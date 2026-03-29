'জুবিনক্ষেত্ৰ' গঢ়া হ'ব বিশ্বমানৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰূপে, কংগ্ৰেছ নেতাৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি

সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰ ৷ কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে জুবিনক্ষেত্ৰ বিশ্বমানৰ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ গঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি শিৱকুমাৰৰ ৷

জুবিনক্ষেত্ৰ'ত কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 5:20 PM IST

সোণাপুৰ: নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'ল কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰ ৷ উল্লেখ্য যে, ডি কে শিৱকুমাৰ হৈ কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ৷ দেওবাৰে সোণাপুৰস্থিত জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ হাৰ্থথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰে ৷

সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ অপৰিসীম মৰম আৰু জনসমুদ্ৰ দেখি অভিভূত ৷ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি শিল্পীগৰাকীৰ যি বিশাল অৱদান, সেয়া সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় ৷ আজি জুবিনক্ষেত্ৰত যি জনসমাগম দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেয়া হৃদয়স্পৰ্শী ৷ প্ৰতিটো পৰিয়াল তেওঁৰ সৈতে একাত্ম হৈ পৰিছে ৷"

কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰে লগতে কয়, "মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যেতিয়া কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতালৈ আহিব, তেতিয়া জুবিনক্ষেত্ৰক এক বিশ্বমানৰ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলা হ’ব ৷ এই স্থান সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকৰ বাবে এক বিশাল দৰ্শনীয় কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব ৷"

ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰি জুবিনক্ষেত্ৰৰ পৰাই তেওঁ কয়, "অসম চৰকাৰে ৰাইজৰ আস্থা আৰু নিজৰ বিশ্বাসযোগ্যতা হেৰুৱাইছে ৷ ধন আৰু বাহুবলেৰে দিল্লীৰ সহায়ত তেওঁলোকে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ বিজেপিয়ে আন দলৰ নেতাৰ সহায় ল’বলগীয়া হোৱাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ ওপৰত ভৰসা নাই ৷"

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি তেওঁ কয় যে, যদিহে বিজেপি জয়ক লৈ ইমানেই নিশ্চিত, তেন্তে তেওঁলোকক কংগ্ৰেছী নেতাৰ কিয় প্ৰয়োজন হৈছে ? অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব ৷ আগন্তুক দিনত অসমত ১০০ শতাংশই কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰে ৷

