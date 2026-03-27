তেজপুৰত এগৰাকী মহিলাই অগপৰ প্ৰতীকৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰিছে এবিধ বিশেষ মিঠাই
হাতী আকৃতিৰ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা ডালিমী বড়ো । সৰু হাতী আকৃতিৰ মিঠাইবিধে ইতিমধ্যে পথচাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত উৎসুকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
Published : March 27, 2026 at 4:53 PM IST
তেজপুৰ: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে চৌদিশে চলিছে গৰম বতাহ । ৰাজ্য়ৰ আন সমষ্টিকেইটাৰ দৰে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিতো এই বতাহে সকলোকে চুই গৈছে । ইয়াৰ মাজতেই তেজপুৰ চহৰৰ পদপথৰ এখন সৰু চাহ দোকানে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । এই দোকানখন চলোৱা এগৰাকী মহিলাই নিজৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশত খাপ খোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে এবিধ মিঠাই ।
বিগত কেইবাদিন ধৰি মহিলাগৰাকীয়ে নিতৌ গ্ৰাহকক চাহ পৰিৱেশন কৰোতে লগত দিছে এবিধ মিঠাই । এই মহিলাগৰাকীয়ে এইবাৰ বিশেষভাৱে আকৰ্ষণীয় এটা হাতী আকৃতিৰ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰাহকৰ দৃষ্টি কাঢ়িছে । অগপৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক হাতীটোৰ ৰূপত এইবিধ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰিছে । এইগৰাকী মহিলাৰ নাম ডালিমী বড়ো ।
চেনীৰ লগতে আন উপকৰণেৰে তৈয়াৰ কৰা এই মিঠাইবিধ খাবলৈ এতিয়া বহুতেই ভিৰ কৰিছেহি । তেওঁৰ এইবিধ মিঠাই দোকানত বিক্ৰী কৰাৰ তেওঁৰ ৰাজনৈতিক সমৰ্থনৰ এক সজীৱ প্ৰকাশ কৰিছে এই সৰু হাতী আকৃতিৰ মিঠাইবিধে ইতিমধ্যে পথচাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত উৎসুকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ডালিমী বড়োৱে কয়, “এইবাৰ নিৰ্বাচনত মই অলপ বেলেগকৈ কিবা কৰিব বিচাৰিছিলো । এইটো মোৰ সমৰ্থন দেখুওৱাৰ এক সৰু চেষ্টা ।” স্থানীয় লোকসকলে এই অভিনৱ চিন্তাক প্ৰশংসা কৰিছে । বহুতে দোকানখনলৈ আহি চাহ খোৱাৰ লগতে এই মিঠাইবিধ চাবলৈও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । কিছুমানে ছবি উঠাই সামাজিক মাধ্যমতো শ্বেয়াৰ কৰিছে । য’ত নিৰ্বাচন মানেই ডাঙৰ সভা-সমাবেশ আৰু উচ্চস্বৰ প্ৰচাৰ,সেই সময়তো এই মহিলাগৰাকী মহিলাই সৰু অথচ অৰ্থপূৰ্ণ প্ৰয়াস দেখুৱাইছে যে গণতন্ত্ৰৰ আত্মা সাধাৰণ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনতো জীৱন্ত হৈ থাকে । এই চাহ দোকানখন এতিয়া কেৱল ব্যৱসায়ৰ স্থান নহয়, বৰঞ্চ সৃষ্টিশীলতা আৰু নিৰ্বাচনী সজাগতাৰ এক অনন্য প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:এইবাৰ আহি আছে ওৱেইছি : আজমলক বোকোচাত তুলি পাৰ কৰাব খুজিছে বৈতৰণী