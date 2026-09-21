ETV Bharat / politics

ভোটাধিকাৰ সন্দৰ্ভত তদন্তৰ সন্মুখীন হ’ব নেকি ছোনিয়া গান্ধী ! আদালতত নতুন মেৰপাক

ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব গ্ৰহণৰ পূৰ্বে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল নেকি ছোনিয়া গান্ধীৰ ? এই সন্দৰ্ভত দণ্ডাধীশ আদালতৰ নিৰ্দেশ বাতিল দিল্লীৰ বিশেষ আদালতৰ ৷

SONIA GANDHI
ছোনিয়া গান্ধী (ANI)
author img

By PTI

Published : September 21, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ নাগৰিকত্ব তথা ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি এক ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক চলি আহিছে ৷ ১৯৬৮ চনৰ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ইটালীৰ এণ্টনিঅ’ মাইন’ নামৰ যুৱতীগৰাকী তদানীন্তন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাজীৱ গান্ধীৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ৷ বিয়াৰ পাছত তেওঁ ছোনিয়া গান্ধী নামেৰে পৰিচিত হয় ৷

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি ছোনিয়া গান্ধীয়ে ১৯৬৮ চনতে বিয়া হৈ ভাৰতলৈ আহিছিল যদিও নিজৰ ইটালীৰ নাগৰিকত্ব এৰি দিয়া নাছিল । ১৯৮৩ চনৰ ২৭ এপ্ৰিলত তেওঁ ইটালীয়ান দূতাবাসত নিজৰ পাছপ’ৰ্ট জমা দি ইটালীৰ নাগৰিকত্ব প্ৰত্যাহ্বাৰ কৰে আৰু ৩০ এপ্ৰিলত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰে । নাগৰিকত্ব আইন ১৯৫৫ ৰ অনুচ্ছেদ ৫(১)(গ)ৰ অধীনত ছোনিয়া গান্ধীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।

কিন্তু বিজেপিৰ লগতে কংগ্ৰেছ বিৰোধী দলসমূহে এক অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে যে ১৯৮৩ চনত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ তিনি বছৰৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল ৷ ৰাহুল গান্ধী বা কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিগত নিৰ্বাচনসমূহত ভোট চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সময়ত বিজেপিয়ে এই প্ৰসংগৰ অৱতাড়না কৰা দেখা যায় ৷

ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগৰ তদন্ত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি ২০২৫ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰত দিয়া দণ্ডাধীশৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সোমবাৰে দিল্লীৰ এখন আদালতে পুনৰীক্ষণ আবেদনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগণে দণ্ডাধীশ আদালতৰ এই নিৰ্দেশক ‘অকথ্য’ বুলি বাতিল কৰে । এই আদেশত ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ চেণ্ট্ৰেল দিল্লী ক’ৰ্ট বাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ উপ-সভাপতি অধিবক্তা বিকাশ ত্ৰিপাঠীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ খাৰিজ কৰিছিল ।

ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ (বিএনএছএছ) ১৭৫(৩) ধাৰা মানি চলাত ব্যৰ্থ হোৱা, সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী বিষয়াৰ যুক্তি শুনাত ব্যৰ্থ হোৱা, সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী থানাৰ পৰা ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট বিচৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে বিবাদিত আদেশে আইনৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট ভুল কৰিছিল । তেওঁ কয় যে এই আদেশৰ ‘অনুমোদিত’ প্ৰকৃতি স্পষ্ট, কাৰণ দণ্ডাধীশে আইনৰ অধীনত দুটা বিকল্প বিবেচনা কৰা নাছিল ৷ সেয়া হৈছে এফআইআৰ পঞ্জীয়নৰ নিৰ্দেশ দিয়া বা ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিএনএছএছৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা ।

ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে অভিযোগত কোনো জ্ঞাত অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে নে নাই সেই মূল দিশটো বিবেচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে দণ্ডাধীশে নাগৰিকত্বৰ বিষয়টোৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । আদালতে নতুন যুক্তিৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি যুক্তিযুক্ত আদেশ দিবলৈ গোচৰটো দণ্ডাধীশলৈ প্ৰেৰণ কৰে । অহা ২৯ ছেপ্টেম্বৰত এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যবিধিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: দিল্লীত এছ আই আৰ: আদৱানীৰ পৰা জয়শংকৰলৈ বহু হাইপ্ৰফাইল ব্যক্তিৰ তথ্যত অমিল

TAGGED:

ছোনিয়া গান্ধী
ছোনিয়া গান্ধীৰ নাগৰিকত্ব
ভোট চুৰি
SONIA GANDHI
SONIA GANDHI ELECTORAL ENTRY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.