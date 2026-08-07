ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰৰ বাহিৰত হঠাৎ হাজিৰ সাধুৰ দল: ধৰি-বান্ধি লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে

ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰৰ বাহিৰত হঠাৎ হাজিৰ সাধুৰ দল: ধৰি-বান্ধি লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে
শুকুৰবাৰে পুৱাই সাধুৰ পোচাক পৰিহিত একাংশ লোকে ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰৰ বাহিৰত বিভিন্ন শ্ল’গান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
Published : August 7, 2026 at 1:23 PM IST
নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে পুৱা কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ সাধু-সন্তই পৰিধান কৰা সাজ-পোচাক পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্ল’গান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
এই প্ৰতিবাদৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীক আঁতৰাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰে । ইয়াৰ পাছতে দিল্লী আৰক্ষীৰ এটা দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰে ।
#WATCH | Delhi Police detains people including sadhus protesting outside the residence of Lok Sabha LoP Rahul Gandhi. Further details awaited. pic.twitter.com/yV2NeS4YXa— ANI (@ANI) August 7, 2026
হঠাতে সাধুৰ বেশত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা লোকক দেখি অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ৷ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ আশে-পাশে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰা হয় ৷
কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক তথ্যৰ ভিত্তিত, বাতৰি লিখা পৰলৈকে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত কিয় প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছিল, সেই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
#WATCH | Delhi Police detains people including sadhus protesting outside the residence of Lok Sabha LoP Rahul Gandhi. Further details awaited. pic.twitter.com/s5gq00qGGm— ANI (@ANI) August 7, 2026
উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে বিহাৰৰ সাংসদ পাপ্পু যাদৱেও সাধুৰ সাজ-পোচাক পৰিধান কৰি সংসদৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত দান কৰা ধন চুৰি হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ সেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । সেই প্ৰতিবাদৰ সময়ত তেওঁৰ লগত কেইবাজনো বিৰোধী নেতাকো দেখা গৈছিল । সেই প্ৰতিবাদত ৰাহুল গান্ধীয়েও অংশ লৈছিল ।
সম্ভৱতঃ পাপ্পু যাদৱৰ সৈতে প্ৰতিবাদত অংশ লোৱাৰ বাবেই সাধুৰ বেশত ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰতো কেবাগৰাকীও লোকে আজি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ অৱশ্যে প্ৰতিবাদকাৰীৰ উদ্দেশ্য আৰু দাবী সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অথবা কোনো চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই এতিয়াও বিতং তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।
আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তুলিছে । প্ৰতিবাদত জড়িত ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠন বা গোটৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কোনো সম্পৰ্ক আছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে কাম কৰি আছে ।