চামগুৰিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভূপেশ বাঘেল-গৌৰৱ গগৈৰ কনভয়ত কোনে দলিয়াইছিল শিলগুটি? বিজেপিক দোষাৰোপ কংগ্ৰেছৰ

চামগুৰিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভূপেশ বাঘেল-গৌৰৱ গগৈৰ কনভয়ত কোনে দলিয়াইছিল শিলগুটি? বিজেপিক দোষাৰোপ কংগ্ৰেছৰ
কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত বুলি ভূপেশ বাঘেলৰ দাবী । পূৰ্ব পৰিকল্পিত আক্ৰমণ বুলি অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ।
Published : September 22, 2026 at 1:46 PM IST
নগাঁও/গুৱাহাটী : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । লোকসভা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰমাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ কৰ্মী -সমৰ্থকৰ মাজত সংঘটিত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ পাচত সোমবাৰে কংগ্ৰেছ নেতাৰ কনভয়লৈ দুৰ্বৃত্তই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
বাঘেলে প্ৰথম আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণতেই শিলগুটি নিক্ষেপ
অসমৰ নিৰ্বাচনী জ্বৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতাৰ কনভয়ত সংঘটিত শিলগুটিৰ ঘটনাৰ বাবে ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী তথা এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে গাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ওভতাৰ সময়ত দুয়োৰে কনভয়ত একাংশ দুৰ্বৃত্তই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে ।
Bhupesh Baghel ji, Gaurav Gogoi ji, Rakibul Hussain ji, Wazed Ali Choudhury ji, Manoj Chauhan ji, Sibamoni Bora ji , Mira Borthakur ji and other Congress leaders visited Nagaon Sadar Police Station, the offices of the Nagaon DC & SSP to submit written complaints over the violent… pic.twitter.com/PDJunULbFQ— Assam Congress (@INCAssam) September 21, 2026
উল্লেখ্য যে বাঘেলে যোৱা ২১ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথম আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণত অসমলৈ আহিছিল । অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিতব্য নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত এনে অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিচতেই তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
आज नगांव में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे कांग्रेस के काफ़िले पर भाजपा के लोगों ने प्राणघातक हमला किया है।— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) September 21, 2026
हमारी कारों पर पत्थरों से हमले हुए, कार का शीशा टूट गया। भीतर बैठे एआईसीसी के सचिव मनोज चौहान और अन्य साथियों को चोटें आईं हैं।
मैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव… pic.twitter.com/1rPkRkN0iR
কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত বুলি বাঘেলৰ দাবী
এই শিলগুটি নিক্ষেপ কাণ্ডৰ পিছতে বাঘেলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে । এটা ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "নগাঁৱত প্ৰচাৰ চলাই থকা কংগ্ৰেছৰ কনভয়ৰ ওপৰত বিজেপিৰ সদস্যসকলে ভয়াবহ আক্ৰমণ চলাইছে । আজি পুনৰ এবাৰ বিজেপিৰ প্ৰকৃত মুখাখন খোল খালে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুণ্ডাৰাজৰ ছবিখন উদঙাই দিয়া হৈছে ।"
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম-কাজৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, " নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হোৱাৰ পিচত আইন-শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ দায়িত্ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ ।" সামাজিক মাধ্যমতেই তেওঁ এইবাৰ নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে ।
বাহনৰ ক্ষতিসাধন
সেমবাৰে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল আৰু অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ কনভয়ক শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ সময়ত দুয়োগৰাকী নেতাই কোনো আঘাত নোপোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে । অৱেশ্যে কনভয়ৰ পিছে পিছে যোৱা এখন বাহনৰ আইনা ভাঙে । ইপিনে, এই ঘটনাত এজন ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক আহত হোৱা বুলিও কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে ।
পূৰ্ব পৰিকল্পিত আক্ৰমণ বুলি অভিযোগ কংগ্ৰেছ মিডিয়া বিভাগৰ
আনহাতে, চামগুৰিত সংঘটিত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ছত্তীশগড় কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সুশীল আনন্দ শুক্লাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । নগাঁৱত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি উভতি অহাৰ সময়ত ভূপেশ বাঘেল আৰু গৌৰৱ গগৈৰ কনভয়ত বিজেপিৰ সমৰ্থকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা ঘটনাক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে । নেতাগৰাকীয়ে এয়া এক পূৰ্ব পৰিকল্পিত আক্ৰমণ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।
কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম বিভাগৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সুশীল আনন্দ শুক্লাই কয়, "এয়া বিজেপিৰ কাপুৰুষালি। উপ-নিৰ্বাচনত পৰাজয় নিশ্চিত বুলি জানিয়েই হতাশ হৈ বিজেপিয়ে এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে । পৰিৱর্তন অসমত দেখা গৈছে ৷ লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত ।"
বিজেপি-কংগ্ৰেছ নেতাৰ সংঘাত : কংগ্ৰেছ নেতালৈ শিলগুটি
সোমবাৰে চামগুৰি সমষ্টিৰ লৰিৰীৰ মুখত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰা ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ভূপেশ বাঘেলসহ বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা গৈ আছিল । এনে সময়তে দুই দলৰ কৰ্মীসমৰ্থকৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় । উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে একাংশই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে কংগ্ৰেছ নেতাৰ বাহনলৈ । ফলত কেইবাখনো বাহন ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড হৈ পৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন
ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ধুবুৰীৰ সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । চামগুৰিৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছ । গৃহ বিভাগ চলোৱাত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক এই বিভাগৰ পৰা পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰি সাংসদ হুছেইনে কয়, "তেওঁ পূৰ্বে অপৰাধী আছিল বাবেই অপৰাধীৰ দৃষ্টিভংগীৰে চলাইছে গৃহ বিভাগ । তেওঁৰ কোনো যোগ্যতা নাই । সেই কাৰণেই নিৰ্বাচনত এতিয়া হিংসা কৰাইছে । বেলেগ ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰাপত্তা দিয়াৰ দায়িত্ব গৃহমন্ত্ৰীৰ । বৰমাত এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ব বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকক কমেও ২৫ বাৰ জনোৱা হৈছিল । সমগ্ৰ ঘটনা বিজেপিয়ে সংঘটিত কৰিছে ।"
কোনে দলিয়াইছিল শিল ?
চামগুৰিত এই ঘটনাটো সোমবাৰে আবেলি প্ৰায় ৪ বজাত সংঘটিত হয় । চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত এটা সমদল লৰীৰমুখত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এখন ৰাজহুৱা সভালৈ গৈ থকাৰ সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ নেতাসকলক ক'লা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিজেপি সমৰ্থকসকলে বৰমা বজাৰত সমবেত হৈছিল । কংগ্ৰেছৰ কনভয়টোৱে সেই পথেৰে আগুৱাই যোৱাৰ সময়তে বিজেপিৰ সমৰ্থকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে ।"
লগতে পঢ়ক:চামগুৰি মানেই যেন নিৰ্বাচনী হিংসা ! নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ উত্তপ্ত
নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচন : ৪০ জনীয়াকৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ বিজেপি-কংগ্ৰেছৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা ঘৃণাসূচক মন্তব্য়ৰ গোচৰত দিল্লীৰ আদালতৰ থানালৈ চমন