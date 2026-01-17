ETV Bharat / politics

অসমত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ কংগ্ৰেছে গঠন কৰিব: ডি কে শিৱকুমাৰ

শুকুৰবাৰে অসম কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

Assam Assembly Election 2026
নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰে নিৰ্বাচনৰ কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 17, 2026 at 8:59 AM IST

নতুন দিল্লী : সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনলৈ হাতত মাথোঁ প্ৰায় দুমাহ থকা অৱস্থাত শাসক-বিৰোধী উভয়ে নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । ইয়াৰ মাজতে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ মাজত শুকুৰবাৰে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকৰ পিছত অসমৰ এ আই চি চিৰ জ্যেষ্ঠ নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষক ডি কে শিৱকুমাৰে অসমৰ কংগ্ৰেছ দল একত্ৰিত বুলি উল্লেখ কৰি দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰিব ।

নতুন দিল্লীৰ ১০ ৰাজাজী মাৰ্গস্থিত কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ সৈতে অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন ৰণকৌশল বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি শিৱকুমাৰে কয়, "অসমৰ পৰিৱৰ্তন হ’ব আৰু ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ শাসন আহিব । সমগ্ৰ কংগ্ৰেছ দল একত্ৰিত । সকলো সদস্যই ইজনে সিজনক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । আচলতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী যুঁজৰ বাৰ্তা ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"

শিৱকুমাৰে কয়, "কংগ্ৰেছত ঐক্যৰ বাৰ্তা স্পষ্ট, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ।"

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব আৰু পৰ্যবেক্ষকসকলে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

এই বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল, অসমৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত জীতেন্দ্ৰ সিং আলৱাৰ, এ আই চি চিৰ জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষক ভূপেশ বাঘেল আৰু বন্ধু তিৰ্কী উপস্থিত থাকে । আনহাতে, ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধানসভাত বিৰোধী নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

আনহাতে, বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসমৰ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক ভূপেশ বাঘেলে কয় যে অহা ২০ জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত অসমৰ নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত প্ৰথমখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।

বাঘেলে কয়, "২১ জানুৱাৰীৰ পৰা ২৮ জানুৱাৰীলৈ আমি এক মণ্ডল সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিম, য’ত আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাসকলৰ সৈতে দলীয় কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ।"

বাঘেলে লগতে মন্তব্য কৰে যে অসমৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত দেশৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীজনক অসমৰ ৰাইজে সিংহাসনৰ পৰা নমাই দিব ।

