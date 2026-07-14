ETV Bharat / politics

এনপিএছ-অ'পিএছ বিতৰ্ক অৰ্কিড পাৰ্ক পালেগৈ: বিধানসভাত বাকযুদ্ধ দুই নেতাৰ

চলিত অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত এনপিএছ-অ'পিএছক লৈ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাজত বাকযুদ্ধ ৷

MLA AKHIL GOGOI
এনপিএছ-অ'পিএছক লৈ বিধানসভাত বাকযুদ্ধ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিধানসভাত গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ কোনে সৃষ্টি কৰিছে ? মন্ত্ৰীয়ে সদনক ভুল তথ্য দিছে নেকি ? চলিত ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত মঙলবাৰে প্ৰশ্নোত্তৰকালত সদনক গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি আৰু মন্ত্ৰীয়ে সদনক ভুল তথ্য দিয়া প্ৰসংগৰে এক হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷

চলিত অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সপ্তম দিনা নতুন পেঞ্চন আঁচনি (এনপিএছ) আৰু পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি (অ'পিএছ)ৰ প্ৰসংগত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কৈছিল যে, ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো কৰ্মচাৰীক জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মৰগীয়া বানচ দিব লাগে আৰু অ'পিএছ আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে ৷ কিন্তু চৰকাৰে ফাঁকি মাৰি কেৱল ২০০৫ চনৰ পূৰ্বে যোগাদন কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অ'পিএছৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷

"ইতিমধ্যে সেই সকল কৰ্মচাৰীৰ অ'পিএছৰ ব্যৱস্থা আছে ৷ কিন্তু মিছাতে এই সম্পৰ্কে ছাৰ্ভে কৰি কৰি কাগজ নষ্ট কৰিছে চৰকাৰে ৷ অসমত এনপিএছৰ সলনি অ'পিএছৰ ব্যৱস্থা কৰিব নে নাই সেই সম্পৰ্কে স্পষ্ট কৰিব লাগে চৰকাৰে ৷" এই বুলি সদনত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল বিধায়ক গগৈয়ে ৷

বিধায়ক গগৈৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়,"আমি কেতিয়াও ভুল তথ্য তথ্য দিয়া নাই বা ফাঁকি দিয়া নাই ৷ সদনক আমি দিয়া তথ্য উপলুঙা কৰাটো উচিত নহয় ৷ ভগৱানে তেওঁক সুমতি দিয়ক, মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷ তেওঁৰ অৰ্কিড পাৰ্ককে ধৰি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে ৷ অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে আৰু তেওঁৰ অনুৰোধক মই ধন্যবাদ জনাইছো। কিন্তু নিজৰ ক্ষেত্রতো সমানে চাব লাগে আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ যোগেদিও ৰাইজক মৰম দিব লাগে ।"

উত্তৰত অসন্তুষ্ট হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীক ওভতি ধৰে বিধায়ক গগৈয়ে ৷ লগে লগে এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ চৰকাৰে মৰগীয়া বানচ জানুৱাৰীৰ পৰা দিব নে নাই বুলি সদনত চিঞৰি চিঞৰি প্ৰশ্ন কৰে বিধায়ক গগৈয়ে ৷ তেতিয়াই মন্ত্রীগৰাকীয়ে অধ্যক্ষৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই কয়, "সদনক গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ কৰাৰ বাবে তেওঁৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ।" দুয়োগৰাকীৰ এনে বাক-বিতণ্ডাত কিছু সময়ৰ বাবে সদন উত্তপ্ত হৈ পৰে । অধ্যক্ষৰ হস্তক্ষেপত যেনিবা শেষত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ হয় ৷

লগতে পঢ়ক: অখিল গগৈৰ মতে ব্ৰাহ্মণ্যবাদী মতাদৰ্শৰে পৰিচালিত বিজেপি চৰকাৰ

TAGGED:

বিধায়ক অখিল গগৈ
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
এনপিএছ
MLA AKHIL GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.