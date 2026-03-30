বিৰোধীৰ কোনে কিমান আসন পাব ? শুনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখেৰে
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধীয়ে পাবলগীয়া আসন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যদ্বাণী ।
Published : March 30, 2026 at 8:20 PM IST
লখিমপুৰ : ৰাজ্যজুৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলি থকাৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভৱিষ্যদ্বাণী । বিৰোধী দলবোৰে কোনে কিমান আসন পাব তাক লৈ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ দাবী কৰে যে এইবাৰ কংগ্ৰেছে সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব আৰু ২০ৰ তলত আসন লাভ কৰিব ।
বিৰোধী দলৰ কোনে কিমান আসন পাব ?
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ খতম । উজনি অসমত কংগ্রেছ ধুলাই । তেওঁলোকে এইবাৰ নিৰ্বাচনত সৰ্বকালৰ ৰেকৰ্ড ভাঙি ২০ ৰ তলত আসন পাব । কংগ্ৰেছে মাত্ৰ ১৫ ৰ পৰা ১৭ খন আসন পাব । এআইইউডিএফ দলে পাব ৫ৰ পৰা ৬ খন আসন । ৰাইজৰ দলে একমাত্র ধিঙৰ আসনখন পাব । জাতীয় পৰিষদে এখনো আসন নাপায় ।" তেওঁ লগতে কয় যে মিঞা মানুহেও এইবাৰ কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈ ভয় খাইছে ।
উল্লেখ্য যে লখিমপুৰৰ নাওবৈচা সমষ্টিত অগপৰ বসন্ত দাসৰ হৈ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলায় । সমষ্টিটোৰ কপাক চাপৰি ঘূণাসুঁতিত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে ।
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক আক্ৰমণ
দেওবাৰে নাওবৈচা সমষ্টিৰ পানীগাঁও খাৰকাটিত কংগ্রেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে দলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ মুকলি কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক আক্ৰমণ কৰি কয়, "অসমৰ নাওবৈচাত আহি খাৰ্গেয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ মুকলি কৰাই ভুল । অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এয়া চূড়ান্ত অপমান । কাৰণ খাৰ্গেই ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন দিয়াৰ সময়ত বিৰোধিতা কৰিছিল । খাৰ্গেৰ পুত্রই ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ সময়ত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জ্ঞান নাই বুলি কৈছিল । অসমৰ নৱ প্ৰজন্মক অপমান কৰিছে তেওঁলোকে ।"
জুবিন গাৰ্গক কংগ্ৰেছে কেনেকৈ দিব ন্যায় ?
কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে ১০০ দিনৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছে কেনেকৈ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব ? তেওঁলোক আইনৰ উৰ্ধত নহয় । তেওঁলোকে ন্যায়াধীশৰ কাম কৰিব নোৱাৰে । তেওঁলোকে ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাৰীক ন্যায় দিওঁতে ৭ বছৰ লৈছিল । জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ ১০০ দিনত ন্যায় দিব ? কংগ্রেছে আমাৰ আৱেগক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে । জুবিন গাৰ্গক লৈ তেওঁলোকে ভোট বিচাৰে ।" জুবিনৰ ন্যায় প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আমি কৰিবলগীয়া খিনি কৰিছোঁ । মই ন্যায়াধীশৰ মূৰত পিষ্টল লগাই ন্যায় দিব নোৱাৰোঁ । ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট দিয়া হৈছে আৰু সেইমতেই দোষীসকল জে'লত আছে । আজিও জামিন পোৱা নাই ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰা মতে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰত ছিংগাপুৰ আদালতৰ চাৰ্জশ্বীট ভুল । অসমৰ আৰক্ষীয়ে দিয়া খন শুদ্ধ ।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লখিমপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘন বুঢ়াগোঁহাইকো সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । কংগ্রেছ ক্ষমতালৈ আহিলে মিঞাক উচ্ছেদ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি তেওঁ কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমি মুছলমানক উচ্ছেদ নকৰোঁ । কৰিম বাংলাদেশী মুছলমানক । এই ক্ষেত্ৰত হাজাৰজন ঘন বুঢ়াগোহাঁই সন্মুখত ঠিয় দিলেও বুলডজাৰ চলিবই ।"
