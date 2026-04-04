ETV Bharat / politics

পিতৃৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কন্যা; ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট ভিক্ষা

কলিয়াবৰত পিতৃ কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কন্যা দিবিশা মহন্ত । জখলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁৱত প্ৰচাৰ মহন্ত-কন্যাৰ ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 7:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত আৰু চাৰিদিন বাকী থকা অৱস্থাত অসমৰ চৌদিশে এতিয়া তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । শাসক-বিৰোধী উভয় প্ৰাৰ্থীয়ে মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে । বহু সমষ্টিত এইবাৰ বৰ্তমানৰ বহু বিধায়ক-মন্ত্ৰীৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে নতুন প্ৰাৰ্থীয়ে । শাসক-বিৰোধী উভয় দলতে এই ছবি দেখা পোৱা গৈছে ।

কলিয়াবৰ সমষ্টিতো এইবাৰ নিৰ্বাচনী ৰণ যে তয়াময়া হ'ব তাৰ উমান পোৱা গৈছে । কিয়নো সমষ্টিটোৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ বিধায়ক, বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী তথা অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ সন্মুখত এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছে এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী । তেওঁ হৈছে জিতেন গৌড় । মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন নকৰি মিত্ৰদলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কৃত হৈছে জিতেন গৌড় । কিন্তু তথাপি তেওঁ একাংশ সমৰ্থকক লগত লৈ সমষ্টিটোত প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।

তাৰ মাজতেই কলিয়াবৰ সমষ্টিত পিতৃৰ সমৰ্থনত ভোট ভিক্ষাৰ বাবে ভোটাৰৰ মাজত নামি পৰিছে কেশৱ মহন্তৰ কন্যা । কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাত ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কেশৱ মহন্তৰ কন্যা দিবিশা মহন্তই । পিতৃৰ বিজয়ৰ বাবে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি ৫৭ নম্বৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত জখলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচাৰ চলাইছে মহন্ত কন্যাই ।

পিতৃৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰা দিবিশা মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মোক ৰাইজে বহুত মৰম-আদৰ দেখুৱাইছে । মই নিজকে খুব ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যে মই দেউতাৰ হৈ ইমানখিনি কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ । কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ সুযোগ পাইছোঁ । দেউতাই সদায় কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ হৈ চিন্তা কৰি আগবাঢ়ে । কেনে ধৰণৰ কাম কৰি কলিয়াবৰক আগবঢ়াই নিব পাৰি তাৰ চিন্তাতেই থাকে । এনেবোৰ কাৰণতে দেউতাৰ পৰা বৰ প্ৰেৰণা পাওঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আজি সকলোকে লগপাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই আগতকৈও অধিক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ । আজি গৰুবন্ধালৈ আহিছোঁ, দুটা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ দুখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ । যিসকলক সভাত লগ পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহি এষাৰ মাত দিবলৈ আহিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে জখলাবন্ধাৰ গৰুবন্ধা অঞ্চলত দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ঘৰে ঘৰে জ্যেষ্ঠসকলক লগ কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰে দিবিশাই । বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনতো তেওঁ পিতৃৰ হৈ কুঠৰী অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
কেশৱ মহন্ত দিবিশা মহন্ত
কলিয়াবৰ সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.