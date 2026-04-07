কংগ্ৰেছে নিজৰ লেতেৰা ৰাজনীতিৰ মূল্য দিব লাগিব : এইবাৰ মুখ খুলিছে সোণোৱালে
পৱন খেড়াই দিল্লীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পত্নীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে বিজেপিৰ নেতাসকলে উভতি ধৰি দলটোক আক্ৰমণ চলাইছে ।
By ANI
Published : April 7, 2026 at 8:53 PM IST
ডিব্ৰুগড়: কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত মুখ খুলিছে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা অভিযোগক লৈ কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দলটোক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷ বিৰোধী দলটোৱে কৰা লেতেৰা ৰাজনীতিৰ বাবে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব বুলিও মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় ৷
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যমৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াই দেওবাৰে নতুন দিল্লীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা আৰু পত্নীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে বিজেপিৰ নেতাসকলে উভতি ধৰি দলটোক তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাইছে ।
এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই অসম আৰক্ষীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । ৯ এপ্ৰিল অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ব্যস্ত প্ৰচাৰসূচীৰ মাজতে কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ডিব্ৰুগড়ত প্ৰচাৰ অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ বিজয়ৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰে । সংবাদ সংস্থা এএনআইক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে নিজৰ লেতেৰা ৰাজনীতিৰ মূল্য দিব লাগিব । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাইজ উৎসাহী আৰু অসমত বিজেপিক বিজয়ী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।’’
উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পত্নীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ দিল্লীস্থ বাসগৃহত অভিযান চলায় । সোমবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে সম্ভৱপৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে সম্ভৱপৰ সৰ্বাধিক শক্তিশালী ব্যৱস্থা ল’ম, মাত্ৰ কেইদিনমান অপেক্ষা কৰক । নিৰ্বাচনত আমি কমেও ১০০ খন আসন লাভ কৰিম ।’’
কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা প্ৰতিটো অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে যে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ডুবাইস্থিত বিলাসী এপাৰ্টমেণ্টটোৰ সৈতে সংযোগ কৰা সকলো সম্পত্তিৰ নথি-পত্ৰ, নথি-পত্ৰ শ্বেয়াৰিং প্লেটফৰ্ম Scribd ৰ পৰা চুৰি কৰা হৈছে ।
এএনআইক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কয় যে এই অভিযোগসমূহ সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি আৰু ন্যায় পাব লাগিব ৷
খেড়াৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ তালাচীৰ অন্তত অসম আৰক্ষীৰ ডিচিপি দেৱজিৎ নাথে কয়, ‘‘আমি তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলাইছো । ইয়াতকৈ বেছি বিতংভাৱে আমি ক’ব নোৱাৰিম ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দাবী কৰে যে খেড়াই দিল্লীৰ পৰা পলায়ন কৰি হায়দৰাবাদলৈ গৈছে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিলোঁ যে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ দিল্লীস্থিত বাসগৃহলৈ গৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ পলায়ন কৰিছে । আইনে নিজৰ কাম কৰিব ৷’’
উল্লেখ্য যে, এই সকলো তৰ্ক-বিতৰ্কৰ মাজতে মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি পৰে ৷
