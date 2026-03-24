কোন কোন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে অসমত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব ?

Congress set to announce star campaigners for Assam Assembly elections
By ANI

Published : March 24, 2026 at 8:25 PM IST

নতুন দিল্লী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ সাজু হৈছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰক লৈ ৷ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে জাৰি কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ দিগ্গজ নেতাই সন্মুখৰ পৰাই নেতৃত্ব দিব । সমগ্ৰ অসমৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক উৎসাহিত কৰি শক্তিশালী কৰি দল হিচাপে ন্যায়, উন্নয়ন আৰু সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাৰ্তাক ৰাজ্যৰ চুক-কোণে লৈ যাব ।

বিজ্ঞপ্তিত কোৱা হৈছে, "তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনটোক কংগ্ৰেছে কিমান গুৰুতৰভাৱে লৈছে সেয়া ৰেখাংকিত কৰিব । অসমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই নিৰ্বাচন যথেষ্ট ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব । ইয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে শক্তিশালী নেতাসকলক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নমাই নিজৰ সম্পূৰ্ণ শক্তিৰ পৰিচয় দিব । য'ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিয়াৰ দৃঢ় সংকল্প লোৱা হৈছে ।"

এই ঘোষণাৰ জৰিয়তে দলটোৱে দেশৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে ।

সম্পূৰ্ণ তালিকাখন অতি সোনকালে প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও, তালিকাখনত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ দৰে শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ উপৰিও জীতেন্দ্ৰ সিং, শচীন পাইলট, সিদ্ধাৰমাইয়া, অলকা লাম্বা, শিল্পী তিৰ্কী আৰু কানহাইয়া কুমাৰৰ দৰে বিশিষ্ট নেতাসকলো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে,"বৰ্তমান চৰকাৰৰ শাসনকালত বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা, মুদ্ৰাস্ফিতি, সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতি ভাবুকি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ক্ষৰণ আদিৰ দৰে বিষয়সমূহ লৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকল ভোটাৰৰ কাষ চাপিব ।" লগতে বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হয় যে সাংবিধানিক মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা আৰু দায়বদ্ধ শাসন ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিব বিচৰা কংগ্ৰেছ দলক জনতাই সমৰ্থন কৰিব বুলি কংগ্ৰেছ দলৰ বিশ্বাস আছে ।

