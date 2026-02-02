হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছুপাৰ হিন্দু নেতা হিচাপে প্ৰমাণিত কৰিব বিচাৰে: গৌৰৱ গগৈ
গোলাঘাটত কংগ্ৰেছৰ জাতি বচাওক মাটি বচাওক পদযাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : February 2, 2026 at 1:39 PM IST
গোলাঘাট : অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত আৰু গোলাঘাট জিলা কমিটীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত 'জাতি বচাওক, মাটি বচাওক' পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । কেৱল সেয়াই নহয়, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক হিন্দু নেতা হ'ব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য় কৰে ।
ব্যক্তিগত কেলেংকাৰী লুকুৱাবলৈ চেষ্টা মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ :
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়,"এইকেইদিন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যথেষ্ট অভদ্ৰ আৰু অসভ্য কথা কৈ নিজকে ডাঙৰ হিন্দু নেতা হিচাপে ৰাইজৰ মাজত প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু নিজৰ ব্যক্তিগত কেলেংকাৰী লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । তেখেতৰ সকলো কেলেংকাৰী ৰাইজৰ মাজত ফাদিল কৰিছো আৰু কৰিবলৈ গৈ আছো । তাৰ বাবে এই কথা লুকুৱাবলৈ তেওঁ নিজকে ছুপাৰ হিন্দু নেতা হিচাপে প্ৰমাণিত কৰিব বিচাৰে। তেওঁ হিন্দু নেতা হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ গৰু ছিণ্ডিকেট ,কয়লা ছিণ্ডিকেট কৰা লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । ৰাইজৰ বাক স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিব বিচাৰে । যাৰ নিজৰ সমালোচনা শুনাৰ ধৈৰ্য নাই তেওঁ কেতিয়াও হিন্দু নেতা হ'ব নোৱাৰে ।"
মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মা বৰ্তমান শংকিত বুলি মন্তব্য় কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়, "চৰকাৰ যাব আৰু চৰকাৰ যোৱাৰ মূল কাৰণ তেওঁ, তেওঁৰ পৰিবাৰৰ কেলেংকাৰী । যাৰবাবে নিজকে বচাবলৈ আবোল-তাবোল কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । তাৰবাবে আমি ধিক্কাৰ আৰু গৰিহণা দিছো ।"
মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ দাদাগিৰি বন্ধ কৰিব কংগ্ৰেছে :
"অসমত আমি এজনো অবৈধ বাংলাদেশী নিবিচাৰো; কিন্তু বিগত দহ বছৰে এই চৰকাৰ আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমত আহি নিজেই ১৬ মে'ৰ পাছত অবৈধ বাংলাদেশী টালি-টোপোলা বান্ধি পঠিওৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, তাত তেওঁলোকে বিফল হ'ল । তেওঁলোকতকৈ মনমোহন সিঙৰ দিনত আটাইতকৈ বেছি সীমান্তত ফেঞ্চিঙৰ কাম কৰিছিল আৰু অবৈধ বাংলাদেশী বেছি খেলিছিল । তেওঁলোকৰ কথা বেছি; কিন্তু কাম আমাৰ চৰকাৰতকৈ আধাও কৰা নাই । এইবাৰ তেখেতৰ দাদাগিৰি আমি বন্ধ কৰিব লাগিব । এই নিৰ্বাচনত ৰাইজে তেখেতৰ দাদাগিৰি বন্ধ কৰিব ।"এইদৰে কয় গগৈয়ে ।
জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়, "তেখেতৰ জন্মদিনত মই ব্যক্তিগতভাৱে শুভেচ্ছা জনালো । তেখেতৰ স্বাস্থ্য সুস্থ হৈ থাকক, কাৰণ চৰকাৰে পাছলৈ যাবলগীয়া আছে । এজন ৰাজনীতিবিদৰ ক্ষমতা গুচি গ'লে মানসিকভাৱে ভাগি পৰে তাৰবাবে ক্ষমতা যোৱাৰ পাছত তেওঁ সুস্থ হৈ থাকক, সেই কামনা কৰিলো ।"
বিজেপিত মাৰপিট আৰম্ভ :
বিজেপিত মাৰপিট হোৱা প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলোচনা নকৰাকৈ নিজেই প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে, যাৰবাবে তেওঁলোকৰ দলত মাৰপিট আৰম্ভ হৈ গৈছে; কিন্তু যিধৰণে বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আমি কৰা নাই । আমি বিৰোধীক সন্মান কৰো; কিন্তু তেওঁলোকে অগপক সন্মান নকৰে । কাৰণ য'ত অগপৰ বিধায়ক আছে তাতেই বিজেপিয়ে ক'লে আমি খেলিম ।"
নিম্নমানৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছে :
কেন্দ্ৰীয় বাজেট সম্পৰ্কে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়,"কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ মই দুঃখিত । আমি ভাবিছিলো যে যিদৰে আমেৰিকা, চীন দেশে অৰ্থনৈতিক নীতি শক্তিশালী ৰূপত কৰিছে; কিন্তু আমাৰ বাজেটত দুৰদৰ্শী নীতি দেখা পোৱা নাই । একেবাৰে নিম্নমানৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছে । যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্বাচন নাই,সেইবাবে এখন সাধাৰণ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছে; কিন্তু নাজানে যে আজিৰ দিনত অনলাইন ই-কমাৰ্চৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ অৱস্থা বেয়া হৈ পৰিছে । আজি সকলো কাম আৰম্ভ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানে কৰাৰ বাবে থলুৱা ঠিকাদাৰৰ অৱস্থা বেয়া হৈ পৰিছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে থলুৱা মুছলমানক অত্যাচাৰ কৰিছে: দেৱব্ৰত শইকীয়া
উক্ত পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "মুছলমানক লক্ষ্য কৰি অসমত ASR আনি যি অপশাসন চলাই আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছো । লাজৰ কথা মুছলমানসকলক হাৰাশাস্তি দিম, মিঞাসকলক হাৰাশাস্তি দিম বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে থলুৱা মুছলমানক অত্যাচাৰ কৰিছে । বিজেপি দলে অন্য কোনো উন্নয়নৰ কাম কৰিব নোৱৰা বাবে ভোট চোৰ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইবাবে ৰাইজ আজি জাগ্ৰত হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জেনেৰেল এছ কে সিনহাৰ ৰিপ'ৰ্টত মিঞাৰ বিৰুদ্ধে আছে বুলি কৈছিল; কিন্তু সেই ৰিপ'ৰ্টত এই কথা আছে যে ১৯৭১ চনৰ পিছত অহা কোনো বিদেশীক অসম বা ভাৰতত থাকিবলৈ দিব নালাগে; কিন্তু ২০১৪ চনত অহাসকলক কিয় দিলে সেই প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিব ।"