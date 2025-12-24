ETV Bharat / politics

প্ৰসংগ কাৰ্বি আংলং: প্ৰধানমন্ত্রী, ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্রীলৈ বিৰোধী দলপতিৰ জৰুৰী পত্র

মুখ্যমন্ত্রীলৈ দিয়া পত্রযোগে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি আৰু অজনজাতীয় লোকৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ সমাধানৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

KARBI ANGLONG VIOLENCE
বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
December 24, 2025

গুৱাহাটী: পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই । ঘটনা সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জৰুৰী পত্র প্ৰেৰণ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্রী আৰু ৰাজ্যপাললৈ দিয়া পত্রযোগে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগৰ পিছত প্ৰমাণ ধ্বংসৰ সন্দেহ আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ তদন্তৰ বাবে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । আনহাতে, মুখ্যমন্ত্রীলৈ দিয়া পত্রযোগে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি আৰু অজনজাতীয় লোকৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ সমাধানৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

KARBI ANGLONG VIOLENCE
প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখন (ETV Bharat Assam)

প্ৰধানমন্ত্রী আৰু ৰাজ্যপাললৈ দিয়া পত্রত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এই পত্ৰখনৰ যোগেদি কার্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা এক গুৰুতৰ অভিযোগৰ বিষয়ে জনাবলৈ লিখিছোঁ । ২২ ডিচেম্বৰত পি জি আৰ আৰু ভি জি আৰ ভূমিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ বিচাৰি ক্ষুব্ধ জনতাই প্ৰতিবাদ কৰি থকা সময়তে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাৰ ফলশ্ৰুতিত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ডংকামোকামত তুলিৰাম ৰংহাঙৰ পৈতৃক ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষী-প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সংঘর্ষ, সান্ধ্য আইনৰ বলৱৎকৰণ আৰু বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছিল । স্থানীয় ৰাইজে আমাক জনোৱা অনুসৰি তুলিৰাম ৰংহাঙে দহ-বাৰ দিনে অনশনৰত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আৰু অন্যান্য ৰাইজক আলোচনালৈ ২২ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমন্ত্রণ জনাইছিল । ২১ ডিচেম্বৰৰ নিশা তেওঁ এক নৈশভোজৰ আয়োজন কৰিছিল । এই নৈশভোজৰ সময়ছোৱাতে তেওঁ আৰক্ষীৰ হতুৱাই অনশনকাৰীসকলক বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰতিবাদস্থলী ত্যাগ কৰোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । ইয়াৰ পিছতে মাজনিশা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ নামত অনশনকাৰীসকলক ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তথা চিকিৎসালয়ৰ সমীপতে থকাৰ পিছতো গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় ।’’

KARBI ANGLONG VIOLENCE
প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখন (ETV Bharat Assam)

লগতে কয়, ‘‘স্থানীয় ৰাইজৰ মতে এই ঘটনাটোৱে অঞ্চলজুৰি উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰে আৰু প্ৰতিবাদ সংঘৰ্ষমুখী হৈ পৰে । তেওঁৰ পৈত্ৰিক ঘৰটো অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ পিছতে আচৰিতধৰণে তুলিৰাম ৰংহাঙে অনতিপলমে বুলড'জাৰ লগাই ধ্বংস কৰে । এই ঘৰটো জুই বা দাহ্য পদার্থৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলামূলক আচৰণ(BNS ধাৰা ২৮৭), আঘাত, প্লাৱন, অগ্নি বা বিস্ফোৰক পদাৰ্থ আদিৰ দ্বাৰা অনিষ্ট(BNS ধাৰা ৩২৬), দাংগা(BNS ধাৰা ১৯১), দাংগা দমন কৰাৰ সময়ত ৰাজহুৱা সেৱকক আক্ৰমণ কৰা বা বাধা দিয়া(BNS ধাৰা ১৯৫) ইত্যাদি তদন্তৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰামাণিক তথ্য আছিল । জানিব পৰা মতে আৰক্ষীৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষা বা CrPC ৰ অধীনত ন্যায়িক আদেশৰ বাবে অপেক্ষা নকৰাকৈয়ে ঘৰটো বুলড'জাৰৰ সহায়ত ভাঙি পেলোৱা হ'ল । তুলিৰাম ৰংহাঙৰ এই কাৰ্যই BNS ৰ ধাৰা ২৪১ ৰ অধীনত প্ৰমাণ ধ্বংস কৰাৰ গুৰুতৰ সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰে ৷ যিহেতু তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয়ভাৱে যথেষ্ট দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছে, সেয়েহে সম্ভৱতঃ দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত কোনো নথিপত্র লুকুৱাবলৈ ঘৰ ধ্বংস কৰিবলৈ বুলড’জাৰ চলোৱাৰ সন্দেহ হয় । তাৰোপৰি কোনো ন্যায়িক তদন্তৰ পূৰ্বেই অপৰাধস্থলী ভাঙি দিয়াটোৱে প্ৰমাণ সংৰক্ষণ, ফৰেনচিক সংগ্ৰহ আৰু জিম্মাত ৰখাৰ বাবে থকা CrPC ৰ আদেশ উলংঘা কৰে । আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰাও ধ্বংসাৱশেষৰ তালাচী, ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা ধ্বংসাৱশেষ বিশ্লেষণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই, যাৰ ফলত দুৰ্নীতি জড়িত কোনো নথি-পত্র বা ক'লা টকা আইনৰ পৰা লুকুৱাই ৰখাৰ এক অনুমান বৃদ্ধি পাইছে । দুৰ্নীতিৰ প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ ততাতৈয়াকৈ ঘৰটো বুলড’জাৰেৰ ভাঙি পেলোৱাৰ তত্ত্বক সম্পূৰ্ণৰূপে নুই কৰিব নোৱাৰি । সেইবাবে এই উত্থাপিত অভিযোগসমূহৰ বিষয়ে লোকায়ুক্তৰ দ্বাৰা সমান্তৰাল তদন্তৰ প্ৰয়োজন ।’’

