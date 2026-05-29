বিধানসভাত পৰজয়ৰ বাবে দায়ী কোন ? কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে মন্থন

যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক পৰ্যালোচনা বৈঠক ৷ নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ কাৰণ বিশ্লেষণ ৷

CONGRESS REVIEW MEETING IN JORHAT
কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে মন্থন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 29, 2026 at 8:13 PM IST

যোৰহাট: সদ্যসমাপ্ত বিধানসভাত কিয় দলৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শন হ'ল ? ক'ত লাগিল কেৰোণ ? লগতে সাংগঠনিক দিশসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ পৰ্যবেক্ষণত যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত ২৯ মে’ৰ পৰা ১ জুনলৈকে সমষ্টিভিত্তিত সাংগঠনিক পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব ৷

সোমবাৰৰ পৰা যোৰহাটত আৰম্ভ হৈছে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ পৰ্যালোচনা সভা ৷ শুকুৰবাৰে টীয়ক সমষ্টিৰ পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত ৷ উক্ত বৈঠকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উপ-সভাপতি ঘন বুঢ়াগোহাঁই, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক শুভ্ৰমিত্ৰ গগৈৰ লগতে টীয়ক কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি ৩০ মে’ত তিতাবৰ, ৩১ মে’ত যোৰহাট আৰু ১ জুনত মৰিয়নীত পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হ’ব ।

পৰ্যালোচনা সভাত যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব, ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নেতৃত্ব, মণ্ডল সভাপতি, ৱাৰ্ড কমিটীৰ বিষয়ববীয়া, মহিলা কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, এনএছইউআই, সেৱা দল আদি সংগঠনৰ সদস্য আৰু সক্ৰিয় কৰ্মীসকল উপস্থিত থাকিব । বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখা দিয়া সাংগঠনিক শক্তি আৰু দুৰ্বলতা, বুথ পৰ্যায়ৰ সমন্বয়, জনসংযোগ অভিযান আৰু আগন্তুক সময়ত দলীয় ভেটি অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ বিষয়ত গুৰুত্বসহকাৰে আলোচনা কৰা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ইফালে, যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পুতুল বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত সংগঠনক নতুন ৰূপত অধিক সক্ৰিয় আৰু শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে এই পৰ্যালোচনা সভাসমূহ আয়োজন কৰা হৈছে। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ মতামত আৰু পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আগন্তুক দিনত অধিক সংগঠিতভাৱে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনাও গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি নেতৃত্বই উল্লেখ কৰে ।

