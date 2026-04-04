ETV Bharat / politics

আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক কোনে অসমলৈ আনিছে ? প্ৰশ্ন স্বয়ং ৰাজনীতিকৰ

অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অহা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিকলৈ শাসক-বিৰোধীৰ মাজত মুখচুপতি ।

Assam Assembly Election 2026
আছাদুদ্দিন ওৱেইছিকলৈ শাসক-বিৰোধীৰ মাজত মুখচুপতি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 7:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অসমলৈ আগমন হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ । এনডিএ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহ মন্ত্ৰীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বহু মন্ত্ৰী, সাংসদ তথা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমলৈ আহি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে । আনহাতে বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন বিৰোধী দলৰ হাইপ্ৰফাইল নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে । কিন্তু তাৰ মাজতে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে হায়দৰাবাদৰ সাংসদ তথা এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছি ।

বিগত কেইবাদিনো ধৰি তেওঁক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে । কিন্তু তেওঁ আচলতে কাৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলাইছে ? ইয়াক লৈ অসমৰ ৰাজনীতিত বিতৰ্ক চলিছে । কাৰণ বিৰোধীয়ে কয় আছাদুদ্দিন ওৱেইছি বিজেপি তথা আৰএছএছৰ এজেণ্ট । শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে দাবী কৰিছে যে বিজেপি আৰু আৰএছএছৰ নিৰ্দেশত ওৱেইছি অসমলৈ আহিছে ।

সূৰুজ দিহিঙ্গীয়াৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat)

ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি তথা শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছে ওৱেইছিক অসমলৈ সামাজিক বাতাবৰণ বিনষ্ট কৰিবলৈ আনিছে । আনকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলিকৈয়ে এই অভিযোগ কৰিছে । চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিত সুৰুয দিহিঙীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, "ওৱেইছিক কংগ্ৰেছ দলে লৈ আহিছে । যাতে সামাজিক বাতাবৰণ বেয়া হয় আৰু মিঞাক হাথিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ওৱেইছিয়ে যিটো ভাষণ দি গ'ল ইয়াৰ পৰা মিঞা মানুহখিনিয়ে অসমীয়া মানুহৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ তুলি ল'বলৈ ভয় নকৰিব । ৰাস্তালৈ তেওঁলোক ওলাই আহিবলৈ ভয় নকৰিব । ইউনুছ তামুলী হওঁক এই ধৰণৰ মানুহক কোনেও গৰিহণা দিয়া নাই । আমি বিজেপি দলে গৰিহণা দি আহিছোঁ । আজিও কংগ্ৰেছ দলে কোৱা নাই ওৱেইছিয়ে সাম্প্ৰদায়িক ভাষণ দিছে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ।"

মুঠতে অসমত নিৰ্বাচনী সভাত আন আন বিষয়ৰ লগতে ওৱেইছিক লৈও আন এক বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে আৰু অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে এই প্ৰসংগত নিজৰ নিজৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে । অৱশ্যে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে বিগত দুটা দিনত এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে । য'ত তেওঁ মুকলিকৈ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলক সমালোচনা কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে শনিবাৰে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো জজলি পাঁচআলি খেলপথাৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সূৰুজ দিহিঙ্গীয়াৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । য'ত তেওঁ ৰাইজক উদ্দেশ্যি কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "আমাৰ চৰকাৰ আহিলে এইবাৰ ২ লাখ চাকৰি দিম । প্ৰতিগৰাকী মহিলাক ২৫ হাজাৰকৈ টকা দিম । কংগ্ৰেছে চাকৰি দিব নোৱাৰে । কংগ্ৰেছে ধূতি-লুঙী, সূতা-কম্বল দিব পাৰিব । মাহমৰা সমষ্টিত নতুনকৈ ১০ হাজাৰ অৰুণোদয় দিয়া হ'ব ।"

লগতে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ভিতৰত কোনো এটা স্থানত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ ঘোষণা কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "গ্ৰামাঞ্চলত নতুনকৈ ১৫ লাখ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আবাস দিয়া হ'ব । চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি ৪৫০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব । মাহমৰা সমষ্টিত পলিটেকনিক নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । সভাৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বিজেপিয়ে ৯০ৰ পৰা ১০০ টা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব ।" যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ জয়ী হ'লে কাম নকৰাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ডিব্ৰুগড়
ইটিভি ভাৰত অসম
আছাদুদ্দিন ওৱেইছি
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.