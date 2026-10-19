ৰাম মন্দিৰৰ দান চুৰি গোচৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ‘মৌনতা’ক লৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন
জয়ৰাম ৰমেশে কয়, "'চান্দা চুৰি, আস্থাত প্ৰতাৰণা । ৰামৰ নাম লৈ ক্ষমতা দখল, চান্দা চুৰিৰ ক্ষেত্ৰত মৌনতা অৱলম্বন ।"
By PTI
Published : October 19, 2026 at 5:16 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান চুৰিৰ গোচৰক লৈ কংগ্ৰেছে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু যোগী আদিত্যনাথক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে । সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ 'মৌনতা'ক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছে লগতে দৃঢ়তাৰে কয় যে “ক্ষমতাৰ অহংকাৰত অন্ধ হৈ পৰা চান্দা চোৰ”ক শাস্তি দিয়াটো দেশৰ নাগৰিকৰ দায়িত্ব ।
কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা যোগাযোগ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জয়ৰাম ৰমেশে দাবী জনায় যে মন্দিৰত প্ৰণামীৰ সম্পূৰ্ণ হিচাপ ৰাজহুৱা কৰা হওক, সকলো দায়িত্বশীল ব্যক্তিৰ ভূমিকা তদন্ত কৰা হওক আৰু কোনো বিষয়াক জবাবদিহি কৰাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া নহওক ।
चंदा चोरी, आस्था धोखा राम नाम से सत्ता पाई, चंदा चोरी पर चुप्पी छाई। राम जी का नाम लेकर सत्ता में आई भाजपा, चंदा चोरी के पाप से खत्म हो जाएगी 1. जिस पर आरोप, उसी की सहूलियत के हिसाब से एसआईटी बनाई। 4 जून को अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर में इस महाचोरी का मामला सार्वजनिक हुआ था, पूरे नौ दिन बाद 13 जून 2026 को यूपी सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी बनाई। 17 अगस्त को गृह विभाग ने इसकी अंतिम रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी, जिसमें जैसी उम्मीद थी, चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई। 2.कैमरे में 105 बार चोरी पकड़ी गई थी। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच की फुटेज में गिनती करने वाले कर्मचारी नोटों की गड्डियां छिपाते दिखे। 3.जिसकी ज़िम्मेदारी, उसी ने दी क्लीन चिट: खज़ाने की ज़िम्मेदारी कोषाध्यक्ष की थी, इसलिए सबसे बड़ा सवाल भी उन्हीं पर है। अयोध्या के संतों ने भी कहा कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि को पता होना चाहिए था कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। फिर भी 7 जुलाई को उन्होंने चंपत राय की इस घोटाले में कोई भूमिका होने से इनकार कर दिया। 4.चोरी का आंकड़ा आज तक छिपा: आज तक देश को यह नहीं बताया गया कि कितना पैसा या कीमती सामान चोरी हुआ। 23 जून की प्रारंभिक रिपोर्ट में ही साफ़ था कि निगरानी के नियम लागू नहीं थे और कंट्रोल रूम कई बार खाली छोड़ा जाता था। इसमें किस-किस की भागीदारी और ज़िम्मेदारी इस पर जाँच क्यों नहीं? जब तक चोरी के आंकड़े का खुलासा नहीं तो जांच बंद कैसे हो गई? 5.छोटे कर्मचारी जेल में, बड़े बाहर: 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई और अगले दिन गिनती से जुड़े आठ लोग गिरफ़्तार हुए, लेकिन ट्रस्ट के किसी पूर्व पदाधिकारी का नाम एफआईआर में नहीं है। किसी से ED/CBI की कड़ी पूछताछ क्यों नहीं? अयोध्या में भगवान राम ने भाजपा को हराकर पहले इशारा किया था, जिसे यह नहीं समझे और चढ़ावा चोरी जारी रहने दी। भाजपा सरकार से संघ परिवार से जुड़े चढ़ावा चोरों पर जांच की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इसीलिए कांग्रेस की मांग है कि अयोध्या के भगवान श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाए। चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक हो, सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच हो और किसी भी पदाधिकारी को जवाबदेही से बचाया न जाए। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को सार्वजनिक हुए साढ़े चार महीने से ज्यादा बीत चुके हैं पर मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैं। अब देश के नागरिकों पर ज़िम्मेदारी है कि सत्ता के अहंकार में डूबे चंदा चोरों को दंडित करें।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 19, 2026
