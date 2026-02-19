ETV Bharat / politics

সমগ্ৰ দেশত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা শোচনীয় : দাবী দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ

বিজেপিত যোগদান সদৌ ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন শীৰ্ষ নেতাৰ ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
হাফলঙত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 11:15 AM IST

3 Min Read
হাফলং: সদ্য দলত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেন বৰাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন ৰাজনীতিকে প্ৰকাশ কৰিছে ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

‘‘সমগ্ৰ দেশত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে’’ বুলি শেহতীয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে বিজেপি নেতা তথা উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই । তেওঁ কয় যে অসমত কংগ্ৰেছৰ আৰু শোচনীয় অৱস্থা ৷ কিয়নো এইবাৰ ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰিব । যাৰ বাবে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ শোচনীয় অৱস্থা হ’ব ৷ আকৌ ৰাজ্যত বিজেপিৰ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহিব ৷

ভূপেন বৰাৰ দলত্যাগক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

গাৰ্লোচাই হাফলং সমষ্টিৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয় যে হাফলঙত বিজেপিৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই । হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যিয়েই হওক, সহজে জয়ী হ’ব বুলি মন্তব্য কৰে দেৱলাল গাৰ্লোচাই । বুধবাৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনত থকা পূৰ্বৰ মাইবাং সমষ্টিত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, ‘‘বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ডিমা হাছাও জিলাত ব্যাপক উন্নয়ন হৈছে ৷ পৰ্যটনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে ব্যাপক উন্নয়ন হৈছে । মঙলবাৰে প্ৰকাশিত হোৱা এ পি এছ চিৰ ফলাফলত ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷ যাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰৰ কাম-কাজক লৈ পাহাৰীয়া জিলাৰ ৰাইজ সুখী ৷ এই অৱস্থাত হাফলং সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ জয় নিশ্চিত ৷’’

আনহাতে, এইবাৰ হাফলং সমষ্টিত কোনো নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গাৰ্লোচাই কয়, ‘‘এইক্ষেত্ৰত আমি একো ক’ব নোৱাৰো । কালি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে দলৰ পৰ্যবেক্ষক হাফলংলৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ পৰা তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু মতামত বন্ধ খামত সংগ্ৰহ কৰি লৈ যায় ৷ দলে যাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব আমি সেই প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিম ৷’’ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ৷

একেটা অনুষ্ঠানতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, ডিমা হাছাও জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ধৃতি থাওচেন আৰু দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰে সদৌ ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি উত্তম লাংথাচা আৰু উপ-সভাপতি অনুজ কেম্প্ৰাইৰ নেতৃত্বাধীন ২০ জনীয়া এটা দলে ৷

উত্তম লাংথাচাৰ গেৰুৱা দলটোত যোগদানৰ সন্দৰ্ভত দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, ‘‘ছাত্ৰ সংগঠনৰ হৈ কাম কৰা উত্তম লাংথাচাই এইবাৰ বিজেপি দলত যোগদান কৰি দেশ, সমাজ তথা দলৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাব । উত্তম লাংথাচা আৰু কালীয়েন দাওলাগাপুক শীঘ্ৰেই বিজেপি দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ’ব ।’’

আনহাতে, দলটোত যোগদান কৰাৰ পিছত উত্তম লাংথাচাই কয়, ‘‘যোৱা ১৬ বছৰ ছাত্ৰ সংগঠনত থাকি ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ পিছত এইবাৰ পাহাৰীয়া জিলাৰ সার্বিক উন্নয়ন আৰু বিজেপি দলৰ স্বাৰ্থত আমি গুৰুত্ব সহকাৰে কাম কৰি যাম ৷’’

