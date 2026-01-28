নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হ'ব : মুখ্যমন্ত্ৰী

নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হ'ব : মুখ্যমন্ত্ৰী
আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয় হ'ব বুলি নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰী । বৰ অসম গঢ়াৰ সপোন দেখা গৌৰৱ গগৈকো কৰিলে সমালোচনা ।
Published : January 28, 2026 at 8:15 PM IST
লখিমপুৰ : "মই নাভাবো যে বিৰোধীৰ কিবা স্থিতি আছে । কংগ্ৰেছৰো কিবা স্থিতি আছে । কংগ্ৰেছক মাত্ৰ এটা কমিউনিটীয়ে সমৰ্থন কৰে । তাৰ বাহিৰে মই নাভাবো যে বিৰোধীৰ কিবা ভূমিকা থাকিব । মই এতিয়ালৈকে ৮০ খন মিটিং কৰিলো । মানুহৰ মাজত বহুত দিন আছো । পালচটো মই বুজি পাওঁ । এইবাৰ কংগ্রেছৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব । বহুত বেয়া অৱস্থা হ'ব ।" এনেদৰে বিৰোধীক আক্ৰমণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
বুধবাৰে লখিমপুৰৰ ৰঙানদী সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্রীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ সভাত অংশগ্রহণ কৰি সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি তেওঁ এইদৰে মন্তব্য কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ৰঙানদী সমষ্টিত ২৫ হাজাৰ মহিলাক চেক বিতৰণ কৰা হ'ল । ৰাজ্যৰ ৯৬ টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে পুঁজি বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু অনাগত সময়ত বাকী থকা ৩০ টা সমষ্টিতো এই পুঁজি বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে ।
গৌৰৱ গগৈয়ে ল'ৰা-ছোৱালী দুটাক প্ৰথমে অসমীয়া কৰক
কংগ্ৰেছৰ বৰ অসম গঢ়াৰ সংকল্পক আক্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা কৰে । তেওঁ কয়, "বিৰোধীত মোক মানুহে ৰাখিলেহে থাকিম । মানুহে মোক বিৰোধীত নাৰাখে । মই কি কৰিম ? আজি যদি মানুহে বিজেপিক হৰুৱাই দিয়ে, জালুকবাৰীত মোক হৰুৱাই দিয়ে মইতো বিৰোধীত থাকিম । কিন্তু মানুহে মোক নহৰুৱাই নহয় । মানুহে বিজেপিকে জিকাব । ভগৱানৰ আশীর্বাদত মই জালুকবাৰীত জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে । গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ যিটো আশা সেয়া তেওঁ পাকিস্তানত গৈ প্ৰেয়াৰ কৰক । ইয়াত নহ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "উজনি অসম বুলি ক'লে আমি যিটো বুজি পাওঁ তাত ৫০ খন আসন নাই । গৌৰৱ গগৈক যদি তিনিচুকীয়াৰ পৰা গোলাঘাটলৈ সমষ্টি কেইটাৰ নাম সোধা হয় তেন্তে মই ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে তেওঁ সমষ্টি কেইটাৰ নাম ক'ব নোৱাৰে । তেওঁ এজন যেনেকৈ টুৰিষ্ট আহে তেনেকৈ আহি ইয়াত টুকুৰিয়াই চাইছে কিবা এটা হ'ব পাৰে নেকি ? তেওঁৰ অসমৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই । তেওঁ যদি অসম আৰু অসমীয়াক ভাল পালেহেঁতেন । তেওঁ এই কেইদিন কৈ আছে বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিম বৰ অসম নিৰ্মাণৰ কণ্ডিচন কি ? তেওঁ প্ৰথম ল'ৰা-ছোৱালী দুটাক অসমীয়া কৰক । তেওঁ কয় আমি বৰ অসমত সোমাব লাগে, তেতিয়া বৰ অসমত সোমোৱাখিনিয়ে নক'ব নেকি যে প্ৰথম তোমাৰ ল'ৰা-ছোৱালী দুটাক অসমীয়া কৰা । যিজন মানুহৰ ল'ৰা-ছোৱালী দুটা অসমীয়া নহয় তেওঁ বৰ অসম নিৰ্মাণৰ নামটো কেনেকৈ ক'ব পাৰে ? তেওঁৰ বৰ অসমত কোন থাকিব ? মিঞাবিলাক হে থাকিব । বেলেগতো নাথাকে...।"
ৰঙানদী সমষ্টিত বিজেপিয়ে দিব প্ৰাৰ্থী
মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ বটোৱাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মিত্ৰতাৰ আসন ভাগ বটোৱাৰ অহা ১৫ৰ পৰা ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব । ৰঙানদী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰি কয়, "ৰঙানদীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব । মই ১০০ শতাংশ ক'ব পাৰো । কাৰণ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোত বিজেপি লিড পাইছিল । সেয়ে সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিয়াতো নিশ্চিত । যদি অতুল বৰাই বহুত কিবা কিবি কয় সেইটো বেলেগ কথা । কিন্তু মোৰ মনৰ ইচ্ছা ইয়াত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াতো । কাৰণ সমষ্টিটোৰ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিবৰ বাবে প্ৰতীক্ষা কৰি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নাওবৈচা সমষ্টিত আমি জিকিব লাগিব । তাৰ কাৰণে আমি ভাবি চিন্তি এজন প্ৰাৰ্থী দিম ।" বৰ প্ৰয়োজন নহ'লে আন জিলাৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আমদানি কৰা নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "তেনে পৰম্পৰা আমাৰ দলত নাই । ক'ৰবাত যদি ব্যতিক্রম হয় সেইটো বেলেগ কথা । কিন্তু নাওবৈচাত বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী অনাৰ সম্ভাৱনা নাই ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহক লৈ অখিল গগৈৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
গৌৰৱ গগৈৰ সমানে অখিল গগৈকো সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে । তেওঁ কয়, "অসমত মুখ্যমন্ত্রীৰ বাসগৃহ এটা লাগে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোন হয় সেইটো কোনে জানে । অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যু নহ'ল জানো ? গতিকে অসমত মুখ্যমন্ত্রীৰ বাসগৃহ এটা লাগে কিন্তু কোন মুখ্যমন্ত্রী হয় সেইটো কোনেও নাজানে । অখিল গগৈয়ে ভাবে যে মইয়ে মুখ্যমন্ত্রী হম । গতিকে মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । মই নিজেও নাজানো ভগৱানে কাক কি লিখি দিছে । সেয়া কোনে জানে ? কিন্তু অখিল গগৈ নিশ্চিত যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হম । ঘৰটো মোৰ কাৰণে বনাইছে বুলি ।"
গৃহমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ
গৃহমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ২৯ জানুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ত থাকিব । ৩০ জানুৱাৰীত তেওঁ অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয়টো চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । ডিব্ৰুগড়তে আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্রহণ কৰিব । তাৰ পিছত তেওঁ ধেমাজিলৈ গৈ মিচিং সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত অংশগ্রহণ কৰিব । গধূলি গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাজনৈতিক বাৰ্তালাপত অংশগ্রহণ কৰি তেওঁ ৭ বজাত পশ্চিমবংগলৈ ৰাওনা হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক :সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ দৌৰ, সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছ শিবিৰত