কংগ্ৰেছে এইবাৰ মাত্ৰ ১৮-১৯ খন আসন পাব : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যদ্বাণী
বাতৰি কাকতৰ পৰা সাৱধান ! মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সন্মুখতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক সোঁৱৰালে ২০০৬ৰ অগপৰ বিপৰ্যয়ৰ কথা ।
Published : February 11, 2026 at 8:22 PM IST
গুৱাহাটী : "২০০৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কাকতৰ বিশ্লেষণ মতে অগপই অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দলটোৰ নেতাই কাপোৰ পৰ্যন্ত চিলাইছিল যদিও মূৰকত বেয়াকৈ পৰাজিত হ'ল ৷ এইবাৰো তেনে অৱস্থা হ'ব কংগ্ৰেছ দলৰ ৷ সমাগত ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে মাত্ৰ ১৮ৰ পৰা ১৯ খন আসন লাভ কৰিব ৷" বুধবাৰে কাষত অগপৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক বহুৱাই এই ভৱিষ্যদ্বাণী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা এখন অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতৰ বাবেহে হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷
কেৱল কংগ্ৰেছকে নহয়, মিত্ৰ দল অগপকো সুবিধা পাই বুধবাৰে এজাউৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ২০০৬ চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপৰ দুৰ্দশাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এ জি পি নেতাবোৰে মিটিঙৰ পৰা দুখত আহে । পুৱা পেপাৰত ফটোখনত দেখি ভাবে ইমান মানুহ আহিছিল । আকৌ ফূৰ্তিত আহে ৷ তেনেকৈয়ে তেওঁলোকে ইলেকচন হাৰি থাকিল । এই কথাটো মই আজি কোৱা নাই ২০০৬ চনত মই এই কথাটো কৈছিলোঁ ।"
সংবাদমেলত কাষত বহি থকা অগপৰ একালৰ সভাপতি সতীৰ্থ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক সাক্ষী হিচাপে ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, "বঙাইগাঁৱত এখন মিটিং হৈছিল । চন্দ্ৰ দা মনত পেলাব ৷ তেতিয়া মিটিঙত মানুহ হৈছে ৫ হাজাৰ । পুৱা হেডলাইন কৰি দিলে লক্ষাধিক ব্যক্তিৰে এজিপিৰ সমাৰোহ ৷ এজন মানুহক ৫ হাজাৰক লক্ষাধিক বুলি কয় তেতিয়াতো মানুহজনে নাভাৱেই যে কষ্ট কৰিব লাগিব ৷"
আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈ এইবাৰ নিজৰ আসন এৰিব নোখোজা অগপকো যেন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোঁৱৰাই দিব খুজিলে ২০০৬ৰ নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ কথা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে বাতৰি কাকতৰ প্ৰৰোচনাত পৰি সেই সময়ত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি শপতগ্ৰহণ কৰিবলৈ সেই বছৰ কাপোৰো চিলাইছিল অগপ নেতৃত্বই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সেইটো ইলেকচনত এজিপিৰ মানুহে কাপোৰো চিলাইছিল যে শপত ল'ম বুলি । কাকতে চৰকাৰ পাতি দিছিল ৷ নে চন্দ্ৰ দা মই মিছা কৈছোঁ ?"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে, "সেয়ে কাকতে যাক সমৰ্থন কৰে সি ৰিয়েলিটীৰ পৰা আঁতৰি যায় ।" লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "পেপাৰে যেতিয়া আপোনাক সমালোচনা কৰি থাকিব আপুনি তেতিয়া নিজৰ উন্নতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিব ।"
এই প্ৰসংগত শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে, "মই আজিয়েই কৈ থৈছোঁ - কংগ্ৰেছে এইবাৰ ১৮-১৯ টা ছীট পাব ৷"