KARBI ANGLONG VIOLENCE
প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখন (ETV Bharat Assam)

বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে দাবী উত্থাপন কৰি পত্রযোগে কয়, ‘‘তুলিৰাম ৰংহাঙে যিহেতু ইতিমধ্যে প্রমাণ ধ্বংস কৰাৰ অপচেষ্টা চলাইছে, সেয়েহে তেখেতক জৰুৰীভাৱে নিলম্বন কৰিব লাগে । অগ্নিসংযোগ আৰু ধ্বংসৰ তদন্ত, প্ৰমাণ ধ্বংসৰ তদন্ত আৰু প্ৰশাসনৰ ভূমিকা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে ন্যায়িক বা জিলা দণ্ডাধীশৰ নেতৃত্বত জৰুৰীভাৱে ভদন্ত ঘোষণা আৰু অনতিপলমে প্রতিবেদন উত্থাপন নিশ্চিত কৰিব লাগে । সেইদৰে ফৰেনচিক দলৰ জৰিয়তে অপৰাধস্থলী ছীল কৰি অৱশিষ্ট সামগ্রী উদ্ধাৰ কৰিব লাগে । যদি খেলিমেলি প্রমাণিত হয়, তেন্তে তুলিৰাম ৰংহাং আৰু তেওঁৰ এজেন্টৰ বিৰুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিধিৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে । অপৰাধস্থলীত বুলড'জাৰ চলাবলৈ অনুমতি দিয়া বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে । লোকায়ুক্তৰ দ্বাৰা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।’’

KARBI ANGLONG VIOLENCE
ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখন (ETV Bharat Assam)

লগতে কয়, ‘‘ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীয়ে জনজাতীয় লোকসকলক তেওঁলোকৰ অনন্য সংস্কৃতি, পৰিচয় আৰু ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এক বিশেষ সুবিধা প্রদান কৰিছে । সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনৰ অঞ্চলসমূহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্রত্যক্ষভাৱে আর্থিক পুঁজি লাভ কৰে । সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই পুঁজিৰ লগত জড়িত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰাত এক দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ কৰিব লাগে । ডংকামোকামত তুলিৰাম ৰংহাঙে অপৰাধস্থলীত বুলড'জাৰ চলোৱা ঘটনাই জনজাতীয় ভূমিৰ অধিকাৰ, ৰাজহুৱা বিশ্বাস আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ শাসন ব্যৱস্থাক দুৰ্বল কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হস্তক্ষেপে ভাৰতৰ ন্যায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিশ্বাস আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰিব আৰু সাংবিধানিক শ্রেষ্ঠতাক নিশ্চিত কৰিব ।’’

KARBI ANGLONG VIOLENCE
মুখ্যমন্ত্রীলৈ বিৰোধী দলপতিৰ জৰুৰী পত্র (ETV Bharat Assam)

