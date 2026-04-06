হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া বিজেপিৰ মিছা কথাৰ 'এম্বেছাডৰ' আৰু 'পোষ্টাৰ বয়' হৈ পৰিছে : কংগ্ৰেছ নেত্রী মহিমা সিং

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া বিজেপিৰ মিছা কথাৰ 'এম্বেছাডৰ' আৰু 'পোষ্টাৰ বয়' হৈ পৰিছে : কংগ্ৰেছ নেত্রী মহিমা সিং
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছৰ । হিমন্তই চালে-বেৰে কোবাই নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাব বিচাৰিছে । অটল স্থিতিত কংগ্ৰেছ দল ৷
Published : April 6, 2026 at 11:46 PM IST
গুৱাহাটী: নিজিৰ স্থিতিত অটল আছে কংগ্ৰেছ দল । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা পৱন খেড়াই দেওবাৰে অনা বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আৰু দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে । ইতিমধ্যে পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ অভিযোগ মিছা আখ্যা দি পৱন খেড়া অসমৰ জেলত থাকিব লাগিব বুলি সদৰি কৰিছে । কিন্তু তাৰপাছতো কংগ্ৰেছ দল নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে ।
সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয়ক মহিমা সিঙে ।
সংবাদমেলত মহিমা সিঙে কয়, ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চালে-বেৰে কোবাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগক মিছা বুলি ক’বলৈ চেষ্টা চলাই নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাব বিচাৰিছে যদিও অসমৰ ৰাইজে প্ৰকৃত সত্য ভালকৈয়ে বুজি পাইছে । কংগ্ৰেছ দল নিজৰ স্থিতিত অটল আছে আৰু সেয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আজি নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগতে ইডিৰো দ্বাৰস্থ হৈছে । অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে কিমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাটকতা হৈছে, সেইয়া আপোনালোকে দেখিছে । দেওবাৰে আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতা পৱন খেড়াই যিবোৰ তথ্য ফাদিল কৰিলে, সেয়া শুনি মহা ঠগ-প্ৰৱঞ্চকসকলো আচৰিত হ’ব । এই প্ৰৱঞ্চনা কেৱল এজন বা দুজনৰ সৈতে হোৱা নাই, এয়া হৈছে অসমৰ সেই বিশ্বাসী ভোটাৰসকলৰ সৈতে, যিয়ে বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিশ্বাস কৰি ভোট দিছিল ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰি মহিমা সিঙে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো ভাবিছিল এইবোৰ তথ্য কেতিয়াও পোহৰলৈ নাহিব, কিন্তু এতিয়া সকলো ৰাজহুৱা হৈছে । অসমৰ ৰাজপথত যদি কোনোবা চাহ বিক্ৰেতা বা টেক্সিচালকক সোধা হয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেনেকৈ সংজ্ঞায়িত কৰিব, তেওঁলোকে কয় যে তেওঁৰ এনে কোনো আপোনলোক নাই যাক তেওঁ ঠগা নাই । কালিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এক প্ৰকাৰৰ হতাশা আৰু উচপিচনি দেখা গৈছে । তেওঁ পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিছে বা এজাহাৰ দিছে, কিন্তু কালি পৱন খেড়া আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে সোধা মূল প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই এক্সত উত্তৰ দিয়া বুলি দাবী কৰিছে যদিও ৰাজহুৱা হোৱা নথিপত্ৰই অন্য কথাহে কৈছে ।’’
সংবাদমেলত মহিমা সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত পাছপ’ৰ্ট আৰু গল্ডেন ভিছাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ ছিণ্ডিকেট বাহিনীয়ে ইয়াক এআই জেনৰেটেড বুলি কৈ বিষয়টো পাতল কৰিব বিচাৰিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া বিজেপিৰ মিছা কথাৰ 'এম্বেছাডৰ' আৰু 'পোষ্টাৰ বয়' হৈ পৰিছে । বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰএছএছৰ কান্ধত বন্দুক থৈ অসমখন চলাই আছে । আমি মোহন ভাগৱতক সুধিব বিচাৰো যে এই যি ৫২ হাজাৰ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে, সেই বিষয়ে তেওঁৰ মন্তব্য কি ?’’
