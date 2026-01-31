আসন বুজাবুজিত পলম হোৱা বুলি স্বীকাৰ; ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰে বুলি ক'লে দেৱব্ৰত শইকীয়াই

আসন বুজাবুজিত পলম হোৱা বুলি স্বীকাৰ; ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰে বুলি ক'লে দেৱব্ৰত শইকীয়াই
বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ কিয় পৰাজিত হৈছিল ? কাৰণ ব্য়াখ্য়া কৰিলে বিৰোধী দলপতিয়ে ।
Published : January 31, 2026 at 7:49 PM IST
শিৱসাগৰ: বিৰোধী ঐক্য সন্দৰ্ভত চলি থকা আলোচনাৰ মাজতেই মাজতে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক গগৈৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পাঁচজনকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে আবেদন জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।
অখিল গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন দাখিল সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতি শইকীয়াই কয়, "আজি মে-ডাম-মে-ফিত মই পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছো, গতিকে মিছা কথা নকও । বিজেপি দলে অসমৰ ৰাইজক প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে । বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাতে আমি সকলো বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল মিলিত হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰো তাৰবাবে চেষ্টা কৰি আছো । এইক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আহিছে ।"
বিৰোধী দলপতি শইকীয়াই কয়, "এইটো স্বাভাৱিক । কাৰণ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজকে আটাইতকৈ শক্তিশালী বুলি ভাবে; কিন্তু আমি অসমৰ ৰাইজৰ কথা ভাবি কিছু এৰা-ধৰা কৰিব লাগিব । সেইবাবে আমাৰ কথাখিনি যিমান সোনকালে হ'ব লাগিছিল সিমান সোনকালে হোৱা নাই । তাৰবাবে চিপিআই দল, জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । তথাপি মই আশাবাদী । আমি ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিম । তাৰবাবে কিছু সময় লাগিব, ধৈৰ্য লাগিব, ভুল সিদ্ধান্ত হ'ব নালাগে । এইবাৰ আমি ভুল সিদ্ধান্ত নলও ।"
বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কৰা ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰে বুলি মন্তব্য় কৰি বিৰোধী দলপতি শইকীয়াই কয়, "বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি এ আই ডি ইউ এফৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছিলো আৰু তেওঁলোকে দাঢ়ি, টুপী আৰু লুঙীৰ দলে শাসন কৰিব বুলি কৰা মন্তব্যৰ বাবেই উজনি অসমত প্ৰভাৱ পেলায় । তদুপৰি আন দলৰ লগত বুজাবুজি নথকাৰ ফলত আমি ২০-২৫খন আসনত কম ভোটৰ ব্য়ৱধানত নিজৰ মাজত ভোট বিভাজন কৰি বিজেপিক সুযোগ দিলো । আমি বহুকেইখন আসনত কম ব্যৱধানত পৰাজিত হ’লো । এইবাৰ তেনেকুৱা হ'ব নালাগে ।" বিৰোধী একত্ৰিত নহ'লে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
শিৱসাগৰত মে-ডাম-মে-ফি :
আজি মে-ডাম-মে-ফিত টাই আহোমসকলৰ পুলিন-পুথাওক সোঁৱৰণ কৰি উচৰ্গা কৰা কৰা হয় । মৃত্যুৰ পাছত আত্মীয়-কুটুম্বৰ পৰা সেৱা-পূজা আগবঢ়োৱাৰ পাছত মৃতক 'ফি' অৰ্থাৎ দেৱতালৈ পৰিৱৰ্তিত হয় বুলি টাই আহোম সকলে বিশ্বাস কৰে । সেয়েহে প্ৰতি বছৰে ৩১ জানুৱাৰীত তেওঁলোকৰ পূৰ্বজসকলক সুঁৱৰি মে-ডাম-মে-ফি উদযাপন কৰে । এই সেৱা-পূজা আগবঢ়োৱাৰ বাবে অস্থায়ী দেওশাল নিৰ্মাণ কৰি আঠখন শৰাই পাতি লেংডনকে প্ৰমুখ্য কৰি আঠগৰাকী 'ফি' অৰ্থাৎ দেৱতাক পূজা আগবঢ়াই। পূৰ্ব-পুৰুষ সকলক সুঁৱৰি কৰা এই পূজাত জীৱিত আত্মীয়সকলৰ সুৰক্ষা, সমৃদ্ধি আৰু শান্তি কামনা কৰা হয় । উল্লেখ্য যে অসমত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অহা চাওলুং চ্যুকাফাই প্ৰথম মে ডাম মে ফি আয়োজন কৰিছিল ।
পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাস বাহন কৰা শিৱসাগৰ জিলাতো ব্যাপক উৎসাহ-উদীপনা পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে মে ডাম মে ফিৰ আয়োজন কৰা হয় । শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰ প্ৰাংগণত কেন্দ্রীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয় মে ডাম মে ফি ।
ৰংপুৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সমিতিয়ে শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত থকা শ্বহীদ পিয়লি ফুকন উদ্যানত পালন কৰে মে ডাম মে ফি । আনহাতে ৰংপুৰ মে ডাম মে ফি উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে মে ডাম মে ফি । বৰ্ডিং খেলপথাত আয়োজন কৰা এই মে ডাম মে ফি উপলক্ষে ৰংঘৰৰ পৰা উলিওৱা হয় সমন্বয় শোভাযাত্রা ।