ইফালে মুখ্যমন্ত্রীলৈ দিয়া পত্রযোগে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি আৰু অজনজাতীয় সংঘাতৰ সমাধানৰ বাবে আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, ‘‘কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কাৰ্বি জনজাতি সম্প্রদায় আৰু অজনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত চলি থকা উত্তেজনা হিংসাত্মক পর্যায়লৈ বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীয়ে জনজাতীয় লোকসকলক তেওঁলোকৰ অনন্য সংস্কৃতি, পৰিচয় আৰু ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বিশেষ সুবিধা প্রদান কৰিছে । সেয়েহে আমাৰ জনজাতীয় ভাই-ভনীসকলক সুৰক্ষা দিয়াটো চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব । কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিধৰণে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে প্ৰতিবাদী কণ্ঠক দমন কৰাৰ অপচেষ্টাৰে যি অনৈতিক বল প্রয়োগ কৰিলে, সেয়াই পৰিস্থিতি অতি গম্ভীৰ কৰি তুলিলে । তাৰোপৰি আপুনি যিহেতু নিৰ্বাচনৰ সময়ত দুয়োপক্ষৰ অংশীদাৰসকলৰ লগত আপুনি আলোচনা কৰিছে তথা চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতো কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন অংশীদাৰৰ সৈতে কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন তথা শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ একাধিকবাৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছে, সেয়েহে মোৰ বিশ্বাস যে অজনজাতীয় লোকসকলৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যাটোৰ বিষয়ে আপুনি অৱগত ।’’

KARBI ANGLONG VIOLENCE
মুখ্যমন্ত্রীলৈ বিৰোধী দলপতিৰ জৰুৰী পত্র (ETV Bharat Assam)

‘‘আপুনি জানে যে কার্বি আংলঙত বসতি কৰি থকা অজনজাতীয় লোকসকলৰ প্ৰায়ভাগৰে নাগৰিকতা সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় নথি-পত্র মজুত আছে । তাৰোপৰি তেওঁলোকে দাবী কৰা অনুসৰি কাৰ্বি-আংলঙত তেওঁলোকে দশক দশক ধৰি বসবাস কৰি আহিছে । আপুনি যদিও ৰাজহুৱাভাৱে এই দাবীসমূহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু আলোচনাৰ পোষকতা কৰিছে, তথাপিও বিকল্প পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল । আজি চৰকাৰৰ এই অৱহেলাৰ ফলত এফালে কাৰ্বি ভাই-ভনীসকলৰ সংবিধান প্ৰদত্ত ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সুৰক্ষা উলংঘা হৈছে আৰু আনফালে অজনজাতীয়সকলৰ সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি জীৱনৰ অধিকাৰ উলংঘা কৰা হৈছে’’ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত শইকীয়াই উল্লেখ কৰে ৷

KARBI ANGLONG VIOLENCE
মুখ্যমন্ত্রীলৈ বিৰোধী দলপতিৰ জৰুৰী পত্র (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজিৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সংঘাত, সমস্যাটোৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ চূড়ান্ত অৱজ্ঞা আৰু অৱহেলাৰ ফল । সেয়েহে মই আপোনাক আহ্বান জনাইছো যাতে কার্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ, কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা, ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতিনিধি আৰু নাগৰিক সমাজকে ধৰি সৰ্বদলীয় এখন সমিতি অনতিপলমে আমন্ত্ৰণ কৰি এক ভাৰসাম্যপূর্ণ তথা বহনক্ষম সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক । ইয়াৰোপৰি ৰাজ্যত কোনো জনজাতীয় লোকৰ সুৰক্ষা আৰু অধিকাৰ ভংগ নোহোৱাকৈ প্ৰকৃত দীর্ঘম্যাদী অজনজাতীয় বাসিন্দাসকলৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা আলোচনা কৰক আৰু জনজাতীয় ভূমিৰ অধিকাৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখি আদালতৰ নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰক । কাৰ্বি আংলঙত শান্তি-সম্প্ৰীতিৰ সময় ঘূৰাই আনিবলৈ উন্নত নিৰাপত্তা আৰু আস্থা তথা নিৰ্মাণমূলক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হিংসা প্ৰতিৰোধ কৰাত গুৰুত্ব দিয়ক । কাৰ্বি আংলং সম্পর্কে ১৫ দিনৰ ভিতৰত অসমৰ তথা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ সন্মুখত কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰক আৰু সকলো সম্প্ৰদায়ৰ বাবে ন্যায় সুনিশ্চিত কৰক । এনে সক্রিয় হস্তক্ষেপে সাংবিধানিক নীতি-নিয়মক অক্ষুণ্ণ ৰাখিব আৰু সংঘাত প্ৰতিৰোধ কৰিব । ইয়াৰোপৰি ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰ পৰা নতুনকৈ অহাসকলৰ পৰা অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকল তথা অসমৰ নাগৰিকসকল সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে ইনাৰ লাইন পার্মিটৰ আৰ্হিৰ এক সাংবিধানিক ৰক্ষাকবচৰ কথা চিন্তা কৰা উচিত ।’’

KARBI ANGLONG VIOLENCE
ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখন (ETV Bharat Assam)

ইটিভি ভাৰত অসম
DEBABRATA SAIKIA
HIMANTA BISWA SARMA
KARBI ANGLONG ARSON INCIDENT
KARBI ANGLONG VIOLENCE

