ETV Bharat / politics

শিৱসেনা বিবাদত বিধানসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পৰীক্ষাৰ ওপৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন

নিৰ্বাচন আয়োগক দুয়োটা ফৈদক সংৰক্ষিত প্ৰতীক গ্ৰাহ্য নকৰাৰ সম্ভাৱনা বিবেচনা কৰিছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন বিচাৰপীঠৰ ।

File photo of Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) chief Uddhav Thackeray
শিৱসেনা (উদ্ধৱ বালাছাহেব থাকৰে)ৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰে (ETV Bharat)
author img

By Sumit Saxena

Published : September 18, 2026 at 10:55 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: শিৱসেনাৰ প্ৰতীক বিবাদক লৈ এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । বিধানসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত প্ৰতীক বিবাদ মীমাংসা সন্দৰ্ভত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়খনে প্ৰশ্ন কৰে ।

সংযুক্ত শিৱসেনাৰ বাবে ভোটদান কৰা প্ৰসংগত ন্যায়ালয়ে কয় যে এবাৰ দলটোত বিভাজন হ’লে সেই ব্যক্তিজনে উক্ত গোটটোক ভোট দিছিল নে বিভাজিত শিৱসেনাৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলেহেঁতেন সেইটো নিশ্চিতভাৱে ক’ব নোৱাৰি ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যবেক্ষণ কৰি কয়," ভোটাৰে বিভাজিত দলটোক ভোট দিছে নে নাই সেয়া অনুমানৰ বিষয় । সেই অনুমানৰ বিষয়টোৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ ((ইচিআই)ই কৰিছে ।" ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ মতেই ভোটাৰে প্ৰকৃততে দলটোকহে ভোট দিয়ে আৰু কোনো প্ৰতিনিধিক নহয় বুলি উচ্চতম ন্যায়লয়ে কয় ।

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে এই বিষয়টোত শুনানি গ্ৰহণ কৰে । একনাথ সিন্দে ফৈদৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নীৰজ কিষাণ কৌল আদালতত হাজিৰ হয় ।

উল্লেখ্য যে একনাথ সিন্দে নেতৃত্বাধীন দলটোক প্ৰকৃত শিৱসেনা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে দলৰ ধনু-কাঁড়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল । নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিচাৰপীঠে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।

নিৰ্বাচন আয়োগে শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্দে আৰু উদ্ধৱ থাকৰে দুয়োটা দলকে সংৰক্ষিত ধনু-কাঁড়ৰ প্ৰতীক প্ৰদান নকৰাকৈ পৃথক পৃথক প্ৰতীকত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ সম্ভাৱনা বিবেচনা কৰে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

ইপিনে, একনাথ সিন্দে ফৈদৰ হৈ আদালতত উপস্থিত হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নীৰজ কিষাণ কৌলে দাবী কৰে যে নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰা বিধানসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পৰীক্ষাটো আইনগতভাৱে বৈধ আৰু বিবাদৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খোৱা ।

আদালতত এইবুলি যুক্তি দিয়ে যে প্ৰতীক আদেশৰ অধীন নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া সিদ্ধান্তটোৰ দৰেই দশম সূচীৰ অধীন অধ্যক্ষৰ সিদ্ধান্তৰ সাদৃশ্য় হোৱা আৱশ্যক নাছিল । দুয়োটা কৰ্তৃপক্ষ ভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন কৰে আৰু ভিন্ন বিবেচনা প্ৰয়োগ কৰে বুলিও আদালতৰ মজিয়াত যুক্তি দৰ্শোৱা হয় ।

বিচাৰপীঠে কয় যে ন্যায়িক পৰ্যালোচনাই আদালতে নিজৰ বিবেচনা নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে । অৱশ্যে আদালতে প্ৰাসংগিক বিবেচনা আৰু সম্ভাৱ্য ফলাফল সঠিকভাৱে মানি চলা হৈছে নে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰিব পাৰে বুলি বিচাৰপীঠখনে লগতে কয়।

এই বিচাৰপীঠখনে পুনৰ কয় যে ন্যায়িক পৰ্যালোচনাৰ নামত আদালতে নিজৰ সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত কোনো কাৰণতেই জাপি দিব নোৱাৰে । তদুপৰি নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ পৰিৱৰ্তে আদালতে নিজৰ মতেৰে পৃথক সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰে । আয়োগে প্ৰতীক বিবাদৰ সময়ত সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰোতে প্ৰয়োজনীয় দিশসমূহৰ লগতে সম্ভাব্য ফলাফলবোৰ ভালদৰে চালি-জাৰি চাইছিলনে নাই সেই দিশটো ন্যায়ালয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে ।

বিচাৰপীঠে পুনৰ কয় যে যুক্তিপূৰ্ণ বিবেচনাৰ অৰ্থ মানে সকলোবোৰ বিকল্পৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে নে নাই । এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে আৱেগ আদিৰ বাবে এইটো এক অন্তৱৰ্তীকালীন বিকল্প বুলি নিশ্চিতভাৱে ক’ব পাৰে । এইদৰে উল্লেখ কৰিছে বিচাৰপীঠখনে ।

বিচাৰপীঠে কয় যে ইচিআয়ে বিধানসভাৰ পৰীক্ষাটো আগবঢ়াই নিলে কাৰণ ছাদিক আলীৰ ৰায়দানত ইয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু অযোগ্যতা সত্ত্বেও বিধানসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পৰীক্ষাটো আগবঢ়াই নিলে । বিচাৰপীঠে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে বিধায়কমণ্ডলীৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ পৰীক্ষা কৰিছিল,কিয়নো এই কথাটো ছাদিক আলীৰ ৰায়দানত উল্লেখ হৈছে ।

বিচাৰপীঠখনে কয় যে আপুনি বিধানসভাৰ বা বিধায়িনী পৰীক্ষা তেতিয়াহে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে যেতিয়া এটা গোটৰ ক্ষেত্ৰত দশম অনুসূচী নিজেই প্ৰশ্নবোধক হৈ পৰে । যিটো গোটে মূল ৰাজনৈতিক দলটোৰ পৰা আঁতৰি অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেতিয়াহে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে । বিধায়িনী পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত দল-ত্যাগৰ বাবে অযোগ্যতাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰা পৰ্যন্ত বিভাজিত গোটটোক মূল ৰাজনৈতিক দল হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ এক অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ মাপকাঠীৰ প্ৰয়োজন বুলিও উক্ত বিচাৰপীঠখনে উল্লেখ কৰে । উল্লেখ্য যে অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত এই বিষয়ত শুনানি অব্যাহত থাকিব ।

২০২২ চনত ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক যুঁজৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনা দল দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল ৷ এটা ফৈদ হৈছিল একনাথ সিন্দেৰ শিৱসেনা গোট আৰু আনটো আছিল উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনা গোট ৷ পুনৰ প্ৰায় চাৰি বছৰৰ পাছত শিৱসেনা গোটত আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ ৷

লগতে পঢ়ক:মমতাৰ দৰেই দশা হ'ব নেকি উদ্ধৱৰ ! 'অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰ'ত বিধ্বস্ত শিৱসেনাৰ থাকৰে গোট

তৃণমূল কংগ্ৰেছত অন্তঃকন্দল: মমতা বা ঋতব্ৰত কোনো পক্ষই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব টিএমচিৰ প্ৰতীক

TAGGED:

শিৱসেনা
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ
ইটিভি ভাৰত অসম
REAL SHIV SENA
SHIV SENA UBT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.