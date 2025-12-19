ETV Bharat / politics

অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক বিদেশী নাগৰিক ! শাসকীয় নেতাৰ নাগৰিকত্বক লৈ প্ৰশ্ন

বিজয় মালাকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে । বিভিন্ন পক্ষলৈ জাৰি কৰিছে জাননী ।

Bijoy Malakar citizenship controversy
বিজয় মালাকাৰৰ নাগৰিকত্ব বিতৰ্ক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 19, 2025 at 12:54 PM IST

গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাত বিধায়ক হৈ আছে এগৰাকী বিদেশী ! তাকো শাসকীয় বিজেপি দলৰ বিধায়ক । বৰাক উপত্যকাৰ শাসকীয় বিজেপিৰ ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক বিজয় মালাকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । যি অভিযোগক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিজেপি বিধায়কজনৰ লগতে অসম চৰকাৰ, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, নির্বাচন আয়োগকে ধৰি বিভিন্ন পক্ষলৈ জাননী জাৰি কৰিছে । বিজয় মালাকাৰক নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিবৰ বাবে বান্ধি দিছে ২৮ দিনৰ সময়সীমা ।

২০২৬ৰ বিধানসভা নির্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ তিনিটা মাহ বাকী থকাৰ সময়তে বিজেপি বিধায়ক বিজয় মালাকাৰৰ বিতৰ্কিত 'নাগৰিকত্ব'ৰ বিষয়টো উচ্চ ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰাটো 'CAA'ৰ যোগেদি অসমত বাংলাদেশী হিন্দু নাগৰিকক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ পোষকতা কৰা বিজেপিৰ বাবে স্বাভাৱিকতে এক অস্বস্তিকৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।

Bijoy Malakar citizenship controversy
ৰাতাবাৰীৰ বিজেপি বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ (ETV Bharat Assam)

"বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ ভাৰতৰ নাগৰিক নহয় ।" এই অভিযোগেৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিজয় মালাকাৰৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ ৰুজু হৈছে গোচৰ । এই গোচৰ দাখিল কৰিছে ব্রজ গোপাল সিনহা আৰু বিজয় কুমাৰ কানু নামৰ দুজন লোকে ৷ দুই অভিযোগকাৰীৰ হৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিধায়ক বিজয় মালাকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৭৩৬৮/২০২৫ নম্বৰৰ লেখ আবেদন দাখিল কৰে অধিবক্তা আব্দুল কৰিম আজাদে ।

Bijoy Malakar citizenship controversy
বিজয় মালাকাৰৰ নাগৰিকত্ব সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী (ETV Bharat Assam)

বৃহস্পতিবাৰে লেখ আবেদনখনৰ শুনানি গ্রহণ কৰে ন্যায়াধীশ কাৰ্ডক এটেৰ বিচাৰপীঠে ৷ শুনানি গ্ৰহণ কৰি বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, শ্রীভূমিৰ জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, জিলা নির্বাচন বিষয়া আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন-আয়োগলৈ জাননী জাৰি কৰে । ৪ সপ্তাহৰ পিছত গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি গ্রহণ কৰা হ'ব ।

Bijoy Malakar citizenship controversy
বিজয় মালাকাৰৰ নাগৰিকত্ব সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী (ETV Bharat Assam)

উচ্চ ন্যাযালয়ত দাখিল কৰা লেখ আবেদনখনৰ জৰিয়তে আবেদনকাৰীয়ে দাবী কৰে যে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ১ নং ৰাতাবাৰী (SC) সমষ্টিৰ বিধানসভাৰ সদস্য বিজয় মালাকাৰ এজন ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় । সেয়ে তেওঁৰ অসম বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে ৰাজহুৱা পদবী গ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ নাই বুলি আবেদনকাৰীসকলে ন্যায়ালয়ত আবেদন জনায় ।

লেখ আবেদনখনত দুই আবেদনকাৰী ব্রজ গোপাল সিনহা আৰু বিজয় কুমাৰ কানু নামৰ লোক দুজনে উল্লেখ কৰিছে যে বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ আৰু তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ১৯৭১ চনৰ ২৫ মাৰ্চৰ পাছতহে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে ।

আবেদনকাৰীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি - তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ ১৯৬৬ আৰু ১৯৭১ চনৰ ভোটাৰ তালিকা সংগ্ৰহ কৰিছে । ভোটাৰ তালিকাসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহে বিধায়কজনৰ নাগৰিকত্বক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ৷ লেখ আবেদন অনুসৰি-

১) বিজয় মালাকাৰৰ নাম প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০০৫ চনৰ পৰিপূৰক ভোটাৰ তালিকাতহে সন্নিৱিষ্ট হৈছিল । কোনো ভিত্তি নোহোৱাকৈয়ে ২০০৫ চনৰ মূল ভোটাৰ তালিকাৰ অধীনত বৰ্তমানৰ জনপ্রতিনিধিজনৰ নাম অন্তর্ভুক্ত কৰা বুলিও ন্যায়ালয়ত অভিযোগ দাখিল কৰে ।

২) কেৱল সেয়ে নহয়, বিজেপি বিধায়ক বিজয় মালাকাৰৰ পিতৃও ১৯৭১ৰ পিছতহে ভাৰতলৈ অহা ব্যক্তি । ২০০৫ চনৰ লগতে ১৯৬৬ আৰু ১৯৭১ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাছিল বিজয় মালাকাৰৰ পিতৃৰ নাম ৷

বিধায়ক মালাকাৰৰ নাগৰিকত্বৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক আবেদনকাৰীয়ে কেইবাবাৰো আবেদন দাখিল কৰিছিল ৷ আনকি শ্রীভূমিৰ নিৰ্বাচন বিষয়াই যোৱা ২৯ নৱেম্বৰত মালাকাৰৰ নাগৰিকত্বক লৈ এখন প্রতিবেদন দাখিল কৰিছে যদিও সেয়া সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰাকৈ গ্ৰহণযোগ্য নহয় । সেয়ে আবেদনকাৰীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে ৷

বিধানসভাৰ মজিয়াত জনপ্ৰতিনিধিৰূপে বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ ভাৰতীয় হয় নে নহয় বা বিদেশী নাগৰিক নেকি তেওঁ, সেয়া ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰত নিৰ্ণয় হ'ব । কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিজেপিৰ বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ বিদেশী নাগৰিক বুলি 'নাগৰিকত্ব'কলৈ উঠা অভিযোগক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মান্যতা দি গোচৰ ৰুজু কৰি বিভিন্ন পক্ষক জাননী জাৰি কৰিছে । ৪ সপ্তাহৰ অৰ্থাৎ ২৮ দিনৰ পিছত পৰৱৰ্তী শুনানিত সকলো পক্ষ জবাবদিহি হ'ব লাগিব । মন কৰিবলগীয়া যে অসম বিধানসভাৰ সদস্য বিজেপি বিধায়কজনৰ নাগৰিকত্বক লৈ অসম চৰকাৰ, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, নির্বাচন আয়োগ, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক (সীমান্ত) আদিলৈ বিষয়টোক লৈ ন্যায়ালয়ৰ জাননী জাৰি কৰাটোৱে আচলতে বৃহৎ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

