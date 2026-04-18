বৰ্তমানৰ শক্তিৰে মহিলা সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চৰকাৰক প্ৰাহ্বান প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ
২০২৩ চনৰ মহিলা সংৰক্ষণ আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী ।
Published : April 18, 2026 at 4:25 PM IST
নতুন দিল্লী: মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কক কেন্দ্ৰ কৰি বিগত কেইবাদিন ধৰি চলি থকা চৰ্চাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে সংবিধান (১৩১ সংশোধনী)বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাত মুখথেকেচা খালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে । ইয়াৰ পিছতেই দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
লোকসভাত সপক্ষে পৰ্যাপ্ত ভোট নোপোৱাৰ ফলত বিধেয়কখন গৃহীত নোহোৱাত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা । বিধেয়কখন লোকসভাত গৃহীত নোহোৱাৰ এদিন পিছতে শনিবাৰে সাংসদগৰাকীয়ে লোকসভাৰ বৰ্তমানৰ শক্তিৰে ২০২৩ চনৰ মহিলা সংৰক্ষণ আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চৰকাৰক প্ৰত্য়াহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে ।
বিৰোধীৰ ঐক্যৰ জয় আখ্য়া :
শনিবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই কেন্দ্ৰক 'মহিলা সংৰক্ষণৰ পোচাক পিন্ধি দেশৰ ফেডাৰেল গাঁথনি সলনি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ' কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে মহিলা কোটা আইন সংশোধনৰ বাবে লোকসভাত ইয়াৰ বিধেয়কখনক পৰাজয় কৰাটো সংবিধানৰ লগতে বিৰোধীৰ ঐক্যৰ বাবেও জয় ।
বিধেয়কৰ পৰাজয় 'গণতন্ত্ৰৰ বিজয়':
প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই বিধেয়কখনৰ পৰাজয়ক গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু বিৰোধীৰ ঐক্যৰ এক বৃহৎ জয় বুলি অভিহিত কৰি কয়, "কালি যিটো হ’ল সেয়া গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক বৃহৎ জয় । ফেডাৰেল গাঁথনি সলনি কৰি গণতন্ত্ৰক দুৰ্বল কৰাৰ চৰকাৰে কৰা ষড়যন্ত্ৰ পৰাস্ত হ’ল । এয়া সংবিধানৰ বাবে জয়, দেশৰ জয়, বিৰোধী ঐক্যৰ বাবে জয় আছিল ।" তেওঁ লগতে কয় যে শাসকীয় দলৰ নেতাসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত এই কথা স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে ।
ক্ষমতাত থাকিবলৈ বিজেপিৰ পৰিকল্পনাৰ অভিযোগ:
কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, " বিজেপিয়ে মহিলা সংৰক্ষণক ৰাজনৈতিক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । মই ভাবো যে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ যে কেনেবাকৈ তেওঁলোকে ক্ষমতাত থাকিব লাগিব...বিজেপিৰ সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিল মহিলাৰ সংৰক্ষণ ব্যৱহাৰ কৰি স্থায়ীভাৱে ক্ষমতাত থাকিবলৈ ।"
"তেওঁলোকে ভাবিছিল যে বিধেয়কখন গৃহীত হ'লে তেওঁলোকে জয়ী হ'ব । গৃহীত নহ'লে তেওঁলোকে আন দলক নাৰী বিৰোধী বুলি ব্ৰেণ্ড কৰি মহিলাৰ ত্ৰাণকৰ্তা হ'ব । আমি জানো যে মহিলাৰ বাবে ত্ৰাণকৰ্তা হোৱাটো সহজ নহয় ।" এই পৰিকল্পনা বিৰোধীয়ে উদঙাই দি পৰাস্ত কৰা বুলিও কয় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰক আমি পৰাস্ত কৰিছো বুলি কয় ।
সংৰক্ষণক সমৰ্থন, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক নাকচ :
বিৰোধীৰ স্থিতিৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই কয় যে সকলো দলেই মহিলা সংৰক্ষণক সমৰ্থন কৰে যদিও সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ আৰু লোকপিয়লৰ অনুশীলনৰ সৈতে ইয়াৰ সংযোগৰ বিৰোধিতা কৰে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে বিৰোধীয়ে ২০২৩ চনৰ আইনত উল্লেখ কৰা ধৰণে মহিলা সংৰক্ষণক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবী জনাইছে ।
গণতন্ত্ৰ আৰু দেশৰ ঐক্যৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ :
