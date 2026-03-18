খহনীয়াৰ কবলত লাহৰীঘাট কংগ্ৰেছ : প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পক্ষত থিয় দিছে একাংশ কংগ্ৰেছী

শক্তিশালী ভেটি থকা লাহৰীঘাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাত ৰাজনৈতিক সমীকৰণ ওলট-পালট হোৱাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ।

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পক্ষত থিয় দিছে লাহৰীঘাটৰ একাংশ কংগ্ৰেছী
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 3:35 PM IST

ধিং : কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰু প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক অৰিয়াঅৰিত বিধ্বস্ত হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ । ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ছুনামিয়ে এইবাৰ তচনচ কৰি পেলাব পাৰে লাহৰীঘাট কংগ্ৰেছক । বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰ আৰু ডাঃ ফৰিদুল হুছেইনৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা টিকটকেন্দ্ৰিক যুঁজে সাধাৰণ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত বিদ্ৰোহ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

ইফালে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে আৰম্ভ হৈছে দলত্যাগৰ ভাবুকি । যদিহে সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ অধিকাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰে, তেন্তে টিকট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীজনৰ কি দুৰ্গতি হ'ব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ।

সমষ্টিটোত অধিকাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজে ডাঃ ফৰিদুল হুছেইনৰ পক্ষত থিয় দিছিল যদিও কংগ্ৰেছ দলে ডাঃ ফৰিদুল হুছেইনক লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰিছে । তাকে লৈ ইতিমধ্যে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দলত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে । কংগ্ৰেছ দলৰ শক্তিশালী ভেটি থকা তথা কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্গ বুলি চিহ্নিত এই লাহৰীঘাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ এই শোচনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাত ৰাজনৈতিক সমীকৰণ ওলট-পালট হোৱাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ।

বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰে টিকট পোৱাটো নিশ্চিত হোৱাৰ উমান পাই কংগ্ৰেছীয়ে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত চিপৰাং মৰা ৰাজনীতি যে কৰিব সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে । ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "বিগত ৫০টা বছৰত লাহৰীঘাট সমষ্টি পিছপৰি আছে । লাহৰীঘাটত এখন বিজ্ঞান কলেজ নাই । শিক্ষালাভৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি আছে । ৰাস্তা-ঘাট হোৱা নাই । অসম মালাৰ এটা স্কীম লাহৰীঘাটত হোৱা নাই । বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে চামগুৰি সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ নিচিনা লাহৰীঘাট সমষ্টিত পৰিবেশৰ সৃষ্টি হ'ব ।"

আন এগৰাকী ক্ষুব্ধ ব্যক্তিয়ে কয়, "লাহৰীঘাট সমষ্টিত এইবাৰ যদি কংগ্ৰেছ দলে আচিফ মহম্মদ নাজাৰক টিকট দিয়ে নিশ্চয় হাৰিব । আৰু লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । তেওঁ টিকট লৈ আহিব পাৰিব, কিন্তু লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজে তেওঁক ভোট নিদিয়ে, পৰাজয় নিশ্চিত ।"

ইপিনে লাহৰীঘাট সমষ্টিত একাংশ কংগ্ৰেছী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পক্ষত থিয় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে । কিছুমানে আনকি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দলত্যাগৰ পিছত তেওঁলোকেও দলত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে ।

লাহৰীঘাট সমষ্টি
আছিফ মহম্মদ নাজাৰ
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ
কংগ্ৰেছ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

