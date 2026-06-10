কেন্দ্ৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে দেশজোৰা প্ৰতিবাদত নামিব কংগ্ৰেছ
১১ জুনত এআইচিচিৰ দায়িত্ববাহী সকলো নেতা আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মুৰব্বীৰ বৈঠকৰ সময়ত এই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ’ব ।
Published : June 10, 2026 at 10:20 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা । এই প্ৰতিবাদৰ বিষয় হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেইবাটাও নীতিৰ বিৰুদ্ধাচাৰণ কৰা হ'ব । কংগ্ৰেছে নীট (NEET) আৰু চিবিএছইৰ (CBSE) বিফলতা, মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা, ভোট চুৰি আৰু বৰ্তমান ‘আসন চুৰি’ৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাইছে ।
দেশজুৰি এই প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত ১১ জুনত কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক গোটৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বীসকলৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
বিৰোধী ঐক্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে যোৱা ৮ জুনত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বেনাৰত ২৫টা বিৰোধী দলৰ সমাৱেশত কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব গ্ৰহণৰ এদিন পিছতে দেশৰ শতিকা পুৰণি দলটোৰ এই বৃহৎ বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছে ।
কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰ মতে, দলটোৰ ছাত্ৰ শাখা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰ সংঘ (এনএছইউআই) আৰু যুৱ কংগ্ৰেছে নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু চিবিএছইৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত অৰাজকতাৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যত ইন্ধনৰ সংকট তথা মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছে ।
ওড়িশাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত এআইচিচি নেতা অজয় কুমাৰ লাল্লুৱে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "আমি সকলোৱে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত বৈঠকত মিলিত হৈ বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ । মোদী চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব । কংগ্ৰেছ হৈছে মূল বিৰোধী দল আৰু দলটোৱে ইয়াৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে । আমি আশা কৰিছোঁ যে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ আন আন দলসমূহেও ইয়াত যোগদান কৰিব । কিয়নো তেওঁলোকে একেলগে কাম কৰি জনসাধাৰণক প্ৰভাৱিত কৰা বিষয়সমূহক সন্মুখলৈ আনিবলৈ সন্মত হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ১০ জুনত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ সংসদীয় সমষ্টি চম্বলপুৰত নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰতিবাদত ওড়িশা কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ পদত্যাগ দাবী কৰে ।
আন আন যিবোৰ বিষয় প্ৰতিবাদত সংযুক্ত কৰিব বিচাৰিছে তাৰ ভিতৰত আছে কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা বিজেপিৰ নিৰ্দেশত ‘ভোট চুৰি’ৰ অভিযোগত নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটাৰ তালিকাৰ বিতৰ্কিত এছআইআৰ । ১০ জুনত কংগ্ৰেছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী মীনাক্ষি নটৰাজনৰ মনোনয়ন ভুলকৈ বাতিলৰ কথা উল্লেখ কৰি আৰু ঝাৰখণ্ডত বিজেপি সমৰ্থিত নিৰ্দলীয় পৰিমল নাথৱানীক কাগজ-পত্ৰ শুধৰণি কৰিবলৈ দিয়া সময়ৰ উল্লেখ কৰি এক নতুন শব্দ ‘আসন চুৰি’ সংযোজন কৰে ।