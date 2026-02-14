ETV Bharat / politics

আমাৰ যাত্ৰাত ৰাইজৰ পৰা পোৱা মৰম-সঁহাৰি-সমৰ্থনেই আমাৰ শক্তি : পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা সন্দৰ্ভত লখিমপুৰত গৌৰৱ গগৈ

শনিবাৰে লখিমপুৰত কংগ্রেছৰ 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰাত গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইন, ৰাণী নৰহ আদি কেইবজনো দলীয় নেতৃত্বৰ লগতে শ শ দলীয় কৰ্মীয়ে অংশগ্রহণ কৰে ।

লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 14, 2026 at 6:16 PM IST

লখিমপুৰ : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পাছত শনিবাৰে লখিমপুৰত উপস্থিত হয় কংগ্রেছৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা । প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, ৰাণী নৰহ আদি নেতৃত্বৰ অংশগ্রহণেৰে শনিবাৰে পুৱা লখিমপুৰত আৰম্ভ হোৱা সময় পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত বহু কংগ্রেছ কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই অংশগ্রহণ কৰে ।

লখিমপুৰৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা এই যাত্রা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত সংবাদকৰ্মীক সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমি এই যাত্রাৰে য'লৈকে গৈছোঁ তাতেই ৰাইজৰ মৰম, সঁহাৰি, সমৰ্থন পাইছোঁ । সেয়াই আমাৰ শক্তি । আমাক ৰাইজে গ্রহণ কৰিছে । বহু দল আছে, বহু নেতা আছে । উদাহৰণস্বৰূপে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী, যি নিজৰ ইচ্ছামতে বহু কথা কয় । কিন্তু সেই কথাবোৰ ৰাইজে গ্রহণ নকৰে । ৰাইজে স্বীকাৰ নকৰে । অসমৰ ৰাইজ স্বাভিমানী । ভাল কোনটো, বেয়া কোনটো সেয়া অসমৰ ৰাইজে জানে ।"

লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমানৰ চৰকাৰ বিজেপিয়ে আমাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে উপৰ্যুপৰি হেঁচা দিছে । তথাপি তেওঁলোক ফেইল হৈছে । কিন্তু সাধাৰণভাৱে ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি কংগ্রেছ সফল হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "দেশতকৈ মামী ডাঙৰ নহয় শ্লোগান কংগ্রেছৰ নহয় । কংগ্রেছক এই শ্লোগান ৰাইজে উপহাৰ দিছে ।"

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীকো সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "কুখ্যাত এপষ্টিনৰ সৈতে মোদী মন্ত্রীসভাৰ এজন কেবিনেট মন্ত্রীৰ নাম সাঙোৰ খাই আছে । তেনেদৰে নাম সাঙোৰ খোৱা বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন নেতাই পদত্যাগ কৰিছে । কিন্তু 'বেটী পঢ়াও, বেটী বাচাও' শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনৰ মন্ত্রীৰে কুখ্যাত নাবালিকা নিৰ্যাতনকাৰী এপষ্টিনৰ সম্পর্ক থকা বুলি চৰ্চা হোৱাৰ পিছতো মোদী চৰকাৰ নিমাত । এই কথা সকলোৱে চৰকাৰৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰে ।"

সাংবাদিকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মোদী চৰকাৰে আমেৰিকাৰ সৈতে এখন চুক্তি কৰিলে । যিখনৰ জৰিয়তে তাৰ কৃষক লাভান্বিত হ'ব, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হ'ব অসমৰ কৃষক ।"

লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

ইফালে মৰাণৰ ৰাজপথত বিমান অৱতৰণ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে ৰাজপথত বিমান নামিছে ঠিকেই । কিন্তু সাধাৰণ মানুহ বিমানৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰে । বিমানৰ অত্যধিক ভাৰাৰ বাবে বিমানত উঠাতো সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে এক সপোন বুলিহে তেওঁ অভিহিত কৰে ।

আনহাতে, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনেও মুখ্যমন্ত্রীক সমালোচনা কৰি কয়, "কালি মাজুলীত গৌৰৱ গগৈ আহিব বুলি গম পাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুঁজি বিতৰণ কৰিলে । পিছে মহিলাসকলে এখন হাতেৰে চেক লৈ আনখন হাতেৰে গৌৰৱ গগৈক মৰম কৰিলে । মাজুলীৰ পৰা বিধায়ক হৈ মুখ্যমন্ত্রী হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হোৱাজনৰ এখনো ফটো কালি মাজুলীত দেখা নগ'ল ।"