অৰ্থৰ পৰিমাণ বুজাবলৈ গৈ কংগ্ৰেছ নেত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘৫২ হাজাৰ কোটি টকা মানে হিমাচল প্রদেশৰ দৰে ৰাজ্যৰ সম্পূৰ্ণ বছৰেকীয়া বাজেট বা উত্তৰ-পূবৰ অৰুণাচল, মণিপুৰ, মেঘালয়ৰ বাজেটৰ ডেৰগুণ তথা মিজোৰাম আৰু ছিকিমৰ দৰে ৰাজ্যৰ বাজেটৰ তিনিগুণ । এনে এজন ভ্ৰষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰএছএছে পুনৰ নিৰ্বাচনত সমৰ্থন কৰিব নেকি ? তেওঁ আচলতে লাজতে পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল । মোহন ভাগৱতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৰু ছিণ্ডিকেট, কয়লা ছিণ্ডিকেট, চুপাৰি ছিণ্ডিকেট, কণী আৰু পাণ ছিণ্ডিকেটৰ লগত একমত নেকি ? ডুবাইৰ ফ্লেট আৰু শ্বেল কোম্পানীবোৰৰ বিষয়ে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিব নে ?’’
সংবাদমেলত মহিমা সিঙে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা লোৱা আইনী পদক্ষেপৰ বিষয়ে জানিবলৈ দি কয়, ‘‘আজি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে । জালুকবাৰীৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছে । ইয়াৰ লগতে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চকালয়ৰ ওচৰতো অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে আমি 'ব্লেক মানি এক্ট ২০১৫', 'ফেমা' আৰু বিজেপিৰ প্ৰিয় 'পিএমএলএ' আইনৰ অধীনত তদন্তৰ দাবী জনাইছো ।’’
সংবাদমেলত বিদেশী বিতাড়নৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি মহিমা সিঙে কয়, ‘‘পাকিস্তানৰ এক ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ নাম লৈ তেওঁলোকে বিষয়টো ভ্ৰমিত কৰিব বিচাৰিছে । যিবোৰ মানুহে ধৰ্মৰ নামত ৰাইজক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰে, বাংলাদেশীৰ নামত ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ১০ বছৰত মাত্ৰ ৩,৯৩৯ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীকহে বহিষ্কাৰ কৰিছে । তাৰ বিপৰীতে আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ১০ বছৰীয়া শাসনকালত প্ৰায় ৯০ হাজাৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল । গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰি ?’’
কংগ্ৰেছ নেত্রীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৱন খেড়াক লৈ যি মন্তব্য কৰিছে, সেইয়া কেৱল তেওঁৰ হতাশাহে । যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ পত্নীক গুলী মৰাৰ কথা কেমেৰাৰ সন্মুখত ক’ব পাৰে, তেনে লোকৰ কোনো কথাৰে বিশ্বাসযোগ্যতা নাই ।’’
নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ তিনিদিন পূৰ্বে এই অভিযোগ কিয় অনা হ’ল বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কংগ্ৰেছ নেত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছে কোনো 'হাৱাবাজী' নকৰে । কংগ্ৰেছৰ সমগ্ৰ কেম্পেইন জনসাধাৰণৰ সমস্যাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ তথ্য-প্ৰমাণ আছে, সেইবাবেই তেওঁলোকে আজি আইনী যুঁজত নামিছে । অসমৰ ৰাইজে এই ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা আৰু বিশ্বাসঘাটকতাক সহজভাৱে গ্ৰহণ নকৰে আৰু নিৰ্বাচনত ইয়াৰ যোগ্য উত্তৰ দিব ।’’
সংবাদমেলত এপিচিচিৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰা আৰু এপিচিচিৰ মুখপাত্ৰ তথা অধিবক্তা ৰিতম সিং উপস্থিত আছিল ৷ মহিমা সিঙে শেষত কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিকোনো ব্যক্তিগত মন্তব্য বা ভাবুকিলৈ কংগ্ৰেছ দলে ভয় নকৰে আৰু অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনত ইয়াৰ যোগ্য উত্তৰ দিব ।
