জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰি যাব : কুণাল বেনাৰ্জী
'ভোট বচাও, দেশ বচাও' অভিযান । প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে ভোটৰক্ষক নিযুক্তি দিব কংগ্ৰেছে ।
Published : October 24, 2026 at 4:41 PM IST
যোৰহাট: দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু ভোটাধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত ‘ভোট বচাও, দেশ বচাও’ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
এই অভিযানক তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে ‘ভোটৰক্ষক’ নিযুক্ত কৰিব । নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটী (এআইচিচি)ৰ পৰ্যবেক্ষক কুণাল বেনাৰ্জীয়ে এই কথা সদৰী কৰিছে ।
শনিবাৰে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত কংগ্ৰেছ ভৱনত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত পৰ্যবেক্ষক বেনাৰ্জীয়ে এইদৰে কয় । চৰকাৰৰ লগতে দেশৰ মুখ্য আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি বেনাৰ্জীয়ে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি ভোট চুৰিৰ জৰিয়তে দলটোক নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাত সহায় কৰিছে । কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে যোৱা এবছৰ ধৰি ‘ভোট চোৰ' শীৰ্ষক অভিযানৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে; কিন্তু এই অভিযোগসমূহৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো ধৰণৰ সন্তোষজনক উত্তৰ দিয়া নাই । জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰি যাব ।"
বেনাৰ্জীয়ে পুনৰ কয় যে হাৰিয়ানা, বিহাৰ, অসম আৰু পশ্চিমবংগকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । তেওঁৰ অভিযোগ অনুসৰি, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত প্ৰকৃত ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰাৰ বিপৰীতে অযোগ্য লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এনে অনিয়ম চিনাক্ত কৰাৰ লগতে ভোটাধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাটো কংগ্ৰেছৰ মূল লক্ষ্য বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
এআইচিচিৰ পৰ্যবেক্ষকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, " ভোট বচাও, দেশ বচাও অভিযানক তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে ভোটৰক্ষক নিযুক্ত কৰা হ’ব । এই ভোটৰক্ষকসকলে ভোটাৰ তালিকা পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে প্ৰকৃত ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰা আৰু অযোগ্য ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নেকি, সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব ।"
কুণাল বেনাৰ্জীয়ে লগতে কয় যে গাঁও পৰ্যায়ত, ৰাইজৰ সৈতে মত-বিনিময়, সজাগতা সভা আৰু পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজক ভোটাধিকাৰৰ গুৰুত্ব আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বচ্ছতাৰ বিষয়ে সজাগ কৰা হ’ব । এই অভিযানৰ জৰিয়তে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাৰ্তা প্ৰতিটো পৰিয়াল আৰু ভোটাৰৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
বেনাৰ্জীয়ে লগতে কয়,"যোৰহাট জিলাত প্ৰায় ১৩৫খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ৮০০ৰো অধিক ভোটকেন্দ্ৰ আছে । জিলাখনৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে এই অভিযান ৰূপায়ণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । অহা ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ এই পাঁচখন জিলাত অভিযানৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব ।"
বেনাৰ্জীয়ে আৰু কয় যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু এআইচিচিৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা ভূপেশ বাঘেলৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বুথতে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে দলীয় পৰ্যায়ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে ।
ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলন নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ নিষ্পত্তি আৰু গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত অব্যাহত থাকিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
এই সংবাদমেলখনত জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পুতুল বুঢ়াগোহাঁই, সংবাদ মাধ্যম বিভাগৰ অধ্যক্ষ ত্ৰিশংকু শৰ্মাকে ধৰি দলটোৰ কেইবাগৰাকী নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:মেজিক ৰাইচ ! কাপ নুডলছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেশৰ বজাৰলৈ ওলাইছে অসমৰ কোমল চাউল
দিল্লীত ‘গণতন্ত্ৰ বচাওক’ প্ৰতিবাদী সমদল, ইচিআইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দিশে প্ৰতিবাদকাৰীৰ পদযাত্ৰা