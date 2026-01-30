ETV Bharat / politics

যিকোনো বিনিময়ত এইবাৰ বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব লাগিবই: চি পি আই (এম এল)ৰ নেতা বিবেক দাস

বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ সাজু ঐক্যমঞ্চ । অসমত এইবাৰ হ'ব নীৰৱ বিপ্লৱ । এই সন্দৰ্ভত চি পি আই (এম এল)ৰ নেতা বিবেক দাসৰ মন্তব্য ।

CPI(ML) ready to defeat BJP in Assam Assembly Election 2026
চি পি আই (এম এল)ৰ নেতা বিবেক দাসৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 7:52 PM IST

5 Min Read
বিশ্বনাথ: আগন্তুক ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি, কংগ্ৰেছ, জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দলকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহ । এইফালে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱা দেখা গৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতাক ।

যিহেতু অহা ৩ মাহৰ ভিতৰত ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে, তাৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা দেখা গৈছে ।

শাসকীয় দল বিজেপিয়ে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী দলসমূহে চলাইছে শাসকীয় দলে কৰা দমন নীতি, ভূৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰচাৰ । আন আন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সমান্তৰালকৈ তৎপৰ হৈছে চি পি আই(এম এল)দলো । এইবাৰ চি পি আই(এম এল) দলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে সাংগঠনিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবলৈ নামি পৰা দেখা গৈছে ।

এইবাৰ দলটোৱে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দুটা সমষ্টিৰ দুখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰেও তিনিটা সমষ্টি মিলাই ৫ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰা বুলি বিহালী সমষ্টিত ইটিভি ভাৰতৰ আগত প্ৰকাশ কৰে চি পি আই (এম এল)ৰ নেতা বিবেক দাসে ৷

বিহালী সমষ্টিত ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত চি পি আই (এম এল) দলৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক বিবেক দাসে কয়, "আমি এইবাৰ বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ বিভিন্ন কৌশল ৰচনা কৰি আছোঁ । বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ হ'লে ৰাজ্যৰ সকলো বিৰোধী দল এক হ'ব লাগিব আৰু আমি এক হৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে আলোচনা কৰি থকা হৈছে । যদিও বিৰোধী ৰাজনীতি দলসমূহৰ মাজত আসন বুজাবুজি নহয়, তথাপিও আমি যৌথভাৱে খেলাৰ বাবে সাজু আছোঁ । কাৰণ যৌথভাৱে নিৰ্বাচন খেলিলেহে পৰাস্ত হ'ব বিজেপি ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত ঐক্যমঞ্চ নেতাই আলোচনা চলাই আছে । শেষত কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা যদিও নহয়, তথাপিও আমি ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি আই এম, চি পি আই (এম এল) দলে যৌথভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ৰাখিছোঁ । কাৰণ যিকোনো বিনিময়ত এইবাৰ বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব লাগিবই ।"

আনহাতে বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ দলসমূহে কি দৰে আগবাঢ়িব বুলি কৰা এক প্ৰশ্ন উত্তৰত চি পি আই (এম এল) নেতাগৰাকীয়ে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে লাখ লাখ মহিলাক আঁচনিখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি ইমান সভা-সমিতি আয়োজন কৰি চিঞৰি আছে, প্ৰকৃততে কিমান মহিলাক অৰুণোদয় দিছে, যদি চোৱা যায় মাত্ৰ 40% মহিলাক দিছে তাৰে অধিকাংশ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ নাম কৰ্তনহে কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "গতিকে আগন্তুক দিনত আমি ঐক্যমঞ্চই অসমৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ অৰুণোদয় লাভ নকৰা যি 60% মহিলা আছে, তেওঁলোকক লৈ আমি অৰুণোদয় নোপোৱা সন্থা গঠন কৰিম আৰু মহিলাসকলক লৈ আমি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিম ৷’’

আনহাতে অসমৰ নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ সন্দৰ্ভত চি পি আই (এম এল)ৰ নেতা বিবেক দাসে কয়, "লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি দিছে যদিও BA pass, MA pass, MAC pass শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকে যেতিয়া বিদ্যালয় এখনত ঘণ্টাই ঘণ্টাই লোহাৰ বেল বজাব, তেতিয়া সেই শিক্ষিত যুৱকজনৰ মনত কেনেকুৱা লাগিব সেইটো আৰু বুজাই কোৱা প্ৰয়োজন নাই । BA, MA পাছ কৰি যদি চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত নিযুক্তি হ'বলগা হয় কিমান নিবনুৱাক সংস্থাপন দিছে তাৰে এটা এইটো উদাহৰণহে হয় । কিন্তু সংস্থাপনৰ নামত অপমানহে কৰা হৈছে ।"

ইফালে খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি পট্টা দিয়া সন্দৰ্ভত বিবেক দাসে কয়, "বৰ্তমান চৰকাৰখনে সকলো খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি পট্টা দিয়াৰ কথা কৈ আছে ঠিকেই, সঁচাই খিলঞ্জীয়া সকলো লোককে ভূমি পট্টা দিছে নে ? যদি চোৱা যায় এজন খিলঞ্জীয়া লোকে ১০ বিঘা ভূমি দখল কৰি আছে ৷ কিন্তু সেই খিলঞ্জীয়া লোকজনক বিজেপি চৰকাৰে মাটিৰ পট্টা দিছে মাত্ৰ ১ বিঘা । বাকী ৯ বিঘা মাটি পট্টা দিয়া নাই কিয় ? বাকী ভূমি পট্টা নিদিলে চৰকাৰে কাৰণ বাকী থকা ভূমিসমূহ যে আম্বানী-আদানীক দিয়া তাৰে এয়া এক খিলঞ্জীয়াক বঞ্চিত কৰাৰ পৰিকল্পনা ।"

শেষত তেওঁ কয়, "কিন্তু এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নীৰৱ বিপ্লৱ হ'ব । বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব পৰা নাই, যাৰ ফলত অসমৰ ৰাইজৰ বহু ক্ষোভ, খং আছে আৰু অসমৰ মাটি আদানী-আম্বানী, ৰিণিকিক গতাই দিব খুজিছে । গতিকে এইবাৰ মিত্ৰতাৰ জৰিয়তে কাম কৰিব পাৰিলে নিশ্চয় এইবাৰ বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব পৰা যাব ।’’

