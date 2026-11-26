ভোট বচাওক, দেশ বচাওক: সংবিধান দিৱসত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ‘সংবিধান ৰক্ষা যাত্ৰা’
সংবিধানৰ মৰ্যাদা, গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু নাগৰিকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত ৰখাৰ সংকল্পৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে উল্লেখ কৰে ।
Published : November 26, 2026 at 9:05 PM IST
গুৱাহাটী : 'ভোট বচাওক, দেশ বচাওক' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে সংবিধান দিৱস উপলক্ষে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা চৌহদত ‘সংবিধান ৰক্ষা যাত্ৰা’ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় । হাতত সংবিধান লৈ দলীয় কৰ্মীক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে শপত বাক্য পাঠ কৰায় । এই কাৰ্যসূচীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক তথা ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে সংবিধান দিৱস উপলক্ষে কংগ্ৰেছ দলে দেশজোৰা 'ভোট বচাওক, দেশ বচাওক' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । গুৱাহাটীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ‘সংবিধান ৰক্ষা যাত্ৰা’ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
দিছপুৰস্থিত মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা চৌহদত আয়োজন কৰা এই যাত্রাৰ চচলত সামৰণি পৰিবলগীয়া কাৰ্যসূচী আছিল যদিও আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে । মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা চৌহদত সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছতে ‘সংবিধান ৰক্ষা যাত্ৰা’ৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহে যদিও আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড দি বাধা প্ৰদান কৰে । যাৰ ফলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি ওলাই আহিবলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ফলত আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিৰ সৃষ্টি হয় । আনকি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়েও আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি সংবিধান ৰক্ষা যাত্ৰাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ প্ৰয়াস কৰে । আৰক্ষীৰ বাধা আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিক্ষোভত বহু সময়ৰ বাবে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা চৌহদৰ সন্মুখৰ ৰাজপথ উত্তপ্ত হৈ পৰে ।
আনহাতে, কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "সংবিধানৰ মৰ্যাদা, গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু নাগৰিকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত ৰখাৰ সংকল্পৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী । কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে ভোট চুৰিৰ অভিযোগ আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি সৃষ্টি হোৱা প্ৰশ্নসমূহৰ পৰা জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আঁতৰোৱাৰ চেষ্টাত আন সময়ৰ দৰে আজিও বিজেপি চৰকাৰে বৃহৎসংখ্যক আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰি বলপূৰ্বকভাৱে এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বাধা আৰোপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি এনে ভীতিগ্ৰস্ততা আৰু প্ৰশাসনিক শক্তি প্ৰয়োগৰ দম্ভালিয়ে চৰকাৰৰ অসহিষ্ণুতাৰ ছবিখন অতি স্পষ্টকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে । বিজেপি চৰকাৰে মনত ৰখা ভাল, ক'লীয়া ডাৱৰৰ আৱৰণে সূৰ্যৰ পোহৰ কিছু সময়ৰ বাবে ম্লান কৰিব পাৰে, কিন্তু সূৰ্যৰ চিৰ প্ৰবহমান দীপ্তিক কেতিয়াও নিঃশেষ কৰিব নোৱাৰে । পৰিৱৰ্তন প্ৰকৃতিৰ চিৰন্তন সত্য । দেশৰ গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ, সংবিধানৰ মৰ্যাদা আৰু প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰ সুৰক্ষিত ৰখাৰ সংকল্পৰে আমি আগুৱাই যাম ।"
সংবিধান ৰক্ষা প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "সংবিধান আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ আধাৰ, নাগৰিকৰ অধিকাৰৰ ৰক্ষাকৱচ আৰু দেশৰ ঐক্য-সংহতিৰ প্ৰতীক । সংবিধানৰ আদৰ্শ আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ৰক্ষাৰ এই সংগ্ৰামত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব । সংবিধান বাচিলেহে গণতন্ত্ৰ বাচিব, ভোটাধিকাৰ সুৰক্ষিত থাকিলেহে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত হ’ব ।"
সাংসদগৰাকীয়ে লগতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
আনহাতে, সভাত ভাষণ দি ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে সংবিধানৰ ভেটি দুৰ্বল কৰিবৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । সংবিধানে দিয়া ভোটাধিকাৰৰ অধিকাৰ বিজেপি চৰকাৰে কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে । সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে থকা সংস্থাসমূহক দুৰ্বল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল আৰু ইয়াৰ মিত্রদলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হৈ ওলাই আহিছে ।"
এই কাৰ্যসূচীত বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সহ-তত্ত্বাৱধায়ক ক্ৰমে মনোজ চৌহান আৰু ইফতিকাৰ আহমেদ, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, এ আই চি চিৰ সম্পাদক আব্দুল খালেক , কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ প্ৰাক্তন দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰ'জলিনা তিৰ্কী আৰু জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, দলৰ আন আন জ্যেষ্ঠ নেতা, বিধায়কসকলৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ ভালেসংখ্যক নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।