অসম বিধানসভাত থাকিব বিৰোধী দলপতি: কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব মৰ্যাদা, সিদ্ধান্ত ল'ব অধ্যক্ষই

বিধানসভা নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'লেও বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

অসম বিধানসভাত থাকিব বিৰোধী দলপতি (ETV Bharat)
Published : May 16, 2026 at 7:34 PM IST

গুৱাহাটী : ২৬ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয় হোৱাৰ পিছত অসম বিধানসভাত বিৰোধী দলপতি নাথাকিব বুলি বিশেষভাৱে চৰ্চা চলিছিল । কিন্তু সংশোধিত নিয়ম অনুসৰি ১৩ জন বিধায়ক থকা দলেই বিৰোধী দলপতি দিব পাৰিব । সেই অনুসৰি অসম বিধানসভাত থাকিব কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি । অৰ্থাৎ অসম বিধানসভাত বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব কংগ্ৰেছ দলে । বিৰোধী দলপতিৰ ক্ষেত্রত থকা নিয়মৰ সংশোধন কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বাবে ভাল খবৰ ।

১৯ গৰাকী বিধায়ক থকা কংগ্ৰেছ দলে লাভ কৰিব বিৰোধীৰ দলপতিৰ মৰ্যাদা । পূৰ্বে বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদাৰ বাবে ২১ গৰাকী বিধায়কৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । এতিয়া সেই সংখ্যা ১৩ গৰাকী হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ সচিব দুলাল চন্দ্ৰ পেগুৱে কয়, "বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ বিৰোধী দলপতিৰ পদ দি অহা হৈছে। বিৰোধী দলপতি দিয়াৰ বাবে আগতে আছিল ১/৬ (এক ষষ্ঠাংশ) নিয়ম। অৰ্থাৎ ২১ গৰাকী বিধায়ক জয়ী হৈ আহিলে বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে । কিন্তু আমি নিয়মত দেখিছো যে ২১ পালেও অধ্যক্ষই ইচ্ছা নকৰিলে নিদিবও পাৰে বা ইচ্ছা কৰিলে দিবও পাৰে । এইটো অধ্যক্ষৰ ক্ষমতা এটা আছে । এতিয়া আকৌ সংশোধন কৰি ২০০১ৰ পৰা সংশোধন কৰি ১/১০ কৰা হ'ল । অৰ্থাৎ সংশোধন কৰাৰ ফলত ১৩ গৰাকী সদস্য থাকিলে বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা দিব লাগে বুলি পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে । দিবই লাগিব বুলি তাত কোনো নিৰ্দিষ্ট নিয়ম নাই । সেইটো বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই বিবেচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব ।"

উল্লেখ্য যে বিগত সময়ত কংগ্ৰেছৰ ২৯ গৰাকী বিধায়ক আছিল আৰু বিৰোধী দলপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল নাজিৰা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা দেৱব্ৰত শইকীয়াই । কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ১৯ খন আসন লাভ কৰাৰ লগতে বিগত সময়ত বিৰোধী দলপতিৰ আসনত থকা দেৱব্ৰত শইকীয়া পৰাজিত হয় । কংগ্ৰেছ দলৰ ১৯ গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত ১৮ গৰাকী সংখ্যালঘু আৰু এগৰাকী হিন্দু বিধায়ক । তেনেস্থলত অধ্যক্ষই সিদ্ধান্ত দিলে কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি সেয়া বৰ্তমান সময়ৰ এক চৰ্চিত বিষয় ।

অহা ২১ মে'ৰ পৰা ৪ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব । অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই বিধায়কসকলে শপতগ্ৰহণ কৰিব । ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ প্ৰ'টেম অধ্যক্ষ হিচাপে ৰাজ্যপালে শপতগ্ৰহণ কৰোৱা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক শপতবাক্য পাঠ কৰোৱাব । আনহাতে বিধায়কসকলে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰা হ'ব । ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ পদৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএই প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰণজিৎ কুমাৰ দাসক আগবঢ়াই দিছে । অধ্যক্ষই বিবেচনা কৰি সিদ্ধান্ত দিলে কংগ্ৰেছ দলে বিৰোধী দলপতি বাছনি কৰিব পাৰিব ।

১২ মে'ত মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপতগ্ৰহণ কৰি দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে । আনহাতে মন্ত্রী হিচাপে ১২ মে'ত শপতগ্ৰহণ কৰিছিল অতুল বৰা, অজন্তা নেওগ, ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু চৰণ বড়োৱে । অলপতে মন্ত্রী ৪ গৰাকীক দপ্তৰো বিতৰণ কৰা হৈছে । অহা ২১, ২২, ২৫ আৰু ২৬ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ।

