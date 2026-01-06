এছ আৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী
দিছপুৰৰ মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰাজপথলৈ আহিবৰ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষী-প্ৰশাসনে তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰি ৰাখে ৷
Published : January 6, 2026 at 6:36 PM IST
গুৱাহাটী: 'দিলীপ শইকীয়া মুৰ্দাবাদ' আৰু 'ভোট চুৰি বন্ধ কৰক' এই শ্লোগানেৰে গুৱাহাটীত উত্তাল প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ দলৰ । মঙলবাৰে 'ভোট চুৰি’ৰ অভিযোগ তুলি আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ SR, অৰ্থাৎ বিশেষ সংশোধনৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ ৷
উল্লেখ্য যে, অসমত চলি থকা ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধন(SR) প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে ৰাজ্যিক ৰাজনীতিত নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰদল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে মঙলবাৰে সংবাদমেলযোগে বিজেপি আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে আনিছে এক গুৰুতৰ অভিযোগ । তাৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছে গুৱাহাটীত কৰিছে প্ৰতিবাদ ।
অখিল গগৈয়ে মঙলবাৰে স্পষ্ট ৰূপত অভিযোগ কৰি কৈছে, “দিলীপ শইকীয়াই ৪ জানুৱাৰীৰ ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সত বিজেপিৰ বিধায়ক, জিলা আৰু মণ্ডল সভাপতিক নাম কৰ্তনৰ বাবে ১২ তাৰিখৰ ভিতৰত বুথভিত্তিক বিজেপিক ভোট নিদিয়া ভোটাৰৰ তালিকা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে !”
অখিল গগৈয়ে দাবী কৰিছে যে দিলীপ শইকীয়াই দিয়া এই নিৰ্দেশ তেওঁ নিজ কাণেৰে শুনিছে ৷ লগতে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক ৬০ টা সমষ্টিৰ পৰা ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ বাবে দায়িত্ব দিছে দিলীপ শইকীয়াই ৷
অখিল গগৈৰ মন্তব্য, “মই নিজ কাণেৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ কালি সন্ধিয়া ৮ বজাৰ ভিডিঅ’ কনফাৰেন্স শুনিলোঁ । অশোক সিংহলক অসমৰ ৬০ টা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা যোগ্য ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ দায়িত্ব দিছে ৷”
গুৱাহাটীৰ দিছপুৰস্থিত মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত থকা কংগ্ৰেছ চৌহদৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰাজপথলৈ আহিবৰ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষী-প্ৰশাসনে তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰি ৰাখে ৷ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে অখিল গগৈৰ অভিযোগৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে চি বি আই তদন্তৰ দাবী কৰে ৷
মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, “ভোট চুৰি আৰু ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অনা বিস্ফোৰক অভিযোগ সন্দৰ্ভত আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ । বিজেপিৰ গুগল মিটিঙত বিজেপিৰ বেয়া সমষ্টিত নতুন নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷ এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ অখিল গগৈয়ে অনা অভিযোগ সন্দৰ্ভত দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে চি বি আইৰ তদন্ত হ’ব লাগে ৷ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জোৰদাৰ হ’ব ৷”
আনহাতে, নিৰ্বাচন আয়োগ এতিয়া স্বতন্ত্ৰ নহয়, আয়োগক বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী মৰ্চা আখ্যা মীৰা বৰঠাকুৰৰ ৷ স্বাভাৱিকতে ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নির্বাচনৰ বাবে মাজত মাত্ৰ দুই-তিনিমাহ বাকী থকা অৱস্থাত ৰাজ্যখনৰ ভোটাৰ তালিকা সংক্ৰান্তীয় ঘটনাত খোদ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি জড়িত থকাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগে ৰাজনৈতিক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ।