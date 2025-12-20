ৰাজ্যজুৰি কংগ্ৰেছৰ গণসংযোগ যাত্ৰা; ইস্তাহাৰৰ বাবে ৰাইজৰ পৰামৰ্শ সংগ্ৰহ
'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ'ৰ অংশ হিচাপে ২০ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি গণসংযোগ যাত্ৰা কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ।
December 20, 2025
গুৱাহাটী : ২০ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী । এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যাব আৰু ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব । এই কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে শনিবাৰৰ পৰা গণ সংযোগ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ অসমৰ নাগৰিক, অংশীদাৰ আৰু দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব ।
অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰা দলৰ এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ'ৰ অংশ হিচাপে এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে এক গাঁথনিগত আৰু ৰাজ্যব্যাপী আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে 'জনসাধাৰণৰ ইস্তাহাৰ' প্ৰস্তুত কৰা । শুকুৰবাৰে গগৈয়ে কয় যে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি গুণগত, গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আলোচনা আৰম্ভ হ'ব ।
তেওঁ কয়, "প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আমি মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত অসমৰ উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত দিহা-পৰামৰ্শ বিচাৰিছো ।" কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যজুৰি কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে তেওঁৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপে দেখুৱাইছে যে গুণগত মান উন্নত কৰাৰ বাবে, গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এতিয়াও উল্লেখযোগ্য কামৰ প্ৰয়োজন ।
উজনি অসম, মধ্য অসম, বৰাক উপত্যকা, বড়োলেণ্ড, পাহাৰীয়া জিলা আৰু নামনি অসমৰ ব্যাপক অঞ্চল সামৰি ল'বলৈ বাছৰ জৰিয়তে ভৌগোলিকভাৱে অনুকূলিত পথ নিৰ্ধাৰণ কৰা ৫ টা সমান্তৰাল ক্ষেত্ৰ দলৰ জৰিয়তে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলিও তেওঁ জনাইছে ।
এই উদ্দেশ্যে মুঠ ৫ খন বাছ যাত্ৰাৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে বুলিও গগৈয়ে জানিবলৈ দিয়ে । এটা সমন্বয় দলে ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰি সমৰ্থন আগবঢ়াব । একেদৰে সেই দলে প্ৰতিখন জিলাত এটা সম্পূৰ্ণ দিন থাকিব আৰু প্ৰতিটো দলে প্ৰতিদিনে এখন জিলা সামৰি ল'ব ।
যোৱা ৬ ডিচেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি দলৰ ইস্তাহাৰৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হয় । গগৈয়ে কয় যে বহল আৰু সৰ্বাংগীন অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিবলৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে এক নিৰ্দিষ্ট ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম মুকলি কৰিছে যাতে নাগৰিকে নিজৰ মতামত অনলাইনযোগে দাখিল কৰিব পাৰে । ইয়াৰোপৰি ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা পর্যায়ক্ৰমে জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত 'আকাংক্ষা বাকচ' স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে ।
যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে বজাৰ, চাহ বাগিচাৰ লাইন, চাহৰ বিপণি, বাছ ষ্টপ আদিৰ ওচৰত ৪,০০০ ৰো অধিক বাকচ স্থাপন কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । গগৈয়ে অসমৰ ৰাইজক ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যৎ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে । তেওঁ কয়, "আমি এনে এখন ৰাজ্য কল্পনা কৰোঁ য'ত এটা শ্ৰেণীৰ নহয়, সকলো মানুহৰ আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত হয় । যিহেতু ডিজিটেল যুগত প্ৰতিজন ব্যক্তিক শাৰীৰিকভাৱে লগ পোৱা সম্ভৱ নহয়, গতিকে এই মঞ্চই আমাক সকলোৰে সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা দিব ।"
গগৈয়ে লগতে কয় যে দলটোৱে সমগ্ৰ অসমৰ কৃষক, শ্ৰমিক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, উদ্যোগী, মহিলা, বুদ্ধিজীৱী আৰু সামাজিক সংগঠনৰ কথা শুনিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাক সামূহিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি এখন নতুন অসমৰ বাবে ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিব বিচাৰে ।