"যিমানদূৰলৈকে মহিলা সংৰক্ষণৰ বিষয়টো আলোচনা হৈছে, আমি ইয়াৰ সমৰ্থনত দৃঢ়তাৰে থিয় দিছো; কিন্তু এইটো যিদৰে আগুৱাই নিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ গণতন্ত্ৰ আৰু দেশৰ ঐক্যৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰৰ চেষ্টা কৰিছে, আমি কেতিয়াও সেইটো সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰো ।"
তেওঁ লগতে স্পষ্ট কৰি কয়,"মহিলা সংৰক্ষণৰ পোচাক পিন্ধি বিৰোধীয়ে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণক সমৰ্থন কৰাটো সম্ভৱ নহয় । আমাৰ দাবী চৰকাৰে ২০২৩ চনৰ মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰা আইনখন ইয়াক সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ বা লোকপিয়লৰ সৈতে সংযোগ নকৰাকৈ তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী কৰক । যদি চৰকাৰে ২০২৩ চনৰ আইনখন যিদৰে আছে তেনেদৰে কাৰ্যকৰী কৰে তেন্তে বিৰোধীৰ সকলো দলেই ইয়াক সমৰ্থন কৰিব ।"
প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই লগতে কয় যে জনসাধাৰণ এই পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত । মানুহে দুখ পাইছে আৰু তেওঁলোকে এই চৰকাৰৰ কাৰ্য্যৰ জৰিয়তে প্ৰত্য়ক্ষ কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
২০২৩ চনৰ আইনখন ঘূৰাই আনিবলৈ চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান :
২০২৩ চনত গৃহীত পূৰ্বৰ মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন পুনৰ উত্থাপন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক পোনপটীয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই কয়, "তেওঁলোকে তৎক্ষণাত সোমবাৰে পুৰণি বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিব লাগে, যিখন বিধেয়ক সকলো দলে গৃহীত কৰিছিল । সোমবাৰে সংসদ অনুষ্ঠিত কৰক, বিধেয়কখন উত্থাপন কৰক আৰু চাও আহক কোন নাৰী বিৰোধী । আমি সকলোৱে ভোট দি আপোনালোকক সমৰ্থন কৰিম ।" পূৰ্বৰ আইন নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়মত ইতিমধ্যে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে । ইয়াক পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে সংযোগ নকৰাকৈ কাৰ্যকৰী কৰা উচিত বুলিও তেওঁ সজোৰে কয় ।
বিৰোধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখিব :
সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 'ইণ্ডিয়া'ৰ দলসমূহে যৌথভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ লিখি পূৰ্বৰ মহিলা সংৰক্ষণ আইনখন শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবী জনাব । দেশৰ ৰাজনৈতিক আৰু নিৰ্বাচনী মানচিত্ৰ সলনি কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধীয়ে সমগ্ৰ দেশতে সমন্বিত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি মহিলা সংৰক্ষণৰ প্ৰতি পুনৰ সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
উল্লেখ্য় যে ভোটদানৰ পিছত এখন বৈঠকত বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে ইজনে-সিজনক তেওঁলোকৰ ঐক্যৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কয় যে দলটোৱে মহিলা সংৰক্ষণক ধাৰাবাহিকভাৱে সমৰ্থন কৰি আহিছে আৰু ২০২৩ চনৰ আইনখনক সমৰ্থন জনাইছে । অৱশ্যে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ইফালে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা সাকেত গোখলেই অভিযোগ কৰে যে ২০২৯ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসকীয় দলৰ সপক্ষে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কচৰৎ ।
আনহাতে, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই নিশ্চিত কৰে যে বিধেয়কখন গৃহীত হোৱা নাই । এই আইনখনত লোকসভাৰ আসন ৫৪৩ৰ পৰা ৮১৬লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত ২০২৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছিল ।
২০২৯ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তীব্ৰতৰ হৈছে বাকযুদ্ধ :
বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে বিৰোধী দলসমূহে বিধায়িনী দলত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰক বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছ, টিএমচি, ডিএমকে, সমাজবাদী পাৰ্টিৰ দৰে দলে বিধেয়কখন স্থবিৰ কৰি ৰাখিছে ।
