ৰস্তাৱিত পদযাত্ৰাৰ বাবে কোনো চৰকাৰী অনুমতি বিচৰা বা প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল ৷

নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিয়াত কেইবাজনো বিৰোধী নেতা আৰু সাংসদে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছত ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাৰ লগতে আন আন নেতাসকল আকাশবাণী ভৱনৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি তাতেই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখে ৷

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলক চৌহদটো খালী কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াৰ সৈতে সাংসদৰ এটা প্ৰতিনিধি দলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়ালৈকে তেওঁলোক ওলাই নাযায় বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৷

দিল্লী আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে যে অৱশেষত আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হ’ল ৷ ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাকে ধৰি আন আন প্ৰতিবাদকাৰীক চৌহদৰ পৰা আঁতৰাই আটক কৰি ৰখা হয় ৷

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দিনজোৰা এই প্ৰতিবাদত ১০ জন সাংসদকে ধৰি প্ৰায় ২৬০ জন লোকক আটক কৰা হয় ৷ পিছত আটকাধীন নেতাসকলক কিংছৱে কেম্পৰ নিউ পুলিচ লাইনলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু মুকলি কৰি দিয়া হয় ৷

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণত গাফিলতি আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত বিৰোধী দলৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক : কোনো ৰাজনৈতিক দলে বিয়লি ৪ বজালৈকে বৈঠকৰ বাবে সময় বিচৰা নাছিল: নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিলে

আটক কৰি পুনৰ ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাক মুকলি দিল্লী আৰক্ষীৰ, ৰাহুলে ক’লে ‘হিচাপ হ’ব !’

বেৰিকেডৰ ওপৰত উঠি ৰাহুল গান্ধীৰ হুংকাৰ : জ্ঞানেশে এতিয়াই পদত্যাগ কৰক

TAGGED:

নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিতৰ্ক
জ্ঞানেশ কুমাৰ
ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী
EC ON INDIA BLOC PROTEST
INDIA BLOC PROTEST AGAINST CEC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.