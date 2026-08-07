ETV Bharat / politics

ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰৰ বাহিৰত হঠাৎ হাজিৰ সাধুৰ দল: ধৰি-বান্ধি লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে

শুকুৰবাৰে পুৱাই সাধুৰ পোচাক পৰিহিত একাংশ লোকে ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰৰ বাহিৰত বিভিন্ন শ্ল’গান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷

Delhi Police detains sadhus and protesters outside Rahul Gandhi's residence
ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ কৰা 'সাধু'ক আটক (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে পুৱা কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ সাধু-সন্তই পৰিধান কৰা সাজ-পোচাক পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্ল’গান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷

এই প্ৰতিবাদৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীক আঁতৰাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰে । ইয়াৰ পাছতে দিল্লী আৰক্ষীৰ এটা দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰে ।

হঠাতে সাধুৰ বেশত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা লোকক দেখি অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ৷ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ আশে-পাশে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰা হয় ৷

কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক তথ্যৰ ভিত্তিত, বাতৰি লিখা পৰলৈকে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত কিয় প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছিল, সেই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে বিহাৰৰ সাংসদ পাপ্পু যাদৱেও সাধুৰ সাজ-পোচাক পৰিধান কৰি সংসদৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত দান কৰা ধন চুৰি হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ সেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । সেই প্ৰতিবাদৰ সময়ত তেওঁৰ লগত কেইবাজনো বিৰোধী নেতাকো দেখা গৈছিল । সেই প্ৰতিবাদত ৰাহুল গান্ধীয়েও অংশ লৈছিল ।

সম্ভৱতঃ পাপ্পু যাদৱৰ সৈতে প্ৰতিবাদত অংশ লোৱাৰ বাবেই সাধুৰ বেশত ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰতো কেবাগৰাকীও লোকে আজি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ অৱশ্যে প্ৰতিবাদকাৰীৰ উদ্দেশ্য আৰু দাবী সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অথবা কোনো চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই এতিয়াও বিতং তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।

আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তুলিছে । প্ৰতিবাদত জড়িত ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠন বা গোটৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কোনো সম্পৰ্ক আছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে কাম কৰি আছে ।

লগতে পঢ়ক : ধৰ্ষণৰ গোচৰত তৰুণ তেজপালক দোষী সাব্যস্ত বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

TAGGED:

সাধু আটক
ৰাহুল গান্ধী
অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত ধন চুৰি
ইটিভি ভাৰত অসম
DETAINS SADHUS AND PROTESTERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.