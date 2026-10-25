ৰাজ্যৰ ৩১,৪৮৬টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছে নিযুক্তি দিব ভোটৰক্ষক
অসমৰ ৩৫খন জিলা, ৩০১টা ব্লকত “ভোট বাচাও, দেশ বাচাও” শীৰ্ষক অভিযান অব্যাহত ।
By ANI
Published : October 25, 2026 at 1:02 PM IST
গুৱাহাটী : নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকা, ভোটাৰ তালিকাৰ অমিল সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী পুনৰ সৰৱ হৈ পৰিছে । এইবাৰ এনে অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে দলীয় শক্তিশালী সংগঠনেৰে যুঁজ দিবলৈ কংগ্ৰেছ সাজু হৈছে । সেইবাবে অসমৰ ৬৬৯টা পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড আৰু ৩১,৪৮৬টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিটোতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ‘ভোটৰক্ষক’ নিযুক্তি দিব ।
ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ এখন সংবাদমেলত প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতা, এপিচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক (প্ৰশাসন) বিপুল গগৈ আৰু সংবাদ মাধ্যম আৰু যোগাযোগ বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰাই এই কথা সদৰী কৰিছে ।
বেদব্ৰত বৰাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কয় যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে সম্পাদন কৰা কাৰ্যকলাপক লৈ বৰ্তমান দেশৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো গুৰুত্বপূৰ্ণ তৰ্ক আৰু আলোচনা অব্যাহত আছে । এই সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সৈতে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰা, প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতা আৰু বিধায়ক একে ৰছিদ আলম উপস্থিত থাকে । এই বৈঠকত তেওঁলোকক আয়োগৰ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে অৱগত কৰা বুলিও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু যোগাযোগ বিভাগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় ।
সংবাদমেলখনত প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশৰ আঠ মাহৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ এছআইআৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তক সমালোচনা কৰে । প্ৰাক্তন বিধায়ক কলিতাই কয় যে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এয়া এক বিৰল পৰিঘটনা । তেওঁ পুনৰ কয় যে নাগৰিক, যুৱক-যুৱতী আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত আয়োগৰ ওপৰত আস্থা হ্ৰাস পাইছে ।
প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কয়," সাধাৰণতে এনেধৰণৰ সংশোধন চাৰি, পাঁচ বা আনকি দহ বছৰলৈকে নহয়; কিন্তু দেশৰ নাগৰিক, যুৱ প্ৰজন্ম আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত আস্থা হেৰুওৱা বাবে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে গতি কৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ বাবে আয়োগে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্ধৃতি দি কলিতাই কয় , “ভাৰতৰত্নৰ যোগ্য বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা জ্ঞানেশ কুমাৰে পুনৰ এছএছআৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।” তেওঁ লগতে কয় যে নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সংশোধিত তালিকাখন চূড়ান্ত কৰি প্ৰকাশ কৰাটোৱেই একমাত্ৰ লক্ষ্য ।" প্ৰাক্তন বিধায়ক কলিতাই সকলো যোগ্য নাগৰিকক বিশেষকৈ ১৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰ-পত্ৰ ৬ পূৰণ কৰি পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । চক্ৰ বিষয়াৰ পৰা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীভূত কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কলিতাই কয় যে এই কাৰ্যই সাধাৰণ নাগৰিক আৰু গাঁওবুঢ়াক সমস্যাত পেলাইছে ।
প্ৰাক্তন বিধায়ক কলিতাই আয়োগৰ প্ৰচাৰ অভিযানকো সমালোচনা কৰে । তেওঁ কয় যে জনসচেতনতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতিটো সমষ্টিত কমেও ১০ খনকৈ হৰ্ডিং স্থাপন কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল । এইদৰে হৰ্ডিং স্থাপনৰ ফলত ৰাজ্যত প্ৰায় ১২,০০০ হৰ্ডিং হ'লহেঁতেন; কিন্তু আয়োগে বাজেটৰ নাটনিৰ কথা দোহাই দি নিজৰ প্ৰচাৰ কেৱল সংবাদমেল আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ মাজতে সীমিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা আৰু এই সন্দৰ্ভত চলি থকা তদন্তকলৈও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । শেহতীয়াকৈ দুজন অভিযুক্তক জামিন প্ৰদান কৰা কাৰ্যক এক পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ বুলি তেওঁ আখ্যা দি কলিতাই কয় যে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰিছিল যে এজন ব্যক্তিয়ে হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল আৰু আন চাৰিজন লোকে তেওঁক সহায় কৰিছিল ।
এপিচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক (প্ৰশাসন) বিপুল গগৈয়ে দলটোৰ সাংগঠনিক কৌশলৰ ৰূপৰেখা ব্যাখ্যা কৰি কয় যে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ ৩৫খন জিলা আৰু ৩০১টা ব্লকত “ভোট বাচাও, দেশ বাচাও” শীৰ্ষক অভিযান অব্যাহত আছে । এই অভিযানৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে অসমত ৭জন জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰিছে । আনহাতে জনসচেতনতা সংগঠিত কৰিবলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ১০২জন পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিছে।
তেওঁ কয় যে অসমৰ ৬৬৯টা পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড আৰু ৩১,৪৮৬টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিটোতে এপিচিচিয়ে ‘ভোটৰক্ষক’ নিযুক্তি দিব । এই নেতাসকলে ভোটাৰৰ নামভৰ্তিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব । প্ৰৱঞ্চনামূলক পৰিৱৰ্তনৰ পৰা ৰক্ষা কৰা আৰু নিৰ্বাচনী অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ বাবে বুথ, মণ্ডল আৰু ব্লকৰ সভাপতিৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰিব বুলিও গগৈয়ে কয় ।
লগতে পঢ়ক:জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰি যাব : কুণাল বেনাৰ্জী
কেনেকৈ অপসাৰণ কৰিব পাৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক ? কি কয় বিশেষজ্ঞই ?