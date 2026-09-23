ICUত দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, নোহোৱা হৈছে ভোটাৰৰ অধিকাৰ: বিজেপিক সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত আয়োজিত যুৱ কনক্লেভত শিক্ষাৰ পৰা নিয়োগলৈ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বনাম উন্নয়ন, ‘আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ পৰিচয়’ এই তিনিটা বিষয়ত আলোচনা ।
Published : September 23, 2026 at 9:37 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘শিক্ষিত ভাৰতৰ পৰাই বিকশিত ভাৰত হ'ব । সমগ্ৰ দেশতে ডাঙৰ সমস্যা হৈছে শিক্ষা । গণতন্ত্ৰত শিক্ষা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ । এই শিক্ষা ব্যৱস্থা বৰ্তমান আই চি ইউত আছে । দেশৰ লগতে অসমতো চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হৈ গৈছে । চৰকাৰ চলোৱা লোক সকলে চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰি ব্যক্তিগত বিদ্যালয় খুলি আছে । মডেল স্কুলবোৰো জিঅ’ মডেলত চলাবলৈ ধৰিছে ৷’’ এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতা কানহায়া কুমাৰৰ ।
বুধবাৰে কলাক্ষেত্ৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত আয়োজিত যুৱ কনক্লেভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কানহায়া কুমাৰে কয় , ‘‘সকলো সুবিধা দেশৰ নেতাসকলে কিয় পায় ? দেশত বিজেপিৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হয় কিন্তু স্কুল নিৰ্মাণ নহয় । যিবোৰ বিদ্যালয় জৰাজীৰ্ণ হয়, সেইবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী, বিধায়ক, সংসদসকলৰ বাবে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়, শিক্ষাৰ্থী বাবে হোষ্টেল নিৰ্মাণ নহয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে এৰোপ্লেন ক্ৰয় কৰা হয়, কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লেবৰ সামগ্ৰী, পুথিভঁৰালৰ বাবে কিতাপ ক্ৰয় কৰা নহয় ।’’
There are many panelists here today who criticise us on social media. We find that their criticism has logic, hope and valuable suggestions. That is why we need to talk to them. The culture of conversation and dialogue is disappearing. Everywhere, there is chaos.— Assam Congress (@INCAssam) September 23, 2026
Watch Shri… pic.twitter.com/StnquY05a0
‘‘প্ৰশ্ন এটায়ে আমি দেশখনক কেনেকৈ বিকশিত কৰিম । শিক্ষিত ভাৰতৰ পৰাই বিকশিত ভাৰত হ'ব । যুৱ প্ৰজন্মক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি বিকশিত ভাৰত বনাব নোৱাৰি । দেশৰ ৰাজধানীত এটা পিজি ভাঙি পৰি শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাই । এইখন চৰকাৰখনে শিক্ষাক শেষত স্থান দিয়ে । অসমৰ বাজেটতো শিক্ষাখণ্ডত ব্যয় লাহে লাহে কমাইছে । গণতন্ত্ৰত শিক্ষা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ । শিক্ষাক চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব । শিক্ষা বচোৱা সমাজৰো দায়িত্ব ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
Youth Conclave 2026 begins with a tribute to two icons who gave Assam a voice, a soul and a conscience — Zubeen Da and Dr. Bhupen Hazarika.— Assam Congress (@INCAssam) September 23, 2026
Opening the Conclave, APCC President Shri @GauravGogoiAsm ji reaffirmed a simple idea: Assam’s future must be shaped by its youth, their… pic.twitter.com/n1OHSqOLTB
এই কনক্লেভত অংশ গ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সাংবাদিক আগত কয়, ‘‘তৰুণ গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তসাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্ন জটিল পালে কেতিয়াও উলোটাই সোধা নাছিল কি নাম, চেনেলৰ মালিক কোন বুলি ৷ বিজেপি দলে যিদৰে নিজৰ দলৰ ভিতৰত নিজৰ মত স্বাধীনভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিদিয়ে, কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত এই পৰম্পৰা নাছিল ৷ দলত যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰে, তালি বজাবলৈ, চাকি জ্বলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, সেয়া পালন কৰিব লাগে ৷ ঠিক একেদৰেই বিজেপিয়ে দেশখন চলাবলৈ বিচাৰে ৷’’
‘‘বিজেপি চকাৰৰ দিনত নিৰ্বাচন আয়োগতো গণতান্ত্ৰিক নীতি নিয়ম নাই ৷ ভোটাৰ লিষ্টত বিসংগতি, ভোটাৰ তালিকা শুদ্ধ নহয় ৷ ভোটাৰৰ অধিকাৰ নোহোৱা হৈছে ৷ যোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ মানুহে ভোট দিলে নে ইউপি, বিহাৰৰ মানুহে ভোট দিলে সেয়া কোনেও শুদ্ধকৈ ক’ব নোৱাৰে ৷ আমি আজি যুৱ সংলাপৰ জৰিয়তে লোকতান্ত্ৰিক আদৰ্শৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ৰখাৰ এক সৰু প্ৰয়াস কৰিছোঁ ।’’
Shri @kanhaiyakumar joins Youth Conclave 2026 as the Guest Speaker for the panel discussion on Education to Employment — Degrees Unlocked, Jobs Locked.— Assam Congress (@INCAssam) September 23, 2026
A conversation on education, opportunities and the aspirations of Assam’s youth.#YouthConclave2026 #EducationToEmployment… pic.twitter.com/wEf9I77wWe
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে আয়োজিত যুৱ কনক্লেভত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততৰ পৰা অহা প্ৰায় এহেজাৰ যুৱক-যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই কনক্লেভত শিক্ষাৰ পৰা নিয়োগলৈ , জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বনাম উন্নয়ন, ‘আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ পৰিচয়’ এই তিনিটা বিষয়ত আলোচনা হয় । অনুষ্ঠানত কানহায়া কুমাৰ, বিশিষ্ট পৰিৱেশ কৰ্মী ঋতুৰাজ ফুকন, মানস ৰবীনকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: বিজেপিৰ নতুন প্ৰভাৰী তালিকা: মংগল পাণ্ডেক অসম, স্মৃতি ইৰাণীক ছত্তীশগড়ৰ দায়িত্ব