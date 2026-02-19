পহিলা মাৰ্চৰ পৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি: মুখ্যমন্ত্ৰী
মাৰ্চ মাহৰ আৰম্ভণিতেই চাহ শ্ৰমিকলৈ আহিব পাৰে ভাল খবৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে ইংগিত ।
By PTI
Published : February 19, 2026 at 6:42 PM IST
গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে চাহ বাগিচাৰ মালিকসকলৰ সৈতে চলি থকা আলোচনা ফলপ্ৰসূ হ’লে ১ মাৰ্চৰ পৰা ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণত ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱৰ সময়ত শৰ্মাই কয় যে শ্ৰমিক কল্যাণ মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালাই বিভিন্ন সন্থাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে । তেওঁ কয়,"ৰূপেশ গোৱালাই ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছে । সম্ভৱ হ’লে আমি ১ মাৰ্চৰ ভিতৰত দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত ভাল খবৰ দিম ।"চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ দৈনিক নূন্যতম মজুৰি শেষবাৰৰ বাবে ২০২৩ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ১৮ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত দৈনিক মজুৰি ২৫০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে বৰাক উপত্যকাৰ শ্ৰমিকসকলে ২২৮ টকা লাভ কৰিছিল । মঙলবাৰে বাজেট ভাষণত অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ পৰা বাগিচা শ্ৰমিকৰ নূন্যতম দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে চাহ সংঘৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে । তেওঁ কয়,"আমাৰ চাহ উদ্যোগৰ সমৃদ্ধি পোনপটীয়াকৈ আমাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ হাতলৈ প্ৰবাহিত হ’ব লাগিব । সেয়েহে এই বছৰৰ ভিতৰতে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বৰ্ধিত মজুৰি ঘোষণা কৰিবলৈ সংস্থাসমূহৰ সৈতে আলোচনা চূড়ান্ত কৰি আছোঁ ।"
চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাহত ১২৬টা সমষ্টিৰ বাবে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । গতিকে তাৰপূৰ্বেই এই বিষয়ত আইনী বাধা দূৰ হোৱাৰ বাবে চৰকাৰে শীঘ্ৰেই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক ভূমি পট্টা বিতৰণ আৰম্ভ কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰে ।