ETV Bharat / politics

জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ, আৰক্ষীৰে হতাহতি

মুখ‍্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত পদৰ পৰা জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদ । যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী সমদলত আৰক্ষীৰ বাধা ।

Congress protest against Gyanesh Kumar
মুখ‍্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : দেশৰ মুখ‍্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক লৈ সৃষ্টি হোৱা শেহতীয়া বিতৰ্কই দেশজুৰি ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ উত্তপ্ত কৰি তুলিছে । ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনৰ পিছতে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকী ।

আনহাতে, বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰে জ্ঞানেশ কুমাৰক পদৰ পৰা অপসাৰণ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । এই প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিছে কংগ্ৰেছে ।

মুখ‍্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো কংগ্ৰেছে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । সোমবাৰে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটীৰ আহ্বানত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় । গুৱাহাটী মহানগৰীতো কংগ্ৰেছ নেত-কৰ্মীসকলে জ্ঞানেশ কুমাৰক পদৰ পৰা অপসাৰণ আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ আহ্বানত গুৱাহাটীৰ মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্য‍সূচী ৰূপায়ণ কৰে গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ , ব্লক তথা ৱাৰ্ড কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে ।

অৱশ্যে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ যো-জা কৰিছিল যদিও আৰক্ষীৰ বাধাৰ বাবে মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদস্থলীত কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পুত্তলিকা দাহ কৰাৰ লগতে জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবী জনায় ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই কয়, "আজি অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সমগ্ৰ ভাৰতৰে প্ৰতিখন জিলাত জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীসমূহে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । আচলতে এইটো এটা প্ৰতিবাদী সমদল হ'ব লাগিছিল । পুলিচে বাধা দিয়া কাৰণে আমি ভিতৰতে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ । আমি জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ কৰাটো বিচাৰিছোঁ । কিয়নো তেওঁ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ আসনত বহি অনৈতিক কাম কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কাম কৰি আছে ।"‌

যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী সমদলত আৰক্ষীৰ বাধা

যোৰহাট : আনহাতে, যোৰহাটতো জিলা কংগ্ৰেছে ভোট চুৰি আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় । এই সমদলত জিলা কংগ্ৰেছৰ সহস্ৰাধিক নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদী সমদলক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ যাওঁতে কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু আৰক্ষী মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হয় । আনহাতে, মহিলা আৰক্ষী অবিহনে মহিলা কংগ্ৰেছ কৰ্মীক পুৰুষ আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে ।

Congress protest against Gyanesh Kumar
যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী সমদলৰ মাজতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পুত্তলিকা দাহ কৰা হয় । লগতে অসম আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ প্রতিবাদকাৰীসকলে যোৰহাট নগৰৰ মাজেৰে নিৰ্বাচন আয়োগক দুৰ্নীতিমুক্ত কৰা, ভোট চুৰি আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত শ্লোগান দি প্ৰতিবাদী সমদল আগবাঢ়ে ।

Congress protest against Gyanesh Kumar
যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী মহিলা কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগত লগ হৈ বিজেপিয়ে ভোট চুৰি কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হৈছে । এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰপেক্ষতাক লৈ সন্দেহ হৈছে । দেশৰ ভৱিষ্যৎ আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :৩০ ছেপ্টেম্বৰত এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ
লগতে পঢ়ক :বল এতিয়া চিজেপিৰ ক’ৰ্টত, জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালৈকে চলিব প্ৰতিবাদ: আশুতোষ ৰাংকা

TAGGED:

CEC GYANESH KUMAR CONTROVERSY
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ
গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
PROTEST AGAINST GYANESH KUMAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.