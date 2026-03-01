ETV Bharat / politics

আসনক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষোভিত কংগ্ৰেছ কৰ্মী, আশ্বাস দিলে সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে

খোৱাং আৰু চিচিবৰগাঁও মিত্ৰদলক এৰি নিদিয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে । ক্ষোভিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ডিব্ৰুগড়ত ঘেৰাও কৰিলে কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক ।

কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আশ্বাস গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 1, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
ডিব্ৰুগড় : লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে যদিও বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ গঠন হোৱা বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত আজিও হোৱা নাই সমষ্টি ভাগ-বতৰা ।‌ কংগ্ৰেছ দলে বিৰোধী মিত্ৰতা গঠন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সমষ্টি বিৰোধী দলসমূহক এৰি দিব বুলি খবৰ ৰাজহুৱা হোৱা পাছতেই সমষ্টিসমূহত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক ক্ষোভ-অসন্তুষ্টি । ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যজুৰি কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভ কৰিছে সময় পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা । এই যাত্ৰাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা বি চি পি এল গেষ্ট হাউচত নিশা আছিল গৌৰৱ গগৈ ।

কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দেওবাৰে পুৱাৰ পৰাই ডিব্ৰুগড়ৰ বি চি পি এলৰ গেটৰ সন্মুখত ভিৰ কংগ্রেছীৰ । খোৱাং সমষ্টি আৰু চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰাও আহিল বহু কংগ্রেছী । গৌৰৱ গগৈয়ে দলীয় কাৰ্যসূচীৰ বাবে ওলাই যাব লওঁতেই বি চি পি এলৰ গেটতে অপেক্ষাৰত কংগ্রেছীক লগ কৰি, দাবীসমূহ কেইমিনিটমানৰ কাৰণে ৰৈ শুনি গুচি যায় ।

আসনক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষোভিত কংগ্ৰেছ কৰ্মী (ETV Bharat Assam)

খোৱাং সমষ্টি কংগ্ৰেছ দলে অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিব বুলি খবৰ লাভ কৰা পাছতেই এইদৰে ক্ষোভিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সভাপতিগৰাকীক এক প্ৰকাৰে ঘেৰাও কৰি সমষ্টি এৰি নিদিবলৈ আহ্বান জনায় । ইফালে চিচিবৰগাঁৱত ৰাইজৰ দলক এৰি নিদিবলৈ আহ্বান । ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ গণভেঁটি নাই বুলি সমষ্টিত কংগ্রেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি দাবী কংগ্রেছীসকলৰ ।

কি কয় খোৱাং সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে:

খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা অহা কংগ্ৰেছ কৰ্মী সকলে খোৱাং আমাক লাগিব বুলি দাবী কৰি কয়, "খোৱাং সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে নিবাৰ্চন খেলিব বুলি প্ৰচাৰ হৈছে । সেয়ে আমাৰ মন‌ ভাগি গৈছে । আজি সভাপতিগৰাকীক লগ কৰিবলৈ খোৱাং সমষ্টিৰ ব্লক মণ্ডললৈ সকলো আহিছোঁ । অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত খোৱাং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে জয়লাভ কৰি তেওঁক উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ম । খোৱাং আমাক লাগিব ।"

কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

কি কয় চিচিবৰগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে:

গৌৰৱ গগৈক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহা চিচিবৰগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কয়, "বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত চিচিবৰগাঁও সমষ্টি ৰাইজৰ দলক এৰি দিয়া বুলি খবৰ লাভ কৰিছোঁ । ৰাইজৰ দলৰ সমষ্টিত কোনো গণভেঁটি নাই । ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ৰাইজৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই ।"

দলীয় কৰ্মীৰ মনৰ কথা দলীয় নেতৃবৃন্দক অৱগত কৰাম :

খোৱাং আৰু চিচিবৰগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মনৰ কথা কিছু সময় শুনি দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ নাহৰকটীয়া আৰু দুলীয়াজানত থকা সময় পৰিৱৰ্তন যাত্ৰালৈ যোৱা গৌৰৱ গগৈয়ে সাংবাদিকক কয়, "আমি য'তেই গৈছোঁ তাতে আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ দলটো প্ৰতি টান দেখিছোঁ । বিজেপিক পৰাজিত কৰিব যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যে বিচাৰে সেই উৎসাহ তেওঁলোকৰ মাজত দেখিছোঁ । প্ৰতিজন কৰ্মীৰ মনৰ কথা ভালকৈ শুনিছোঁ । দলীয় কৰ্মীৰ মনৰ কথা দলীয় নেতৃবৃন্দক অৱগত কৰাম ।"

ৰাইজে এইখন চৰকাৰক সমালোচনা কৰিবলৈ ভয় কৰে: গৌৰৱ গগৈ

