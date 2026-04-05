ETV Bharat / politics

আমিও জানো কেনেকৈ ছুৰী মাৰিব লাগে ! কাক, কোনে ছুৰী মৰাৰ কথা ক'লে ?

গৌৰৱ গগৈক অহংকাৰী আখ্যা দি নদুৱাৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ ত্যাগ তৃণমূলৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চতিয়া : "গৌৰৱ গগৈয়ে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলক পিছফালৰ পৰা চুৰি মাৰিলে আৰু আমি এতিয়া আগফালৰ পৰা চুৰি মাৰিম ৷" এই মন্তব্য নদুৱাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ ৷

নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত নদুৱাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীসকল একত্ৰিত হৈ জামুগুৰিহাটৰ বাপুজী ভৱনত সভা অনুষ্ঠিত কৰি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠে ৷ গৌৰৱ গগৈক অহংকাৰী বুলি আখ্যা দি নদুৱাৰ সমষ্টিত ১৫ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীক বঞ্চিত কৰাৰ লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে তৃণমূলৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা সুনীল চেত্ৰীক কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হৈ সমষ্টিটোৰ ১৪ খন মণ্ডল কমিটীৰ লগতে যুৱ কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছৰ উপৰি জিলা পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ৷

তাৰ পিছতেই দেওবাৰে দুই শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী একত্ৰিত হৈ এইদৰে সভা অনুষ্ঠিত কৰি সমষ্টিটোত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰা তথা খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত সদায় থিয় দি অহা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাক মুকলি সমৰ্থন দিয়াৰ লগতে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাৰ সংকল্পও গ্ৰহণ কৰে ৷

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ক্ষোভিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কয়, "আজি সকলো আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী, যিসকলৰ ভিতৰত আমাৰ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কিছু সভাপতি আহিছে, বুথৰ আহিছে, জিলা পৰ্যায়ৰ কিছুসংখ্যক বিষয়ববীয়া ইয়াত আছে । গতিকে আমি সকলোৱে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে গৌৰৱ গগৈয়ে যি এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আমাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছক আজি থানবান কৰি এটা বেয়া পৰ্যায়লৈ লৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আমি তেখেতকো এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ । তেওঁ যে আমাক ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো সমুখৰ পৰা ছুৰী মাৰিলে গতিকে আমিও জানো যে কেনেকৈ ছুৰী মাৰিব লাগে সেই কথাটো আজি আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ । নদুৱাৰ সমষ্টিত আমাৰ যি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছকৰ্মীসকল আছে সকলোৱে একগোট হৈ আমাৰ জাতীয় স্বাভিমান, খিলঞ্জীয়াৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় আমাৰ ইয়াত যাতে বিঘ্নিত নহয় তাৰ কাৰণে আমি আজি পদ্ম হাজৰিকাক মুকলি সমৰ্থন জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :ৰাহুল গান্ধী এটা পগলা মানুহ ! অৱশেষত আৱিষ্কাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
লগতে পঢ়ক :লুৰীণজ্যোতিয়ে কংগ্ৰেছৰ পিঠিত উঠি বিধায়ক হোৱাৰ আশাত মিঞাৰ মহৰী হৈছে : বিশ্বজিৎ ফুকনে

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.