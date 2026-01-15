ETV Bharat / politics

গৌৰৱৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছত ঘৰশত্ৰু বিভীষণৰ চক্ৰবেহু : শ্বেৰমানৰ সাৱধানবাণী

ৰেজাউল কৰিমৰ "শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম…"— বিতৰ্কত ইন্ধন যোগাইছে শ্বেৰমান আলীয়ে । কংগ্ৰেছত ঘৰশত্ৰু বিভীষণ থকাৰ অভিযোগ নিলম্বিত বিধায়কজনৰ ।

Sherman Ali warns APCC President Gaurav Gogoi
গৌৰৱ গগৈক শ্বেৰমানৰ সাৱধানবাণী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 15, 2026 at 4:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: "শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম…" - বিতৰ্কৰ পিছত কংগ্ৰেছক ধাৰাবাহিক সমালোচনা বিভিন্ন সংখ্যালঘু নেতাৰ ৷ বিশেষকৈ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সৰকাৰৰ প্ৰতি অৱহেলাসূচক মন্তব্য কৰা কংগ্ৰেছৰ দেবব্ৰত শইকীয়া আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে মুখৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন সংখ্যালঘু নেতা ৷ পিছপৰি থকা নাই অধুনালুপ্ত বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীও ।

"ৰাৱণৰ সোণৰ লংকা ঘৰশত্ৰু বিভীষণৰ বাবেহে ধ্বংস হৈছিল । কংগ্ৰেছতো ঘৰ শত্ৰু বিভীষণৰ দৰে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালীভাৱে একাংশ নেতাই চক্ৰবেহু ৰচনা কৰিছে" - অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈলৈ এই সাৱধানবাণী শ্বেৰমান আলীৰ ৷

Sherman Ali
বিধায়ক শ্বেৰমান আলী (ETV Bharat Assam)

শ্বেৰমান আলীৰ মন্তব্য, "দেবব্ৰত শইকীয়া, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু কিছু মুধাফুটা সংখ্যালঘু নেতৃত্বই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী চক্ৰবেহু ৰচনা কৰি থকাৰ বিষয়ে আপুনি নিশ্চয় উমান পাইছে । এতিয়া সময়ে ক'ব, আপুনি এই চক্ৰবেহু ফালি ওলাই আহিব পাৰিব নে নাই ? দুষ্টক দমন কৰিবলৈ আপুনি বজ্ৰকঠোৰ হোৱা নিত্যান্তই প্ৰয়োজন বুলি আমি ভাবো আৰু বোধ হয় এয়া সময়ৰ আহ্বান । আপোনাক বিনীতভাৱে সোঁৱৰাই দিব খোজোঁ ৷ ৰাৱণৰ সোণৰ লংকা ঘৰশত্ৰু বিভীষণৰ বাবেহে ধ্বংস হৈছিল ।"

Debabrata Saikia
অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম উল্লেখ কৰিলেও মুধাফুটা সংখ্যালঘু নেতাজন কোন অৱশ্যে শ্বেৰমান আলীয়ে উল্লেখ কৰা নাই ।

গৌৰৱ গগৈক ঘৰশত্ৰু বিভীষণৰ পৰা সকীয়নি দিয়াৰ লগতে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াক কঠোৰ সমালোচনা শ্বেৰমান আলীৰ । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক 'মৌন বাবা' আখ্যা আৰু দেবব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে LoC কেলেংকাৰীৰ গোচৰ আছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য শ্বেৰমান আলীৰ ৷ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পিছত এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ ৷ কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হোৱা শ্বেৰমান আলীয়ে শীঘ্ৰেই যোগদান কৰিব ৰাইজৰ দলত ৷ ৰাইজৰ দলৰ পৰা চেঙা সমষ্টিত এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

pradyut bordoloi
কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (ETV Bharat Assam)

সামাজিক মাধ্যমত শ্বেৰমান আলীয়ে শেহতীয়াকৈ দেবব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতি চি বি আই আদালতত LOC কেলেংকাৰীৰ গোচৰ চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমত শ্বেৰমান আলীয়ে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াক উদ্দেশ্যি লিখিছে, "আমি শুনা মতে চি বি আই আদালতত LOC কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ১২০B IPC, ৪২০ IPC আদি ধাৰাৰ অধীনত ৮১/২০০৪ নং গোচৰ ৰুজু হৈ আছে । কথাষাৰ সঁ‌চা নে ? যদি সঁ‌চা, তেন্তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে স্বৈৰাচাৰী শাসকৰ আমোলতো আপুনি কি যাদু মন্ত্ৰৰ বলত বিৰোধী দলপতি হৈয়ো মুক্ত বিচৰণ কৰিব পাৰিছে ? কিটিপটো জানিব পাৰিলে বহুতৰে উপকাৰত আহিব যেন লাগে ।"

Sherman Ali Facebook post
শ্বেৰমান আলীৰ ফেচবুক পোষ্ট (facebook@ShermanAli)

আনহাতে নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক উদ্দেশ্যি শ্বেৰমান আলীৰ মন্তব্য, "যি জনগোষ্ঠীৰ ৮০ শতাংশ ভোট লাভ কৰি আপুনি সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে, সেই জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠন এটাৰ সভাপতিক আপুনি চিনি নোপোৱা বুলি মিডিয়াৰ আগত বক্তব্য দিয়া দেখিলোঁ । কিম্ আশ্চৰ্যম !"

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক 'মৌন বাবা' আখ্যা দি শ্বেৰমান আলীৰ লগতে মন্তব্য, "নিৰ্বাচনৰ সময়ত সংখ্যালঘু জনতাৰ আগত আপুনি ঘঁৰিয়ালৰ চকুপানী টোকা বহুত দেখিলোঁ আৰু নিৰ্বাচনত জিকি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ সময়ত আপোনাক মৌনবাবা হৈ থকাও দেখিলোঁ । সেয়া লাগিলে আপোনাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জাগীৰোড আদিত চৰকাৰে চলোৱা অমানৱীয় উচ্ছেদেই হওঁক বা বাংলাদেশীৰ নামত ভাৰতীয় নাগৰিকক কৰা নিৰ্যাতনেই হওঁক । Thus far and no further, hon'ble MP Saheb"

উল্লেখ্য যে দেবব্ৰত শইকীয়াই ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট বুলি সন্দেহ কৰাৰ বিপৰীতে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সৰকাৰক চিনি নাপাও বুলি মন্তব্য কৰিছিল । যাৰ প্ৰেক্ষাপটত সৰকাৰে তিনিদিনতেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে ৷

লগতে পঢ়ক :ৰেজাউল কৰিমক লৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিপৰীত মেৰুত নুৰুল হুদা

TAGGED:

SHERMAN ALI
GAURAV GOGOI
REJAUL KARIM SARKAR
ইটিভি ভাৰত অসম
SHERMAN ALI WARNS GAURAV GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.