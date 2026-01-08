ETV Bharat / politics

গৌৰৱ গগৈৰ মতে চৰকাৰ শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থৰ পক্ষত; কংগ্ৰেছৰ আইনী দলে নিৰীক্ষণ কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া

নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত কংগ্ৰেছে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশ আৰু মহিলাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ।

APCC
কংগ্ৰেছৰ বিশেষ আইনী দলে নিৰীক্ষণ কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 8, 2026 at 9:14 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াত সন্তুষ্ট নহয় কংগ্ৰেছ দল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেও চৰকাৰ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ স্বাৰ্থত নাই বুলিও সন্দেহ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে । যাৰ বাবে ন্যায় প্ৰদানৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে । তাৰ বাবে কংগ্ৰেছে গঠন কৰিব এক বিশেষ আইনী দল । যিটো দলে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে কংগ্ৰেছ দলক অৱগত কৰি থাকিব । এই কথা ঘোষণা কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

বুধবাৰে যোৰহাটত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে ন্যায় বিচাৰি চিঠি দিবলৈ বাধ্য হৈছে । কেনেদৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত চৰকাৰৰ অধিবক্তা, চৰকাৰৰ আইনী ৰণ কৌশলত কিমান দুৰ্বলতা বা বিফলতা আছে, ফলত তেওঁলোকৰ মনত এটা শংকা সৃষ্টি হৈছে । আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক ন্যায় লাগে । চৰকাৰে কয় আমি ন্যায় দিম, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে পৰিয়ালৰ শংকা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত । সেয়েহে আমি কেনেদৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় আশা কৰিব পাৰোঁ ।"

ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছৰ অংশ হিচাপে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ এই চৰকাৰ জুবিন দাৰ ন্যায়ৰ পক্ষত নাই । কেনেদৰে শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক বচাব পাৰে তাৰ পক্ষতহে আছে । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগত বিজেপি দলৰ উঠা বহা হৈ থাকে, একেলগে ব্যৱসায় আছে । জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাত আৰু মানুহ জড়িত আছে কিন্তু সেইসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল । ছিংগাপুৰৰ য়টত সেই সময়ত থকা লোকৰো নাম সোমোৱা নাই । সেইখিনি মানুহক তদন্ত নকৰাকৈ অভিযোগ মুক্ত কৰিলে ! আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি এটা বিশেষ আইনী দল বা গোট গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ । তেওঁলোকে বাহিৰৰ ফালৰ পৰা হ'লেও সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মনিটৰিং কৰি থাকিব আৰু আমাক সবিশেষ জনাব । জুবিন গাৰ্গ আমাৰ ৰাইজৰ সম্পদ আৰু ৰাইজৰ সম্পদক চৰকাৰে কিয় অৱহেলা কৰি আছে ? সেয়েহে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো ফালৰি কাটিবলৈ মোক আৰু কংগ্ৰেছৰ বিষয়বোৰ আলোচনা কৰি থাকে ।"

উল্লেখ্য যে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অংশ হিচাপে বিজেপিয়ে দেৱালত লিখন অভিযান সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু কংগ্ৰেছে উজনিক বিশেষ প্ৰাধান্য দি শাসকীয় বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা । ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছে যোৰহাট লোকসভাৰ সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, সোণাৰিৰ পিছত বুধবাৰে নিশা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত উপস্থিত হৈ এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "অসমৰ ৰাইজৰ লগত অন্যায় চলি আছে । কাৰণ ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰ নিৰীক্ষণত গুৱাহাটীত উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । আনহাতে যিসকল খিলঞ্জীয়া, ভূমিপুত্ৰই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিবলৈ বিচৰা নাই সেইসকলৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এয়া বিজেপিৰ ভিতৰচ'ৰাত আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।" ভোটাৰৰ খচৰা তালিকাৰ বিসংগতি সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকা কি হ'ব তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

Gaurav Gogoi
ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছৰ অংশ হিচাপে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

আনহাতে তিনিচুকীয়াত কৃষকে আলুৰ উচিত মূল্য নাপায় প্ৰতিবাদ কৰা সন্দৰ্ভত চৰকাৰক তেওঁ সমালোচনা কৰে । গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লোৱা নাই । তাৰ বিপৰীতে কয়লা, শিল বা বালি মাফিয়াৰ যদি এনে অৱস্থা হ'লহেঁতেন তেতিয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন ।"

কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পৰ্কত তেওঁ কয়, "আমাৰ চৰকাৰ হ'লে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বিকাশত গুৰত্ব দিম । কাৰণ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ এয়া সপোন আছিল । মহিলাসকলে হিতাধিকাৰী হৈ থাকিব বিচৰা নাই । সেয়া তেওঁলোকে আমাক কৈছে । তেওঁলোকে বিচাৰিছে সংস্থাপন তথা আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথ । সেই কাৰণে আমি এইবাৰ মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষ ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰিম ।"

ইফালে বিজেপিৰ মিত্ৰতা বা আসন ভাগ-বাটোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি ভাল বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ সভাপতিৰ কথাৰ মিল নাই আৰু মিত্ৰদলবোৰৰ স্থিতিও অস্পষ্ট বুলি উল্লেখ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

যোৰহাটত আয়োজিত এই সংবাদমেলত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক বিকাশ উপাধ্যায়, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ৰ'জলীনা তিৰ্কী, ৰাজীৱ লোচন পেগুকে ধৰি কেইবাগৰাকী নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :অসমত হঠাৎ মৌলবাদীৰ সক্ৰিয়তা বৃদ্ধি: একতা আৰু সমন্বয় বজাই ৰাখি সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ZUBEEN GARG DEATH CASE
ইটিভি ভাৰত অসম
JORHAT
ASSAM VOTER DRAT LIST CONTROVERSY
GAURAV GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.