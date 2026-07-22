ETV Bharat / politics

যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদৰ গুঞ্জন বিধানসভা চৌহদত; কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ

দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত সংঘটিত ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত অসম বিধানসভা চৌহদত কংগ্ৰেছৰ বিক্ষোভ ।

CONGRESS PROTEST
বিধানসভা চৌহদত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে নৱমদিনা বিধানসভা চৌহদত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ বিধায়কসকলে প্ৰতিবাদ কৰি সমদল উলিয়ায় ।

দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা ঘটনাক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । আনহাতে, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক আটক কৰা ঘটনাক লৈয়ো কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

বিধানসভা চৌহদত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰক, সোণম ৱাংচুকক মুক্তি দিয়ক, শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নচলিব, পৰীক্ষাত দুৰ্নীতি বন্ধ কৰক, দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়ক, শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰক আদি বিভিন্ন শ্ল'গানসম্বলিত প্লেকাৰ্ড লৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে বিধানসভা চৌহদত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

প্ৰতিবাদৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কয়, "শিক্ষাৰ্থীৰ ন্যায়ৰ হকে অনশনত বহা সোণম ৱাংচুকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি হাস্পতাললৈ লৈ গৈছে । ইয়াৰ প্ৰতিবাদত শিক্ষাৰ্থীসকলে সংসদ ভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰিলে । বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিলে । আনহাতে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দিয়া হৈছে । আমি দাবী কৰিছোঁ যে পেপাৰ লীকৰ বিষয়টো সংসদত বিতংভাৱে আলোচনা হ'ব লাগে । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগে । শিক্ষাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এজাহাৰ উঠাই ল'ব লাগে ।"

আনহাতে, বিৰোধী উপ-দলপতি ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসে কয়, "শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত চলোৱা এনে অত্যাচাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত নজিৰবিহীন ঘটনা । আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ । আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক এনেদৰে মাৰপিট কৰাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত জাপি দিয়া গোচৰ উঠাই লোৱাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ । এই বিষয়টো সংসদত বিশদভাৱে আলোচনা হ'ব লাগে । ১৫০ বাৰতকৈ অধিক পেপাৰ লীক হোৱাৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰৰ ভূমিকা কি ? শিক্ষামন্ত্রী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰক । বিজেপি চৰকাৰৰ অহংকাৰৰ বাবে এদিন পতন হ'ব । দেশৰ জনতাই এইবাৰ বিজেপিক আঁতৰাই পঠাব ।"

লগতে পঢ়ক :ৰাজভৱনৰ সন্মুখত নিশা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী
লগতে পঢ়ক :চৰকাৰে তিনিটা চৰ্ত মানিলে অনশন ভংগ কৰিব সোণম ৱাংচুকে

TAGGED:

বিধানসভা চৌহদত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
সোণম ৱাংচুক
CONGRESS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.