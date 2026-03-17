প্ৰাৰ্থীক জানো আহক, ৮০ নং জোনাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকে কি কয় ?

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক, ৮০ নং জোনাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকে কি কয় ?
জোনাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকে । নিৰ্বাচনী যুঁজত নমা মেদকৰ বিষয়ে জানো আহক...
Published : March 17, 2026 at 6:50 PM IST
জোনাই: অসম বিধানসভাৰ ১২৬টা সমষ্টিৰ বাবে অহা ৯ এপ্ৰিলত এটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন । জোনাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছে ৰাজু কুমাৰ মেদকক প্ৰাৰ্থীৰূপে নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে জোনাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ মহলত ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে । কিয়নো ৰাজু কুমাৰ মেদক জোনাই সমষ্টিত এজন প্ৰাক্তন মিচিং জাতীয় সংগঠনক নেতৃত্বত দি অহা নেতা । সেয়েহে জোনাই সমষ্টিত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বতাহ বলিব বুলি আশা কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ।
জোনাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকৰ বিষয়ে:
১৯৭০ চনৰ ৪ মে তাৰিখে ধেমাজি জিলা, জোনাই সমজিলাৰ উজনি বিজয়পুৰ গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা কৰা ৰাজু কুমাৰ মেদক ছাত্ৰ অৱস্থাৰে পৰা সামাজিক কামকাজৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে । তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল স্বৰ্গীয় পকপাং মেদক । ৰাজু কুমাৰ মেদকে উজনি বিজয়পুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ১৯৮৬ চনত বিজয়পুৰ হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰে ।
ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি মেদকে কয়,"ছাত্ৰ অৱস্থাতে মিচিং জাতিৰ কথা চিন্তা কৰি ১৯৮৪ চনত মিচিং ছাত্ৰ সংগঠন TMPK ত যোগদান কৰিছিলোঁ । TMPK ক মই এটা ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে বিবেচনা কৰা নাছিলোঁ, মই TMPK সংগঠনটোক এখন বিদ্যালয় হিচাপে গণ্য কৰিছিলোঁ । সেই মতে TMPK যোগদান কৰাৰ পৰা ধৰি যিমানবোৰ জাতীয় সংগঠনত কাম কৰিছিলোঁ, সকলো জাতীয় সংগঠনক শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে বিবেচনা কৰিছিলোঁ কাৰণে আজি মই সুখী ।"
ৰাজনীতি কেনেকৈ জড়িত হ'ল ৰাজু কুমাৰ মেদক:
ৰাজু কুমাৰ মেদকে ক'লে এইদৰে,"ৰাজনৈতিক দলত জড়িত হোৱাৰ মূল কাৰণ আছিল যে মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ ৰাজনৈতিক দাবী কিছুমান আছিলে আৰু দাবী অনুসৰি মই ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছিলোঁ । ২০০৫ চনত জন্ম লাভ কৰা আঞ্চলিক দল সন্মিলিত গণশক্তি অসমৰ মই প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ । উদেশ্য আছিল মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত বানপানী, খহনীয়া বিভিন্ন সমস্যা বিশেষকৈ ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা দাবী এই বিষয়বোৰে আমাক ৰাজনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাবলৈ বাধ্য কৰালে ।"
প্ৰাক্তন মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ নেতা ৰাজু কুমাৰ মেদকে কিয় যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছত:
এই সন্দৰ্ভত দীঘলীয়া ব্যাখ্যা দাঙি ধৰি মেদকে কয়,"জনজাগৰণ অসম নামৰ ৰাজনৈতিক দল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ল জোনাই সমষ্টিৰ বিশেষ পৰিস্থিতিত অঞ্চলটোৰ উন্নয়নত অশান্তিৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছিল, গতিকে জোনাই সমষ্টিত ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্যোগ লোৱাটো খুবেই জৰুৰী আছিল । সেয়েহে জোনাইত পুনৰ জনজাগৰণ অসম দল নামেৰে ৰাজনৈতিক দল প্ৰতিষ্ঠা কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ । ইয়াৰ পিছতে আমাৰ জাতিটোৰ সমস্যাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে আলোচনা কৰিলোঁ ।"
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় দল বুলি কলে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি আছে । বিজেপি মই যোগদান নকৰিলেও লগত আছিলোঁ । কিন্তু বিজেপিৰ যিটো ৰাজনৈতিক আগ্ৰাসন এয়া কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক আগ্ৰাসন নহয় । এয়া ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতিক নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ লগত জড়িত হৈ আছে । ইমান এটা বৃহৎ ৰাজনৈতিক দলে এটা ধৰ্মক লৈ গঠিত ৰাজনীতি দল । গতিকে তেনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দলত থাকিলে আমি ক্ষুদ্ৰ মিচিং জাতি এদিন শেষ হৈ যাব বুলি চিন্তা কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰোঁ । কাৰণ কংগ্ৰেছ দলে কোনো জাতি সত্বাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন নকৰে । আমি ক্ষুদ্ৰ মিচিং জাতিয়ে নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে কংগ্ৰেছ এটা সুৰক্ষিত দল ।"
মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ কিয় ত্যাগ কৰিলে ৰাজু কুমাৰ মেদকে:
ৰাজু কুমাৰ মেদকে কয়,"মই কোনোদিনে জাতীয় সংগঠনৰ সিদ্ধান্তত মই বিৰোধিতা কৰা নাছিলোঁ । আমাৰ দলৰ কোনো নীতি-নিয়ম ভংগ কৰা নাছিলোঁ । কোনো এজন নেতাৰ লগত সংঘাত নাছিলে । কিন্তু সংঘাতটো আৰম্ভ হ'ল ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত । জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূৱন পেগু আৰু প্ৰাক্তন মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ নেতা ৰাজু কুমাৰ মেদকৰ মাজত কোনজন জোনাই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ?
তেওঁ কয়,"ৰাজু কুমাৰ মেদক নে ভূৱন পেগু ? ভূৱন পেগুৰ দৃষ্টিভংগীত ৰাজু কুমাৰ মেদক ভূৱন পেগুতকৈ ওপৰত গৈ আছে আৰু জাতীয় সংগঠনৰ পৰা ৰাজু কুমাৰ মেদকৰ নাম প্ৰস্তাৱ যাব পাৰে বুলি চিন্তা কৰি মোক ভূৱন পেগুৱে পৰিকল্পিতভাৱে ষড়যন্ত্ৰ কৰি মোক জড়িত কৰাই জোনাইৰ আদৰ্শ অংগনাৱাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত । এই অভিযোগতে জাতীয় সংগঠনৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ কৰে । জাতীয় সংগঠনৰ পৰা মোক বহিষ্কাৰ কৰাৰ আগতে মই নিজে আগতীয়াকৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰোঁ যে যেতিয়ালৈকে আইনে মোক দোষমুক্ত ঘোষণা নকৰে এই পৰ্যন্ত মই সংগঠনৰ কোনো সাংগঠনিক কম বা পদবীত নথকা সিদ্ধান্ত লওঁ ।"
মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য আছিল ৰাজু কুমাৰ মেদক:
২০০৫ চনত মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ অন্তৱর্তীকালীন পৰিষদ মনোনীত হয় । ২০১৩ চনত মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ নিৰ্বাচনত মুঠ ১১,৬৭১ ভোটাৰৰ ভিতৰত ৮,৫৭১ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হয় । ২০১৯ চনত মুঠ ১২,৩৪১ ভোটাৰৰ ভিতৰত ১১,৬৭১ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হয় ৰাজু কুমাৰ মেদকে ।
ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনে বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়,"জোনাই সমষ্টিত ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ যিহেতু এটা সময়ত মই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনক নেতৃত্বত প্ৰদান কৰিছোঁ গতিকে জোনাইবাসী ৰাইজে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিওৱা যথেষ্ট ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । তদুপৰি মই নিজক নিষ্ঠাবান আৰু সক্রিয় কংগ্রেছ কর্মী বুলি ভাবো । মই দলৰ নীতি-আদর্শৰ অনুগামী । মোৰ জীৱন কালত ৰাইজৰ হকে সেবা আগবঢ়াই আহিছোঁ । সেয়েহে দলৰ পৰা মোক প্রার্থী হিচাপে মনোনীত কৰিছে, গতিকে ২০২৬ বর্ষৰ বিধানসভা নির্বাচনত নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ম ।"
ৰাজু কুমাৰ মেদকে প্ৰায় ৪২ বছৰ জাতীয় সংগঠনক নেতৃত্ব দিছিল:
- প্রাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক, TMPK (সদৌ মিচিং ছাত্র সন্থা), কেন্দ্রীয় সমিতি
- প্রাক্তন উপ-সভাপতি, MMK (মিচিং সংগ্রাম সমিতি), কেন্দ্রীয় সমিতি
- প্রাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক, MDK (মিচিং সাংস্কৃতিক সমিতি), কেন্দ্রীয় সমিতি
- প্রাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক, MBK (মিচিং মহাসভা), কেন্দ্রীয় সমিতি
- প্রাক্তন সভাপতি, মূর্কংচেলেক কৃষ্টি কৌবাং
- প্রাক্তন সভাপতি, জোনাই জিলা ক্রীড়া সন্থা
- প্রাক্তন সভাপতি, আদি-মিচিং বানী কীবাং (মহা সভা) অসম-অৰুণাচল
- প্রাক্তন সভাপতি, গাল্-মিচিং কো-অর্ডিনেশন কমিটি
- প্রাক্তন ৰাজ্যিক সদস্য, অসম-অৰুণাচল সীমা বিবাদ কমিটি
- প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক, সম্মিলিত গণশক্তি অসম
- প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাপক সভাপতি, জনজাগৰণ অসম
- প্রাক্তন কার্য্যবাহী সদস্য, মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ (তিনিটা কার্যকাল)
- মিচিং আগম কৌবাং (মিচিং সাহিত্য সভা) কেন্দ্রীয় সদস্য
- প্রাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক, সদৌ অসম ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, জোনাই জিলা কমিটি
- প্রাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক, জোনাই জিলা ট্রাইবেল সংঘ