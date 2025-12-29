ETV Bharat / politics

১০০ খন আসনত খেলিব কংগ্ৰেছে, ৰাজপাট হেৰুৱাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে; ২০২৬ক লৈ আত্মবিশ্বাসী গৌৰৱ গগৈ

ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখা পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি সমবেদনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিৰ ৷ ২০২৬ ত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ’ব বুলি দাবী গৌৰৱ গগৈৰ

Foundation day of Congress in Tezpur
জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ১৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 29, 2025 at 10:37 AM IST

Updated : December 29, 2025 at 10:49 AM IST

তেজপুৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখখন দেখিলে আজিকালি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বৰ বেয়া লাগে । কিয় বেয়া লাগে তাৰো আছে কাৰণ । কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহাৰ সময়ত সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত গৌৰৱ গগৈয়ে এই কাৰণ কৰিলে ব্য়াখ্য়া । কেৱল সেয়াই নহয়,মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম শংকৰ-আজানৰ দেশ নহয় বুলি কৰা মন্তব্য় সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

নিজৰ শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে :

দেওবাৰে তেজপুৰত কংগ্ৰেছ দলৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেহেৰা চাই মই মাথোঁ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ । তেওঁ আজিৰ তাৰিখত নিজৰ শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছে । আগৰ দৰে বিশ্বাস তেওঁৰ নাই । ইয়াৰ পৰা গম পায় যে অলপ দিনৰ পিছত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ যাবগৈ । তেওঁলোক থাকিব ৰাইজৰ মাজত আৰু তেতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিব যে ক'ত ক'ত বাগান কিনিছে, ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিব যে ক'ত ক'ত কোম্পানী ল'ৰাৰ নামত খুলিছে । গতিকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আৰু অন্ধকাৰ । এইবিলাক চাই তেওঁলোকে যি কোনো ক'বলৈ ধৰিছে । গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁক সমবেদনাহে জ্ঞাপন কৰিব পাৰো কাৰণ তেওঁ আজিৰ তাৰিখত ভাগি পৰিছে সেইটো নিশ্চিত ।"

তেজপুৰত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ১৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (ETV Bharat Assam)

ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখা পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে :

আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে অসমত শংকৰ -আজান নাই বুলি কৰা মন্তব্য়ৰ প্ৰত্যুত্তৰত সভাপতি গগৈয়ে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবোৰ কথাই প্ৰমাণ যে তেওঁৰ মনটো ভাঙি গৈছে । অস্থিৰ হৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখা পাইছে । তেওঁলোকে গম পাইছে যে ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত নাই । এছ আই টি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি এছ আই টি গঠন কৰিম । ভৱিষ্যতক লৈ শংকাত পৰি আজি এই ধৰণৰ কথা ক'বলৈ ধৰিছে ।"

বিজেপিত কোন কোন চোৰ আছে ?

আনহাতে গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপি দলৰ বিধায়ক সকলৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কয়, "বিজেপি দলে মাটিৰ লগত জড়িত । তেওঁলোকৰ বিধায়কে মাটিৰ দাম জানে,গৰুৰ দাম জানে, কয়লা ট্ৰাকৰ পৰা কিমান লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সেইখিনি জানে । তেওঁলোকৰ মানুহে জানে ক'ত ক'ত বাগান কিনিব পাৰি ,উদ্যোগ কেনেকৈ নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত আনিব পাৰি । সেইকাৰণে এই বিজেপি দল,যি দলৰ মাজত গৰু চোৰ সোমাই আছে, যি দলৰ মাজত ধেমাজিত গম পাইছো যে চাউল চোৰ সোমাই আছে,যি দলৰ মাজত পলাশবাৰীত মাটি চোৰ সোমাই আছে আৰু যি দলৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমত পানী চোৰ সোমাই আছে, এই পানী ,কয়লা, মাটি, চাউল, গৰু চোৰ সেই দলৰ পৰা বৰ্তমান অসমৰ ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰে ।"

কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছে ?

আনহাতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰি তেওঁ কয়,"দলৰ মাজত প্ৰাৰ্থীক লৈ কোনো আলোচনা হোৱা নাই । যোৱাকালি ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈৰ মাজত এটা ভাল বাৰ্তালাপ হ'ল । সেইবাবে মই পুনৰ দোহাৰিছো যে কংগ্ৰেছ দল ১০০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু বাকী কেইখন আসন কেনেদৰে ভাগ বাটোৱাৰা কৰিব পাৰিম সেয়া ৰাইজৰ মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে আলাপ আলোচনাৰে সেয়া ৰাইজে দেখা পাব ।"

জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ১৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস :

উল্লেখ্য় যে, তেজপুৰত দেওবাৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ ১৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত দলৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত থাকে । তেজপুৰস্থিত ৰাজীৱ ভৱনৰ প্ৰাংগনত সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰথমে দলীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । তাৰ পাছত তেওঁ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ লগতে প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে । অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে কংগ্ৰেছ কৰ্মী-সমৰ্থকসকলৰ সৈতে তেওঁ এক বৃহৎ পদযাত্ৰাতো অংশগ্ৰহণ কৰে ।

Procession on the Foundation day of Congress in Tezpur
তেজপুৰত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ১৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত শোভাযাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

এই উপলক্ষে আয়োজিত সভাত ভাষণ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ ঐতিহাসিক ভূমিকা আৰু দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিকাশত দলটোৰ অৱদান স্মৰণ কৰে । তেওঁ কয়,"কংগ্ৰেছ দলে সদায়ে গণতন্ত্ৰ, সংবিধান আৰু সাধাৰণ জনতাৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । এইবাৰ বিজেপিক পৰাভূত কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ গঠন হ’ব ।"

এই অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছ দলৰ দুই প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু ভূপেন বৰাও উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি আগন্তুক ২০২৬ ত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে ।

Last Updated : December 29, 2025 at 10:49 AM IST