এটা X পোষ্টত ৰমেশে কয়, "'চান্দা চুৰি, আস্থাত প্ৰতাৰণা । ৰামৰ নাম লৈ ক্ষমতা দখল, চান্দা চুৰিৰ ক্ষেত্ৰত মৌনতা অৱলম্বন ।" লগতে লিখিছে, "ভগৱান ৰামৰ নাম লৈ ক্ষমতালৈ অহা বিজেপিয়ে এই চুৰিকাৰ্যৰ পাপৰ বাবে পতনৰ সন্মুখীন হ'ব ।"
অভিযুক্ত ব্যক্তিসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰাকৈ বিশেষ তদন্তকাৰী দলটো (এছআইটি) গঠন কৰা হৈছিল বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।
"অযোধ্যাৰ ভগৱান ৰাম মন্দিৰত সংঘটিত বৃহৎ চুৰিৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল ২০২৬ চনৰ ৪ জুনত । ৯ দিনৰ পিছত ২০২৬ চনৰ ১৩ জুনত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ট্ৰাষ্টৰ অনুৰোধৰ ভিত্তিত এটা এছআইটি গঠন কৰিছিল । ১৭ আগষ্টত গৃহ বিভাগে একেটা ট্ৰাষ্টতে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল; আশা কৰা মতেই চম্পত ৰায় আৰু অনিল মিশ্ৰক ক্লীন চিট প্ৰদান কৰিছিল ।" ৰমেশ কয় ।
তেওঁ কয়, "চুৰিৰ ঘটনাটো কেমেৰাত ১০৫ বাৰ বন্দী হৈছিল । ২০২৬ চনৰ ২৭ এপ্ৰিলৰ পৰা ৫ জুনলৈকে ৰেকৰ্ড কৰা ফুটেজত দেখা গৈছে যে কৰ্মচাৰীসকলে, যিসকলক ধন গণনাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে নোটৰ বাণ্ডিল লুকুৱাই ৰাখিছে ।"
কোষাগাৰৰ দায়িত্বত থকাসকলৰ বাবে ক্লীন চিট জাৰি কৰিছিল । যিহেতু কোষাধ্যক্ষই ধনৰ দায়িত্ব লৈছিল, সেয়েহে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্নবোৰ স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হয় বুলিও তেওঁ কয় ।
তেওঁ কয়, "অযোধ্যাৰ সন্তসকলে আঙুলিয়াই দিছে যে কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিৰিয়ে ধনৰ আদান-প্ৰদানৰ বিষয়ে সচেতন হোৱা উচিত আছিল । তথাপিও ৭ জুলাইত তেওঁ দাবী কৰিছিল যে এই কেলেংকাৰীত চম্পত ৰায়ৰ কোনো ভূমিকা নাই ।"
ৰমেশে দাবী কৰে যে চুৰিৰ পৰিসৰ লুকাই আছে আৰু আজিলৈকে মুঠ ধনৰ পৰিমাণ বা চুৰি হোৱা বহুমূলীয়া সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ বিষয়ে দেশক অৱগত কৰা হোৱা নাই ।
"২৩ জুন তাৰিখৰ এক প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদনত স্পষ্টভাৱে ইংগিত দিয়া হৈছিল যে তদাৰকী প্ৰট'কল মানি চলা হোৱা নাই আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষটো সঘনাই অনাদৃত কৰি ৰখা হৈছিল । ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু কোন কোন দোষী সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কিয় হোৱা নাই ? চুৰিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকৃত পৰিসংখ্যা কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰাকৈ তদন্ত কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি ?" তেওঁ কয় ।
নিম্নস্তৰৰ কৰ্মচাৰীসকল জে'লত আছে, আনহাতে উচ্চ পদবীত থকাসকল মুক্ত হৈ থকা বুলিও তেওঁ কয় ।
তেওঁ কয়, "২৫ জুনত এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু পিছদিনা গণনা প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত আঠজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল; অৱশ্যে এফআইআৰত ট্ৰাষ্টৰ কোনো প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়াৰ নাম উল্লেখ কৰা হোৱা নাই । ইডি বা চিবিআইৰ কোনো কঠোৰ জেৰা কিয় হোৱা নাই ?"
অযোধ্যাত ভগৱান ৰামে বিজেপিৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ হৈ নিজৰ অসন্তুষ্টিৰ সংকেত দিছিল । কিন্তু এই সতৰ্কবাণী দলটোৱে ধৰিব নোৱাৰিলে । যাৰ ফলত মন্দিৰৰ প্ৰণামী চুৰি চলি থাকিবলৈ দিলে বুলি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় ।