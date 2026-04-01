কংগ্ৰেছে শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ১২ হাজাৰ বিঘা ভূমিৰ তথ্য

কংগ্ৰেছে শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ১২ হাজাৰ বিঘা ভূমিৰ তথ্য
নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে । শাসক-বিৰোধীৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ তীব্ৰতৰ হৈছে ।
Published : April 1, 2026 at 12:11 PM IST
যোৰহাট : "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত ১২ হাজাৰ বিঘা মাটি ক'ৰ পৰা আহিল ? সেয়া কিছুদিনৰ পিছতে আমি মুকলি কৰি দিম ।" এই মন্তব্য সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ । যোৰহাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে গৌৰৱ গগৈ ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ সা-সম্পত্তি পাকিস্তান আৰু লণ্ডনত থকাৰ অভিযোগ কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি কঁপিছে । কাৰণ অসমৰ জনসাধাৰণ জ্ঞাত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰিয়ালৰ আৰু তেওঁ ল'ৰাৰ নামত ক'ত ক'ত মাটি লৈছে । সেইখিনি কথা ৰাইজে পিছত সুধিব, সেয়েহে ১২ হাজাৰ বিঘা মাটি একে পৰিয়ালৰ ওচৰত ক'ৰ পৰা আহিল, সেয়া কিছুদিন পিছত মুকলি কৰি দিম তথা ৰাজহুৱা কৰি দিম ।"
কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগ উল্লেখ কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তীব্ৰ সমালাচনা কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱাৰিলে আমাক ভোট দিব নালাগে বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় ন্যায় দিব নোৱাৰিলে ? এতিয়া তেওঁলোকক ভোট লাগিব নে নালাগে সেয়াও কৈ দিলেই হ'ল ।"
ইফালে যোৰহাট সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে প্ৰচাৰৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে । ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "যোৰহাটৰ সন্তান গৌৰৱ গগৈয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে, ফলত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে ঢৌ বলিছে, ৰাইজে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি দিছে । এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যই চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ।" লক্ষণীয়ভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট জিলাৰ চাৰিওটা সমষ্টিতে সৰু সৰু সভা পাতি একে সময়তে বহু নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ লগতে বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে । পুৱাৰ পৰা নিশালৈ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে গৌৰৱ গগৈয়ে চলাই গৈছে প্ৰচাৰ অভিযান ।
