আমাৰ যাত্ৰাত ৰাইজৰ পৰা পোৱা মৰম-সঁহাৰি-সমৰ্থনেই আমাৰ শক্তি : পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা সন্দৰ্ভত লখিমপুৰত গৌৰৱ গগৈ
শনিবাৰে লখিমপুৰত কংগ্রেছৰ 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰাত গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইন, ৰাণী নৰহ আদি কেইবজনো দলীয় নেতৃত্বৰ লগতে শ শ দলীয় কৰ্মীয়ে অংশগ্রহণ কৰে ।
Published : February 14, 2026 at 6:16 PM IST
লখিমপুৰ : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পাছত শনিবাৰে লখিমপুৰত উপস্থিত হয় কংগ্রেছৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা । প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, ৰাণী নৰহ আদি নেতৃত্বৰ অংশগ্রহণেৰে শনিবাৰে পুৱা লখিমপুৰত আৰম্ভ হোৱা সময় পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত বহু কংগ্রেছ কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই অংশগ্রহণ কৰে ।
লখিমপুৰৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা এই যাত্রা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত সংবাদকৰ্মীক সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমি এই যাত্রাৰে য'লৈকে গৈছোঁ তাতেই ৰাইজৰ মৰম, সঁহাৰি, সমৰ্থন পাইছোঁ । সেয়াই আমাৰ শক্তি । আমাক ৰাইজে গ্রহণ কৰিছে । বহু দল আছে, বহু নেতা আছে । উদাহৰণস্বৰূপে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী, যি নিজৰ ইচ্ছামতে বহু কথা কয় । কিন্তু সেই কথাবোৰ ৰাইজে গ্রহণ নকৰে । ৰাইজে স্বীকাৰ নকৰে । অসমৰ ৰাইজ স্বাভিমানী । ভাল কোনটো, বেয়া কোনটো সেয়া অসমৰ ৰাইজে জানে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমানৰ চৰকাৰ বিজেপিয়ে আমাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে উপৰ্যুপৰি হেঁচা দিছে । তথাপি তেওঁলোক ফেইল হৈছে । কিন্তু সাধাৰণভাৱে ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি কংগ্রেছ সফল হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দেশতকৈ মামী ডাঙৰ নহয় শ্লোগান কংগ্রেছৰ নহয় । কংগ্রেছক এই শ্লোগান ৰাইজে উপহাৰ দিছে ।"
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীকো সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "কুখ্যাত এপষ্টিনৰ সৈতে মোদী মন্ত্রীসভাৰ এজন কেবিনেট মন্ত্রীৰ নাম সাঙোৰ খাই আছে । তেনেদৰে নাম সাঙোৰ খোৱা বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন নেতাই পদত্যাগ কৰিছে । কিন্তু 'বেটী পঢ়াও, বেটী বাচাও' শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনৰ মন্ত্রীৰে কুখ্যাত নাবালিকা নিৰ্যাতনকাৰী এপষ্টিনৰ সম্পর্ক থকা বুলি চৰ্চা হোৱাৰ পিছতো মোদী চৰকাৰ নিমাত । এই কথা সকলোৱে চৰকাৰৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰে ।"
সাংবাদিকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মোদী চৰকাৰে আমেৰিকাৰ সৈতে এখন চুক্তি কৰিলে । যিখনৰ জৰিয়তে তাৰ কৃষক লাভান্বিত হ'ব, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হ'ব অসমৰ কৃষক ।"
ইফালে মৰাণৰ ৰাজপথত বিমান অৱতৰণ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে ৰাজপথত বিমান নামিছে ঠিকেই । কিন্তু সাধাৰণ মানুহ বিমানৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰে । বিমানৰ অত্যধিক ভাৰাৰ বাবে বিমানত উঠাতো সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে এক সপোন বুলিহে তেওঁ অভিহিত কৰে ।
আনহাতে, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনেও মুখ্যমন্ত্রীক সমালোচনা কৰি কয়, "কালি মাজুলীত গৌৰৱ গগৈ আহিব বুলি গম পাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুঁজি বিতৰণ কৰিলে । পিছে মহিলাসকলে এখন হাতেৰে চেক লৈ আনখন হাতেৰে গৌৰৱ গগৈক মৰম কৰিলে । মাজুলীৰ পৰা বিধায়ক হৈ মুখ্যমন্ত্রী হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হোৱাজনৰ এখনো ফটো কালি মাজুলীত দেখা নগ'ল ।"